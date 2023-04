De 58 ronden tellende Grand Prix van Australië bleek uit te draaien op een tumultueuze race. Met name in de slotfase werd het chaos, waarin de coureurs van Alpine de grootste slachtoffers werden. Hoewel Esteban Ocon uit de race werd getikt door teamgenoot Pierre Gasly, had de Fransman eerst bijna een touché met een andere rijder. Ocon stelt dat sommige coureurs simpelweg suïcidaal zijn.

"Mijn banden waren op temperatuur. Ik gleed niet echt. Met name de laagstaande zon maakte het tricky. Het zicht was niet heel goed, maar sommige coureurs zijn echt suïcidaal in de eerste bocht", zegt Ocon, die AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda daar naast zich zag komen. "Het ging allemaal maar net goed. Er kan op zo'n moment veel gewonnen worden, maar sommige rijders willen iets teveel."

Met de Japanner ging het allemaal goed, maar wat volgde was pijnlijk. Gasly schoot in de eerste bocht op het gras, kwam terug op het asfalt en drukte vervolgens Ocon in de muur. Beide coureurs vielen uit, dit terwijl ze er prima voor stonden. Was Gasly roekeloos? "Daar geef ik geen antwoord op", gaat Ocon verder. "Het is duidelijk wat er gebeurde. Het werkt niet als je koude banden hebt. Zodra je op het gras komt en vervolgens weer op het asfalt geraakt, dan is de achterkant altijd wat 'losjes'. Ik kan echter niet voor hem [Gasly] spreken." Hij is niet kwaad op zijn ploegmaat. "No hard feelings. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Het had iedereen kunnen zijn."

Desalniettemin trekt de coureur uit Évreux wel een aantal positieve zaken uit de race. "We hadden een geweldige start. Ik pakte drie plekken. We besloten vervolgens vroeg naar de harde band te wisselen. Zonder de [eerste] rode vlag hadden we dan vierde of vijfde gelegen. Helaas verloren we het met die code rood. Daarna reed ik een eenzame race. Ik moest nog wel mensen inhalen die van DRS gebruik konden maken. Dat maakte inhalen lastig, maar het lukte. Vervolgens reed ik een vrijwel gelijk tempo als dat van Ferrari en Aston Martin. Dat was veelbelovend."

Video: Alpine slachtoffer van gigantische chaos na tweede herstart in Melbourne