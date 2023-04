Daniel Ricciardo volgt de Formule 1 dit jaar vanaf de zijlijn. Na twee magere jaren bij McLaren, koos dat team ervoor de Australiër in te ruilen voor landgenoot Oscar Piastri. Red Bull was er vervolgens als de kippen bij om Ricciardo als derde rijder vast te leggen. Hij spendeert tijd in de simulator, doet een groot aantal PR-activiteiten, maar wil bovenal meer genieten van zijn vrije tijd. Afgelopen weekend reed F1 in Melbourne, waar de 33-jarige coureur uiteraard bij was en liet weten dat de koningsklasse voor 2024 weer begint te kriebelen. Guenther Steiner kreeg de uitspraken van Ricciardo in de persconferentie op vrijdag voorgelegd. Haas, waar hij chef is, beschikt nu over Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg.

Steiner geeft eerlijk toe dat de man uit Perth interessant is om het gesprek mee aan te gaan. "Al is het op dit moment vroeg om over de bezetting van volgend jaar te praten", zegt Steiner. "Laten we eerst aankijken hoe de huidige rijders het doen. Wellicht komt er een moment dat ik met hem in gesprek ga, maar ik kan hem niets beloven. Als onze huidige coureurs het goed doen, dan blijven we waarschijnlijk bij wat we hebben. Maar ik denk dat iedereen wel wil praten met Danny. Misschien weet hij na een jaar rust wel wat hij wil. Hij zal in ieder geval interessant zijn voor iedereen in F1."

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zat naast Steiner bij het vragenkwartier en zou er niet raar van opkijken als Ricciardo volgend F1-seizoen terugkeert op de grid. "Wij hebben vorig jaar gesproken met Daniel", zegt de Roemeense Amerikaan. "Wij kwamen uit bij Pierre [Gasly], die toen beschikbaar was en Daniel tekende vervolgens bij Red Bull. Maar, zoals Guenther zegt, hij is een fantastische en nog jonge rijder. Ik zou niet verbaasd zijn als hij in de toekomst weer [in F1] racet."

Voor Haas en Alpine werd de Grand Prix van Australië een om snel te vergeten, al deed Hülkenberg het met een zevende keurig. Magnussen knalde in de slotfase van de baan en zorgde voor een rode vlag. De daaropvolgende herstart werd een ramp voor Alpine, waarbij Gasly Esteban Ocon ramde, beide heren hard in de muur vlogen en een dubbele puntenfinish in rook zag opgaan.