MotoGP-team Honda verlengt contract Joan Mir met twee jaar

Zoals Motorsport.com heeft vernomen, blijft de Moto3- en MotoGP-wereldkampioen nog twee seizoenen langer in de hoofdklasse. Daarmee komt hij op acht seizoenen sinds zijn debuut bij Suzuki in 2019. Voor dat team reed hij vier seizoenen, waarna hij in 2023 de overstap maakte naar het Honda-fabrieksteam. De Spanjaard stapte in bij het Japanse team op het moment dat het enorm worstelde om goede prestaties neer te zetten. In zijn 22 races tot nu toe bij het team, zat er niet meer in dan de vijfde plaats in de Grand Prix van India van vorig jaar. In veel races zijn de Honda-rijders vooral achterin te vinden, al hoopt Honda vooruitgang te boeken middels het concessiesysteem.

Honda is de afgelopen tijd overtuigd geraakt dat Mir de juiste persoon is om mee verder te gaan in de MotoGP, waardoor de line-up voor 2025 vaststaat omdat teamgenoot Luca Marini bij zijn komst dit jaar een contract voor twee jaar heeft getekend. Er gingen meerdere namen rond voor het Honda-zitje, maar uiteindelijk heeft Honda enkel Mir serieus overwogen. Motorsport.com heeft vernomen dat er al een mondeling akkoord is bereikt en dat er binnenkort een officiële aankondiging zou moeten volgen. Van alle Honda-rijders staat Mir er op dit moment het beste voor, al is dat niet op de gewenste positie: P18. Hij heeft dertien punten gepakt in de eerste zeven raceweekenden. Teamgenoot Marini staat onderaan en is nog puntloos.

Voor Mir en Honda is de contractverlenging goed nieuws. Eind vorig jaar gaf Mir namelijk nog aan te spelen met de gedachte om te stoppen met de MotoGP. Hij besloot toen toch door te gaan, maar na de teleurstellende seizoenstart en het gebrek aan progressie dreigde er dit jaar echt een pensioen te komen voor de 27-jarige MotoGP-kampioen. Tijdens recente tests heeft Honda het tij echter doen keren en er lijkt nu wat licht aan het eind van de ontwikkelingstunnel van de RC213V te zijn, wat de motivatie van Mir ten goede is gekomen.

Ook is er goed nieuws vanuit Honda zelf. De Japanse fabrikant is nog steeds aan het onderhandelen over langlopende contracten, wat betekent dat er voorlopig geen afscheid lijkt aan te komen van Honda uit de MotoGP. Dat gebeurde in 2022 wel met Suzuki, waardoor Mir noodgedwongen naar een andere werkgever moest zoeken en die dus in Honda vond.