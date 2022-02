MotoGP Tech: Is dit de nieuwste innovatie van Ducati?

In 2016 werd standaard elektronica in de MotoGP geïntroduceerd om een gelijk speelveld te creëren en na het uitbreken van de coronacrisis werd de ontwikkeling van motorblokken bevroren om kosten te besparen. De fabrikanten moesten daardoor op zoek naar andere manieren om hun machines te verbeteren. En Ducati is op dat gebied altijd een trendsetter gebleken.

Zoals in 2015 met de introductie van aerodynamische winglets, die massaal gekopieerd werden voordat de controlerende macht FIM eind 2016 een einde aan deze praktijken maakte. De ontwikkelingskosten schoten namelijk door het dak. Het zorgde ervoor dat de teams de focus verlegden naar de fairings zoals we ze vandaag de dag kennen. Ook hier werd er weer ingegrepen door de FIM. Fabrikanten mogen aan het begin van het seizoen één specificatie homologeren, waar ze vervolgens de rest van het jaar mee moeten rijden.

Andrea Dovizioso, Ducati Team Foto: Ducati Corse

In 2018 kwam Ducati met het holeshotapparaat, een mechanisch systeem waarmee rijders de achterkant van de motor kunnen verlagen. Met een laag zwaartepunt en een voorkant die op de grond gehouden wordt met behulp van de aerodynamica, wordt het maken van een raketstart een stuk makkelijker. Ducati voerde dit concept door in een apparaat dat de rijhoogte verstelbaar maakt. Bij het uitkomen van de bochten wordt het geactiveerd, waardoor rijders op het rechte stuk meer tractie hebben en een hogere snelheid kunnen halen.

De andere fabrikanten hebben altijd achter de feiten aan gelopen, terwijl Ducati doorging met experimenteren. De Italianen kwamen in de loop van de tijd ook met een holeshotapparaat aan de voorkant van de machine, waardoor de rijhoogte van de volledige machine bij de start heel laag kwam te liggen. Het systeem aan de voorkant is vergelijkbaar met hetgeen in de motorcross gebruikt wordt. De voorkant van de machine wordt naar beneden geduwd met een soort slot op de voorvork. Pas bij het remmen voor de volgende bocht schiet het systeem weer omhoog, terwijl hetzelfde aan de achterkant gebeurt.

Tijdens de MotoGP-shakedown in Sepang, die eerder deze week gehouden werd voor testrijders, debutanten en concessieteams, kwam testrijder Michele Pirro in actie met een mechanisch systeem om de rijhoogte aan de voorkant aan te passen. Nu is duidelijk geworden dat de Italiaanse fabrikant nog een stap verder is gegaan door met een systeem te komen waarmee zowel de voor- als achterkant naar beneden gebracht kan worden tijdens een ronde. Pramac-coureur Johann Zarco wilde zaterdag niets zeggen, maar gaf min of meer toe dat men daar bij Ducati mee bezig is: “Ja, daar werken we op dit moment een beetje aan. Het kost wel wat tijd.”

Jack Miller, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het doel is simpel: het realiseren van een hogere topsnelheid. Ducati heeft al de sterkste krachtbron van het MotoGP-veld en algemeen manager Gigi Dall’Igna suggereerde recent al dat ze op dit vlak nog meer gevonden hadden. Francesco Bagnaia bereikte zaterdag de hoogste snelheid met 336,4 kilometer per uur. Het zegt zeker niet alles, maar het is wel degelijk iets waar men bij het merk uit Bologna waarde aan hecht. Het zorgt er immers voor dat de Ducati-machines nog moeilijker in te halen zijn voor de tegenstanders.

Het is nog de vraag of Ducati ver genoeg is met het nieuwe systeem dat er meteen mee geracet kan worden. Al valt ook niet uit te sluiten dat Ducati er, zonder dat iemand het wist, al mee gereden heeft. Dat was in 2018 ook het geval bij de introductie van het holeshotapparaat, toen Jack Miller er tijdens de Japanse Grand Prix mee debuteerde. Miller was in 2019 ook de eerste die een race reed met de verstelbare rijhoogte aan de achterkant.

Het lijkt er sterk op dat dit in 2022 weer een heet hangijzer gaat worden voor de knappe koppen van de MotoGP-teams.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images