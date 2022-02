De voorbereidingen op het MotoGP-seizoen van 2022 werden zaterdag afgetrapt in Maleisië. Het was de eerste keer sinds de start van de coronapandemie begin 2020 dat de paddock terugkeerde naar het Sepang International Circuit. Eerder deze week mochten testrijders, debutanten en concessieteams al deelnemen aan een driedaagse shakedown op Sepang. De eerste officiële MotoGP-testdag vond echter plaats op de acht uur durende sessie op zaterdag. Het is de eerste van vijf testdagen in februari, waarvan er volgend weekend drie plaatsvinden op het nieuwe Mandalika circuit in Indonesië.

Zodra het licht aan het einde van de pitstraat zaterdagochtend groen werd, stoven de coureurs naar buiten. Hierdoor was er meteen veel activiteit op de baan. Aan het einde van het eerste uur leidde Aprilia-coureur Aleix Espargaro de tijdenlijst met een 1.58.371, die hij neerzette tijdens zijn negende rondje op het circuit van Sepang. Espargaro kwam afgelopen woensdag ook al in actie en lag eerder deze week nog onder vuur. De Spanjaard bleek de protocollen voor het coronavirus te hebben geschonden. Hierop stuurden de officials een waarschuwende mail naar de FIM.

Gresini-rijder Enea Bastianni kreeg al snel de Ducati van 2021 onder de knie en bood Espargaro veel tegenstand op de eerste testdag. De Moto2-kampioen van 2020 klokte een 1.56.638, waarmee hij een kleine drie tienden achter de Aprilia-coureur eindigde. Espargaro's ronde, de zesde snelste tijd ooit op het circuit van Sepang, stond tot het einde van de dag te boek als de benchmark. Net als landgenoot Maverick Vinales voelde ook Espargaro de nieuwe RS-GP aan de tand. De tijd van Bastianini hield de Italiaan gedurende het grootste deel van de sessie op de tweede plaats. Een late verbetering van Vinales met een tijd van 1.58.384 bracht de Spanjaard met een verschil van 0.013 van een seconde naar zijn teamgenoot uiteindelijk op de tweede plaats.

Rins rap uit de startblokken

Alex Rins was ondanks een schuiver de rapste Suzuki op de derde plaats. Rins zat slechts een tiende van een seconde achter de snelste tijd. Teamgenoot Joan Mir testte diverse nieuwe componenten en eindigde op de zevende stek. Mir gaf vrijdag al toe dat testen belangrijk was voor zijn beslissing voor 2023. Hij was 0.696 trager dan de rapste tijd. Bastianini was de beste Ducati-coureur op de vierde plaats voor Pramac-rijder Johann Zarco op de 2022-spec Desmosedici, terwijl regerend wereldkampioen Fabio Quartararo de top zes compleet maakte. Yamaha-teambaas Massimo Meregalli zei op vrijdag dat de M1 voor 2022 geen grote revolutie is ten opzichte van de 2021-machine. Zo komt Yamaha nog steeds 8 kilometer per uur tekort op topsnelheid.

Marquez terug na blessure

Het Honda-duo Marc Marquez en Pol Espargaro had zaterdag elk drie RC123V's om te testen. De ene was een 2021-spec machine, de andere een 2022-variant. Marquez, die vorige maand weer mocht rijden na een tijd aan de kant te hebben gestaan vanwege problemen met zijn gezichtsvermogen, was de beste Honda-coureur met een achtste plaats. De Spaanse rijder eindigde 0.916 van een seconde achter de tijd van Espargaro, ondanks twee crashes gedurende de dag. Hij ging aan kop voor Pol Espargaro, terwijl VR46-rookie Marco Bezzecchi laat in de sessie naar de tiende plaats sprong met een tijd van 1.59.468. Hij eindigde voor Yamaha-testrijder Cal Crutchlow, LCR-coureur Takaaki Nakagami en Tech3-rookie Raul Fernandez.

Brad Binder was de leidende KTM-coureur met een vijftiende tijd. De Zuid-Afrikaan kwam eerder op de dag ten val in bocht 8, net als teamgenoot Miguel Oliveira, die zestiende werd. Francesco Bagnaia, die vorig seizoen tweede werd in het kampioenschap, klokte op zijn Ducati de negentiende tijd. Teamgenoot Jack Miller bleef eveneens onder de radar en werd tweeëntwintigste, voor de teruggekeerde Andrea Dovizioso. Ook Darryn Binder, teamgenoot van Dovizisio bij RNF Racing, kwam ten val. Hij schoof onderuit in de negende bocht, waardoor hij uiteindelijk als vijfentwintigste eindigde in de tijdenlijst.

Meer foto's van de eerste MotoGP-testdag in Maleisië:

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 1 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 2 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 3 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF MotoGP Racing 4 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 5 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 7 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 8 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images KTM RC16, Red Bull KTM Factory Racing, vleugels detail 9 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 11 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images