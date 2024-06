Analyse: De onmiddellijke gevolgen van overstap Márquez naar Ducati

Woensdag maakte Ducati officieel bekend dat Marc Márquez in 2025 en 2026 de teamgenoot van Francesco Bagnaia is bij het fabrieksteam. De achtvoudig wereldkampioen kreeg daarbij de voorkeur boven huidige Ducati-rijder Enea Bastianini en WK-leider Jorge Martín, die momenteel voor satellietteam Pramac racet. Daar ging een hele soap aan vooraf, want Martín werd voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix nog ingelicht dat hij juist de overstap naar het fabrieksteam van Ducati zou maken. Nadat Márquez op zijn strepen ging staan en verklaarde niet voor Pramac te willen racen, besloot de Italiaanse fabrikant toch anders.

De keuze voor Márquez valt vanuit het perspectief van Ducati goed te begrijpen. De 31-jarige Spanjaard heeft in principe alle ingrediënten in huis om als perfecte optie omschreven te worden. In zijn eerste zeven raceweekenden op de Ducati Desmosedici GP23 van Gresini Racing heeft hij na vier moeilijke jaren bij Honda bewezen dat hij nog altijd razendsnel is. Daarnaast is Márquez ook een interessante optie als het aankomt op aantrekkingskracht naast de baan. Hoewel velen na de moeizame periode - die volgde op een zware blessure die hij in 2020 opliep - twijfelden of Márquez nog zo invloedrijk ia ls altijd, blijkt door zijn overstap naar Ducati wel dat hij nog altijd de belangrijkste naam in het wereldkampioenschap is.

Márquez zet Ducati naar zijn hand

Ook breekt Ducati met de aanstelling van Márquez met hun gebruikelijke werkwijze, waarbij jong talent wordt opgeleid voor een plekje in het fabrieksteam. Het grootste slachtoffer daarvan is Martín, die sinds zijn MotoGP-debuut in 2021 voor Pramac rijdt. Na in 2022 en 2023 al naast promotie te hebben gegrepen, doet hij dat nu nogmaals. Het gevolg daarvan is dat de 26-jarige Madrileen volgend jaar zijn heil zoekt bij het fabrieksteam van Aprilia. De manier waarop Martín richting de uitgang is gewerkt bij Ducati, verdient niet de schoonheidsprijs. Toch valt het ergens wel te begrijpen, aangezien het merk uit Bologna er nu wel in is geslaagd om een zesvoudig MotoGP-kampioen vast te leggen en te koppelen aan de regerend wereldkampioen.

De transfer van Márquez heeft gevolgen voor Martín, maar mogelijk ook voor Bagnaia. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez dwong Ducati in zekere zin tot de manier waarop ze gehandeld hebben door op de donderdag in Mugello duidelijk te maken dat hij zichzelf niet bij Pramac zag rijden, terwijl de fabrikant dat als oplossing zag om zowel Martín als Márquez te behouden. "Dat is voor mij geen optie. Ik ben heel rustig over mijn toekomst. Ik heb drie opties waar ik me mee op mijn gemak zou voelen", gaf de rijder uit Cervera toen aan. De bazen van Ducati raakten ietwat in paniek, want zij vreesden dat Márquez na slechts één jaar op een Ducati weer zou overstappen naar een ander merk. De prioriteit veranderde vervolgens, zeker toen CEO Claudio Domenicali zich zaterdag in Mugello meldde: alleen de krabbel van Márquez telde toen nog.

Blijft huidige harmonie in stand?

In slechts vier dagen tijd is Márquez er dus in geslaagd om de bazen van Ducati hun belofte richting Martín te laten breken. Daarnaast heeft hij ook voor wat onrust gezorgd binnen het team. Zo wilde Bagnaia graag dat zijn nieuwe teamgenoot ervoor zou zorgen dat de harmonie binnen het team gerespecteerd wordt. Gezien de scène die Márquez gecreëerd heeft om zijn zin te krijgen bij de fabrikant, lijkt de regerend MotoGP-kampioen er niet van overtuigd dat die harmonie ook daadwerkelijk blijft bestaan. Toch heeft hij daar richting het team niet veel van laten blijken. "Toen we het aan Pecco vertelden, reageerde hij als een kampioen. Hij ziet het als motivatie om als rijder te blijven groeien", vertelde Ducati aan Motorsport.com.

Iemand die mogelijk ook niet staat te springen om de overstap van Márquez naar Ducati, is Valentino Rossi. De negenvoudig wereldkampioen is een levende MotoGP-legende en die status leek gewaarborgd toen aartsrivaal Márquez nog bij Honda reed. Protegé Bagnaia deelde op de baan de lakens uit, terwijl Rossi's Team VR46 steeds belangrijker wordt voor Ducati - waarbij het team favoriet is om de fabrieksmotoren van het merk te krijgen, mocht Pramac ervoor kiezen om over te stappen naar Yamaha. Door de transfer van Márquez komt de Spanjaard in een positie dat hij weer voor wereldtitels kan gaan en dus kans maakt om Rossi qua statistieken te overtreffen.

Bovendien lijkt Márquez door zijn overstap ook een belangrijke tegenstander in de strijd om de wereldtitel kwijt te zijn, doordat Martín dus naar Aprilia overstapt. Mogelijk heeft dat dit seizoen al gevolgen, want de nachtmerrie voor Ducati is dat Martín als satellietrijder met het kampioenschap aan de haal gaat, om vervolgens het startnummer 1 mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever uit Noale. Er is Ducati dus veel aan gelegen om te voorkomen dat de huidige Pramac-rijder kampioen wordt, wat weer kan leiden tot extra steun voor zowel Bagnaia als Márquez. Laatstgenoemde weet in ieder geval dat Ducati hem steunt in zijn streven om voor zijn negende wereldtitel te gaan.