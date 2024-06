Op 30 mei, voorafgaand aan de Grand Prix van Italië, leek alles kalm en rustig in de MotoGP-paddock. Iedereen wist wat er zou gebeuren rond het meest begeerde zitje voor 2025. Gazzetta dello Sport berichtte dat kampioenschapleider Martín gepromoveerd zou worden naar het fabrieksteam van Ducati. Het Italiaanse merk wachtte enkel nog op het antwoord van Marc Márquez op de vraag of hij met een fabrieks-GP25 bij Pramac wilde blijven. Toen Márquez op de mediadag duidelijk liet weten dat Pramac “geen optie” was, veranderde plotsklaps alles. De achtvoudig wereldkampioen eiste een fabrieksmotor bij Gresini of het fabrieksteam, of hij zou vertrekken.

Gezien het talent van Márquez, hoe snel hij zich in 2024 heeft aangepast aan de Ducati, en zijn marketingwaarde, zaten de grote bazen in Bologna opeens met een groot dilemma. De enige oplossing was een totale ommezwaai ten opzichte van de eerdere beslissing. Martín kreeg op zondagmiddag in Mugello te horen dat niet hij, maar Márquez het fabriekszitje zou krijgen. En zo kwam hij opeens op de rijdersmarkt, waarna Aprilia geen moment twijfelde. “Ik heb altijd gezegd dat we met iedereen praten sinds Aleix zijn vertrek heeft aangekondigd”, aldus Aprilia CEO Massimo Rivola op maandag na de collectieve test in Mugello waar de komst van Martín werd bevestigd.

Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

“De strategie was vrij helder: niet de eerste stap zetten. We wilden niets cadeau geven aan niemand. Maar toen duidelijk was dat er een mogelijkheid was, en dat was pas zondagavond duidelijk, waren we vrij snel in het handelen in plaats van enkel gesprekken voeren. De deal was heel, heel snel beklonken. Ik moet daar Aleix ook voor bedanken. En hier staan we dan. Timing was een factor, want we waren echt enorm snel. Zondagavond belde ik mijn baas en ik zei ‘we hebben een kans’. Hij zei: ‘ga ervoor, haal hem binnen’. En dat is wat ik gedaan heb. Alle juristen van het team hebben de hele nacht doorgewerkt om het rond te maken. Ik weet niet of het puur op basis van emotie is, maar ik denk graag dat Jorge deze keuze heeft gemaakt omdat Aprilia de voorbije jaren een goede groei heeft doorgemaakt. Wij zijn tot op heden het enige andere merk dat races gewonnen heeft, dus het is een goed alternatief voor zijn huidige machine. Dat was ook weer een puzzelstukje dat op de juiste plek lag.”

De post-race test in Mugello werd geteisterd door regen, waardoor Martín ervoor koos geen risico’s te nemen en de gehele dag niet te rijden. Waar anderen zo nu en dan glibberend en glijdend over het asfalt gingen, zat hij warm en droog binnen in het kantoor van Rivola om de deal te tekenen. Op het moment dat dat gebeurde, bracht Motorsport.com als eerste het nieuws naar buiten dat Martín zou vertrekken bij Ducati en dat Márquez het fabriekszitje zou krijgen.

Deze aankondiging is een belangrijk moment in het verhaal van Aprilia. Toen het in 2015 terugkeerde in de MotoGP na een moeizame stint in het viertakttijdperk dat in 2004 eindigde, reed het ver in de achterhoede rond. Pas in 2021 haalde Aleix Espargaró - sinds 2017 betrokken bij het project - een podium met de RS-GP. Aprilia moest alles op alles zetten om überhaupt aan rijders te komen nadat Andrea Iannone in 2020 een dopingschorsing kreeg. Het contracteren van Maverick Viñales halfweg 2021 zorgde voor een ommekeer. De MotoGP-loopbaan van de Spanjaard hing aan een zijden draadje na zijn pijnlijke breuk met Yamaha - dat bovendien dat seizoen de titel won met Fabio Quartararo.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia won vervolgens in 2022, 2023 en 2024 races. Daardoor is het nu een serieuze optie voor de toptalenten in de MotoGP. En veel grotere talenten dan Martín zijn er niet te vinden. Hij leidt het kampioenschap met achttien punten, heeft twee GP’s gewonnen en staat momenteel op een gemiddelde score van 24 punten per weekend in 2024. “Ik herinner me nog dat we in 2020 grote moeite hadden om een rijder te vinden. Dat was toen nog heel erg lastig”, aldus Rivola. “En nu klopte er een lange rij managers op mijn deur. Dat is zeker bevredigend voor ons bedrijf.”

Rivola erkent dat er gesprekken gevoerd zijn met Marc Márquez voor 2024. Nu Martín met een meerjarig contract aan boord is gehaald - met hulp van Espargaró die veelvuldig inpraatte op zijn jonge vriend - gaat de aandacht uit naar het tweede zitje. Rivola's prioriteit is het aanhouden van Viñales, die nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst: “Het belangrijkste is om te achterhalen wat Maverick wil. Als hij blijft, ben ik de eerste persoon die dat ook wil. We zullen zien, het is momenteel lastig te voorspellen. Ik denk dat iedereen die in mijn schoenen stond hetzelfde had gedaan.”