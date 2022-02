Quartararo niet enthousiast: "Maar hier moeten we het mee doen"

Quartararo had voor dit seizoen twee zaken prominent bovenaan de wensenlijst staan: meer vermogen en topsnelheid voor de Yamaha M1. In aanloop naar de test werd al duidelijk dat Yamaha niet met een radicaal nieuwe krachtbron zou komen waardoor de hoop van Quartararo al getemperd werd. Hij erkende zaterdag dat Yamaha niet de gehoopte stap had gezet, maar trok zondag fel van leer na opnieuw een dag zonder nieuw materiaal. Quartararo produceerde wel de zevende tijd in de algehele ranking en was slechts twee tienden langzamer dan Enea Bastianini. “Ik had er veel meer van verwacht, maar wat betreft het rijden gaat het bij mezelf wel beter”, omschrijft Quartararo. “Ik zit hier met gemengde gevoelens, maar voor mij het is belangrijk om te focussen op de dingen die ik zelf in de hand heb. Ik voel me daardoor niet slecht nu. Ik moet het doen met wat we hebben en ik ga zelf graag op de limiet. De rondetijden komen dan wel. Ik geef alles en ik rijd op de limiet. Dat is het enige wat ik wil doen en dat doen we erg goed.”

De wereldkampioen staart zich overigens niet blind op het gebrek aan ontwikkeling bij Yamaha. “Het zijn geen echte problemen, maar wel zaken die we graag willen hebben”, aldus Quartararo, die wel vreest voor het racetempo van de concurrentie. “We hebben ook sterke punten en dat mogen we niet vergeten. We hebben het altijd over de negatieve zaken, maar de voorkant van de machine is wat mij betreft geweldig.” Toch baart het Quartararo zorgen dat de andere fabrikanten Honda, Aprilia en Suzuki volgens hem twee stappen gezet hebben. “Wij hebben misschien een halve stap gezet”, vervolgt hij. Het is de reden dat hij de eventuele winst vooral bij zichzelf zoekt. “Ik probeer altijd in het nu te leven. Zodra ik zag wat we hier hadden, wilde ik meters maken. De eerste dag reed ik niet heel goed, ik was te agressief. Vandaag ging het steeds beter en was de rondetijd ook weer een stuk beter. Ook op de gebruikte banden was het niet verkeerd.”

Het is geen kwestie van zoeken, wel van vinden

Het is de vraag of Yamaha nog stappen gaat zetten voordat het circus begin maart in gang schiet met de Grand Prix van Qatar. “Er staat niets op de planning voor de onderdelen die we moeten verbeteren”, weet Quartararo. “Dat is dus ook geen probleem, zelfs al krijgen we zaken om te testen komt dat niet voor de Mandalika-test van volgende week. Ik ga in Qatar niet aan het seizoen beginnen met iets wat ik nog niet getest heb. Het is simpel: wat we vandaag hadden is ook wat we in Qatar gaan gebruiken. Er komen hooguit nog wat kleine aanpassingen.” Het blijft echter raadselachtig waarom Yamaha er niet in slaagt om een betere krachtbron te bouwen, iets wat toch al jaren een sluimerend probleem is bij de Japanners. Quartararo: “Ze zoeken er volgens mij wel degelijk naar, maar misschien zijn er geen paardenkrachten over bij Yamaha. Ze zoeken zeker naar verbetering, dat hoop ik tenminste. Iedereen zoekt naar de limiet en sommige fabrikanten zijn iets verder, helaas blijven wij achter. Het is geen kwestie van zoeken, maar wel van vinden.”