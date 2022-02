Analyse: Wat we geleerd hebben van de MotoGP-test in Sepang

Zorgen nemen toe bij Yamaha en Quartararo

“Moet ik nu zeggen of ik blij ben?”, vroeg Fabio Quartararo met een cynisch lachje toen collega Oriol Puigdemont hem zondag in Maleisië ondervroeg over wat Yamaha op de mat had gelegd tijdens de test. Het antwoord liet zich raden. Quartararo reed tijdens de test met een ander chassis dat niet helemaal aan de verwachtingen voldeed en verder lag de focus bij Yamaha op het verbeteren van de aerodynamica. Een nieuwe krachtbron? Meer vermogen? De problemen met het overbrengen van dat vermogen op de baan? Allemaal vragen die onbeantwoord bleven. Yamaha kwam niet met een nieuwe krachtbron, noch met een aangepaste versie die op bepaalde facetten beter bleek te zijn. Quartararo was niet tevreden. Teleurgesteld en een beetje ontgoocheld. Waar de Quartararo van 2020 zich hierdoor helemaal uit het veld had laten slaan en met felle bewoordingen het gebrek aan ontwikkeling bij Yamaha veroordeeld zou hebben, liet hij nu het achterste van zijn tong niet helemaal zien.

“We hebben altijd onze sterke punten nog”, bracht hij er tegenin, wijzend op de bochtensnelheid van de Yamaha. En dat is een terecht. Maar dat is ook exact een punt waarmee je niet kunt inhalen. En het kan niet ontkend worden dat Yamaha stilgestaan heeft terwijl enkele andere merken (Honda, Suzuki én Aprilia, maar daarover later meer) een forse stap gemaakt hebben. “Zij hebben twee stappen gemaakt, wij misschien een halve”, constateerde Quartararo. Dat ook teambaas Massimo Meregalli zijn coureur publiekelijk verdedigde is veelzeggend. De neuzen staan bij Yamaha nog altijd niet dezelfde kant op. Dat wil zeggen: de Europese tak met het raceteam tegen de Japanners in Iwata. Ze hebben elkaar keihard nodig, maar het lijkt er na jaren op dat de stroomlijning tussen beide takken nog steeds te wensen overlaat. En dus is het wel te begrijpen dat Quartararo donkere wolken ziet.

Ducati is nog zoekende, maar vertrouwen neemt toe

Het feit dat het zondagmiddag regende op het Sepang International Circuit hielp waarschijnlijk niet mee, maar bij Ducati vond men het overbodig om een ‘gloryrun’ te doen. “Het gaat er niet om dat we hier een sterke motor hebben, als we er in Qatar maar staan”, merkte Jack Miller terecht op. De Australiër had door een coronabesmetting geen ideale aanloop naar de test in Sepang, de teampresentatie moest er zelfs voor opgeschoven worden. Eenmaal terug in het zadel van de Ducati GP22, die maandag gepresenteerd gaat worden, voelde Miller zich vrij snel vertrouwd. Zijn teamgenoot Francesco Bagnaia was al even optimistisch, ondanks dat de jonge Italiaan zich niet in de kaart liet kijken. “We hebben nog wel verschillende dingen waar we aan moeten werken”, aldus de vice-kampioen van 2021. Ducati heeft deze winter precies gedaan wat het moest doen. Een toch al ijzersterk concept verder verfijnen. Maar dat deed het merk wel met een verbeterde krachtbron, een ander chassis en opnieuw een innovatie. Om al die nieuwigheden aan elkaar te lijmen en tot een sterk pakket te maken, daar zijn de testdagen primair voor bedoeld. Ducati is er nog niet, maar het vertrouwen is langzaam maar zeker aan het groeien.

Er zijn geen winnaars tijdens de test, maar Aprilia komt in de buurt

Als we dan toch een winnaar van de voorbije week moeten aanwijzen, dan gaat de prijs naar Aprilia. Geholpen door het concessiesysteem van de MotoGP heeft de Italiaanse fabrikant ook tijdens de coronacrisis kunnen doorwerken om de RS-GP te verbeteren. In Sepang stond het merk met een evolutie aan het vertrek. De machine is compacter en de aerodynamische onderdelen zijn aangepast. De winst die dat opleverde was evident en daar wilde Aprilia CEO Massimo Rivola wel even mee pronken: “We kunnen alleen analyseren met wat wij hier twee jaar geleden lieten zien. We zijn veel sneller. Qua racepace hebben we een halve seconde gewonnen, op pure snelheid een seconde per ronde.”

