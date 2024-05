MotoGP Grand Prix van India afgelast, Kazachtstan neemt plek in

Het Buddh International Circuit, net buiten hoofdstad Delhi, zou van 23 tot 25 september de veertiende ronde van het MotoGP-seizoen 2024 huisvesten. De lokale organisator heeft echter besloten de race af te gelasten, en mikt op een nieuwe race in maart 2025. MotoGP-organisator Dorna heeft niet stilgezeten en heeft de Grand Prix van Kazachstan als vervanger aangewezen. Die race zou oorspronkelijk in juni plaatsvinden, maar is door overstromingen in de regio uitgesteld. Deze GP neemt nu de plek in van India en vindt eveneens in het weekend van 23 tot 25 september plaats.

In een statement liet Fairstreet, de organisator van de race in India, aan Motorsport.com weten: “De beslissing om de race te verplaatsen naar maart volgend jaar, mikkend op de eerste of tweede week van die maand, was een gezamenlijke beslissing van alle stakeholders”, aldus CEP Pushkar Nath Srivastava. “De weersomstandigheden in september zijn niet passend en zorgen voor significante uitdagingen voor zowel rijders als marshals, zoals we vorig jaar hebben kunnen zien.” Hoewel de lokale organisator de weersomstandigheden aanwijst als reden voor de verplaatsing, heeft Motorsport.com vernomen dat er meer speelt. Er zijn financiële problemen, waardoor Fairstreet de afspraken met Dorna niet is nagekomen.

De MotoGP Grand Prix van India debuteerde vorig jaar op de kalender en werd toen ook al geteisterd door problemen. Zo werd het circuit pas enkele dagen voor de races gehomologeerd, waren er problemen met de inreisvisa van coureurs, teamleden en media, en werden de Grands Prix ingekort wegens de hoge temperaturen.