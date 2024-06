KTM verrast en trekt naast Bastianini ook Viñales aan voor 2025

Brad Binder beschikte al over een doorlopend contract bij het fabrieksteam van KTM en recent tekende ook Pedro Acosta een deal bij de hoofdmacht voor 2025. Wel had de Oostenrijkse fabrikant nog twee plekjes vrij bij Tech3, dat momenteel nog in de kleuren van GasGas racet. Donderdagochtend maakte KTM echter bekend dat ook deze zitjes inmiddels vergeven zijn. Terwijl Tech3 volgend jaar weer terugkeert naar het oranje van het merk uit Mattighofen, staan er met Enea Bastianini en Maverick Viñales ook twee nieuwe rijders aan de start voor het team.

Bastianini komt na het huidige MotoGP-seizoen over van het fabrieksteam van Ducati, waar hij sinds 2023 voor rijdt. Daar moet hij plaatsmaken voor Marc Márquez, die na één seizoen bij Gresini promotie krijgt. Sindsdien is de Italiaan al nadrukkelijk gelinkt aan een toekomst bij KTM, dat hem nu dus heeft ingelijfd. Hij krijgt de van Aprilia overkomende Viñales aan zijn zijde. De Spanjaard komt sinds de laatste fase van 2021 uit voor zijn huidige werkgever, waarmee hij eerder dit jaar de GP van de Verenigde Staten won. Viñales werd daarmee de eerste rijder in het MotoGP-tijdperk die met drie fabrikanten een Grand Prix heeft gewonnen. Eerder deed hij dat al namens Suzuki en Yamaha.

"We zijn heel blij dat we zowel Enea als Maverick naar ons MotoGP-project hebben kunnen halen en dat we ze volledige fabriekssteun kunnen geven om ze hun doelen te laten volgen en hun maximale prestaties te laten bereiken", zegt Pit Beirer, motorsportdirecteur van KTM. "We hebben het over twee van de snelste rijders ter wereld en het is een compliment dat ze ons en de operatie, die we samen met Red Bull KTM Tech3 hebben gecreëerd, vertrouwen. Het teamlabel voor 2025 zegt alles: het is tijd om de naam KTM weer te versterken. We konden geen betere manier bedenken om waarde toe te voegen aan het bedrijf dan dat Enea en Maverick in het oranje komen te rijden. Laten we de rest van 2024 blijven pushen en daarna vooruitkijken naar de nieuwe start van volgend jaar."

Door de komst van Bastianini en Viñales komt het avontuur van Jack Miller en Augusto Fernández bij KTM ten einde. Miller racet momenteel bij het fabrieksteam nog aan de zijde van Binder, maar hij weet dat hij na twee seizoenen het veld moet ruimen en ook niet bij Tech3 aan de slag kan. De Australiër gaf recent al aan dat hij met zijn huidige resultaten liever nog geen nieuwe deal tekent. Fernández debuteerde in 2023 bij Tech3 in de MotoGP, nadat hij een jaar eerder wereldkampioen werd in de Moto2. Hij wordt dit seizoen echter overvleugeld door debutant Acosta.