Vooral op het gebied van de bochtensnelheid heeft Aprilia een stap gezet. Dat heeft echter ook een keerzijde, merkte Aleix Espargaro op. “Het chassis is anders en de gewichtsverdeling is ook aangepast. Vanaf het eerste moment voelde ik dat de langzame bochten beter gingen, maar in de snelle bochten hebben we vibraties die ons vooralsnog tegenhouden.” Het rijgedrag van de RS-GP is derhalve nog een aandachtspunt, Espargaro en de zijnen vonden er op de tweede dag in Sepang nog geen oplossing voor. Desondanks heeft Aprilia een sterke indruk achtergelaten tijdens de test en lijkt het er toch echt op dat die eerste overwinning in de MotoGP er dit jaar wel eens in kan zitten.

Marquez moet eigen fitheid verkiezen boven presteren met Honda

Op het moment dat achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez zijn been over een MotoGP-machine zwaait, weet je eigenlijk wel dat de snelheid er is. Dat was dit weekend in Sepang niet anders. Het uithoudingsvermogen was een belangrijkere factor voor Marquez, die door zijn oogblessure pas halverwege januari echt kon beginnen met het trainingsprogramma. De Spanjaard is fitter dan de meeste mensen, maar hij miste nog de kracht en scherpte om lange dagen te maken op de nieuwe Honda RC213V. Dat hij op de tweede dag van de test daarom aan het team vroeg om wat eerder te stoppen, was niet gek. Zeker na de foutjes die hij op de eerste dag maakte, was het wijs om geen extra risico te lopen en opnieuw schade op te lopen.

Toch dringt ook voor Marquez de tijd als het aankomt op de beperkte tijd die er is om te testen. Honda heeft een radicaal nieuwe machine geïntroduceerd waardoor Marquez niet meer helemaal kan vertrouwen op zijn sterke punten. De nadruk ligt nu meer op de achterkant van de machine. Marquez was al op de eerste dag snel met de nieuwe motorfiets, maar hij begreep niet waarom. De voorkant geeft Marquez daarnaast ook een ander gevoel. Om vertrouwd te raken met de nieuwe machine moet Marquez de beschikbare tijd ten volste benutten, maar daar is hij op dit moment nog niet klaar voor. Het is zaak om de balans te vinden en het doel op de lange termijn niet uit het oog te verliezen. Als iemand dat kan, is het Marquez wel.

Suzuki zet stap, KTM stelt een beetje teleur

De roep om vermogen was bij Suzuki al even groot als eerder bij Yamaha. Het Japanse merk had ook al een antwoord op die roep, maar dat moest door de motorbevriezing even wachten. Nu dat verleden tijd is, heeft Suzuki de machine eindelijk in competitie kunnen testen en werden de verwachtingen bevestigd: “We hebben onze topsnelheid duidelijk verbeterd en staan er nu beter bij, dat is heel erg belangrijk”, vertelde oud-wereldkampioen Joan Mir zondag. Met dat beetje extra vermogen hoopt Mir dit jaar meer slagkracht te hebben in de strijd met zijn collega’s.

Vrijwel alle merken hebben een stap gezet tijdens de test, maar KTM viel wat dat betreft een beetje uit de toon. Er werd wel wat winst geboekt, maar niet de reuzenstappen die KTM in de afgelopen jaren meermaals gezet heeft. De nieuwe machine is nog niet klaar voor de eerste race, maar het nieuwe proces dat de Oostenrijkers geïmplementeerd hebben voor 2022 lijkt in ieder geval te werken. “Vorig jaar kregen we allerlei onderdelen om te testen, maar hadden we eigenlijk geen idee wat goed ging”, aldus Miguel Oliveira. De aanpak was nu planmatig, maar dat heeft voorlopig nog niet de winst gebracht waar men in Mattighofen op had gehoopt.