Acosta promoveert naar fabrieksteam KTM voor MotoGP-seizoen 2025

Een kleine drie maanden geleden debuteerde Pedro Acosta pas in de MotoGP. In zijn eerste zes raceweekenden bij GasGas Tech3 heeft de onlangs 20 jaar geworden Spanjaard een uitstekende indruk achtergelaten met onder meer podiumplaatsen in Portimão en Austin. De Pierer Mobility Group beloont Acosta meteen voor zijn goede prestaties in zijn debuutseizoen, want in Mugello is bekendgemaakt dat hij in 2025 al promotie maakt naar het fabrieksteam van KTM. De rijder uit Mazarrón heeft een nieuw, meerjarig contract getekend bij de Oostenrijkse fabrikant.

Acosta komt in 2025 aan de zijde te rijden van Brad Binder, die vorig jaar zijn contract bij het fabrieksteam verlengde tot en met eind 2025. Een verrassing is de aankondiging niet, want de tweevoudig wereldkampioen werd al lange tijd in verband gebracht met een overstap naar de hoofdmacht. Dat gaat ten koste van Jack Miller, die eind dit jaar na twee seizoenen moet plaatsmaken bij de oranje brigade uit Mattighofen. De Australiër wordt wel in verband gebracht met een overstap naar GasGas Tech3, waarmee hij de omgekeerde weg zou bewandelen als Acosta.

"Het is belangrijk voor mij om te blijven pushen met KTM", zegt Acosta over zijn promotie naar het fabrieksteam van KTM. "Ook zie ik het hele project, ons verhaal tot nu toe en hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid qua racen. Het is dus fijn om in de toekomst verder te gaan en het voelt als thuiskomen om weer in het oranje te gaan racen. De manier waarop ze de afgelopen jaren hebben gepusht en zich hebben verbeterd, pusht mij ook om de komende jaren hier te blijven."

Motorsportdirecteur Pit Beirer van KTM is in zijn nopjes met de aankondiging van Acosta's promotie. "Vanaf de eerste dagen in de Red Bull Rookies Cup zagen we dat hij een bijzondere rijder is, iemand die dingen anders doet en een sterke mentaliteit heeft om zijn eigen weg te vinden. Dat maakt hem uniek in deze MotoGP-wereld", legt de voormalig motorcrosser uit. "Het geeft ons veel energie en kracht om deze weg met hem af te leggen middels onze teams en motorfietsen. Ook wil ik onze KTM GP Academy en het werk van mensen als Aki Ajo met Pedro benoemen. Het is heel cool om de komende jaren samen te blijven werken. Hij heeft een grote toekomst in de MotoGP en we kijken enorm uit naar het volgende hoofdstuk in zijn loopbaan bij ons."