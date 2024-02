MotoGP-kalender 2024 op de schop: GP Argentinië geschrapt

In september maakte de MotoGP al een voorlopige kalender voor 2024 bekend. Daarop prijkte door de terugkeer van Aragon en het uitgestelde debuut van Kazachstan een recordaantal van 22 Grands Prix. Toch zal dit aantal raceweekenden niet gehaald worden, zo blijkt uit de nieuwe kalender die promotor Dorna Sports dinsdag heeft gepubliceerd. Daarop ontbreekt de Grand Prix van Argentinië, die eigenlijk op 7 april verreden moest worden.

Het schrappen van de Argentijnse Grand Prix is het gevolg van bezuinigingen van de nieuwe regering van het land, waarmee president Javier Milei hoopt om de financiële problemen te bestrijden. Als gevolg daarvan wordt de staatssteun voor de race op Termas de Rio Hondo ingetrokken, wat tot de annulering van het raceweekend heeft geleid. Het is de derde keer in vijf jaar tijd dat de MotoGP niet naar Argentinië afreist, nadat het coronavirus de race onmogelijk maakte in 2020 en 2021. In 2022 kwam het evenement eveneens in gevaar, ditmaal door problemen met het verschepen van vracht naar het Zuid-Amerikaanse land.

Door het wegvallen van de GP van Argentinië bestaat de MotoGP-kalender voor 2024 nog uit 21 Grands Prix, wat nog altijd een recordaantal is. Wel is er door de annulering een gat van drie weken ontstaan tussen de tweede GP van het seizoen in Portugal en het derde treffen op Circuit of the Americas. Het is opvallend dat de MotoGP geen alternatief evenement op de kalender zet, aangezien het nieuwe Hongaarse circuit Balaton Park was aangewezen als officiële reserve. De omloop heeft uiteindelijk geen plekje gekregen op de kalender, vermoedelijk omdat er te weinig voorbereidingstijd is om op 7 april een Grand Prix te kunnen organiseren.

De rest van de MotoGP-kalender voor 2024 is ongewijzigd gebleven. Dat houdt in dat de seizoensopener nog altijd op 10 maart wordt verreden in Qatar, terwijl het seizoen op 17 november wordt afgesloten in Valencia. De TT van Assen wordt op zondag 30 juni verreden.

Herziene MotoGP-kalender 2024