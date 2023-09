Met de bekendmaking van de MotoGP-kalender voor 2024 heeft de organisatie Dorna ook direct een paar opvallende verschuivingen bekendgemaakt. Allereerst is de seizoensopener niet zoals dit jaar op het Portugese Portimão, maar mogen de coureurs zich opmaken voor de Grand Prix in Qatar. Het is niet voor het eerst dat de MotoGP-mannen hun eerste race van het jaar op Losaild rijden, want ook van 2007 tot en met vorig jaar werd het seizoen geopend in het Emiraat. Dat het seizoen weer in de golfstaat afgetrapt wordt is te danken aan de afronding van de verbouwingen op en rond de baan. De openingsronde vindt van 8 tot en met 10 maart 2024 plaats.

De Grand Prix van Catalonië wordt een stuk naar voren gehaald. Dit seizoen reden de coureurs hun race op het circuit van Barcelona in het eerste weekend van september, volgend jaar zal het MotoGP-circus de baan eind mei al aandoen. Hiermee wordt het gat dat tussen 14 mei en 11 juni van dit seizoen gevuld. Ook ruilen de GP van Kazachstan en de GP van Duitsland met elkaar van positie. Dit jaar stond de Kazachse race voor het eerst in de planning, maar door uitgelopen werkzaamheden kon er niet gereden worden.

Voor de Nederlandse motorsportfans gaat er weinig veranderen, want traditiegetrouw staat de TT van Assen eind juni op het programma. In het weekend van 28 tot en met 30 juni zullen de motoren over het Drentse circuit rijden.

Terugkeer Aragón zorgt voor recordaantal races

De GP van Aragón keert weer terug op de kalender. De organisatie van die race heeft met de MotoGP een deal om tussen 2022 en 2026 minstens drie races te mogen organiseren en mag zodoende na een jaar afwezigheid weer een plek op de kalender innemen. Dat zorgt er ook voor dat de rijders het druk gaan krijgen, want in plaats van 21 races dit jaar staan er volgend jaar een recordaantal van 22 GP's op het programma. Van die 22 races zijn er elf weekenden waarin de MotoGP een raceweekend met de Formule 1 deelt.

Ook richting het einde van het seizoen zijn er weinig verschuivingen, al ruilen Indonesië en Japan met elkaar en wordt de race in Lombok eerder verreden dan de race op Motegi. Zoals gebruikelijk wordt het MotoGP-seizoen in Valencia afgesloten. Op 17 november wordt daar de laatste race van het seizoen verreden.

Bekijk hier de volledige MotoGP-kalender voor 2024

10 maart GP van Qatar Losail 24 maart GP van Portugal Algarve 7 april GP van Argentinië Termas de Río Hondo 14 april GP van de Verenigde States Austin 28 april GP van Spanje Jerez 12 mei GP van Frankrijk Le Mans 26 mei GP van Catalonië Barcelona 2 juni GP van Italië Mugello 16 juni GP van Kazachstan Sokol 30 juni TT van Assen TT Circuit 7 juli GP van Duitsland Sachsenring 4 augustus GP van Groot-Brittannië Silverstone 18 augustus GP van Oostenrijk Red Bull Ring 1 september GP van Aragón Motorland 8 september GP van San Marino Misano Marco Simoncelli 22 september GP van India Buddh International Circuit 29 september GP van Indonesië Lombok 6 oktober GP van Japan Motegi 20 oktober GP van Australië Philip Island 27 oktober GP van Thailand Buriram 3 november GP van Maleisië Sepang 17 november GP van Valencia Ricardo Tormo Cheste Datum Evenement Circuit

MotoGP-clashes met Formule 1-kalender

9 maart Saudi-Arabië (zaterdagrace) Qatar 24 maart Australië Portugal 7 april Japan Argentinië 26 mei Monaco Catalonië 30 juni Oostenrijk TT van Assen 7 juli Groot-Brittannië Duitsland 1 september Italië Aragón 22 september Singapore India 20 oktober Verenigde Staten Australië 27 oktober Mexico Thailand 3 november Brazilië Maleisië Datum Formule 1 Grand Prix MotoGP Grand Prix