Ricciardo snapt boordradio's Verstappen, maar koos zelf voor stilte

Max Verstappen kreeg het vorige week tijdens de Hongaarse Grand Prix meerdere malen aan de stok met zijn race engineer Gianpiero Lambiase. Over de boordradio was duidelijk te horen dat de Red Bull-coureur niet gelukkig was met de (strategische) keuzes van zijn team. Velen waarderen de openheid en passie van Verstappen, maar vonden critici dat hij in zijn bewoordingen wellicht te ver was gegaan.

Voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo wilde niet zover gaan en neemt zijn voormalige teamgenoot in bescherming. De Australiër begrijpt de frustraties van de Nederlander in het heetst van de strijd. "Ik heb alleen de radioberichten van de race gehoord", houdt Ricciardo een slag om de arm. "Ik heb geen tv-interviews of dingen van na de race gehoord. Dus ik weet niet of het doorging. Maar als ik naar mezelf kijk in zo'n positie... Tijdens sommige races ben ik superkalm en tijdens andere races ben ik opgewonden en alles frustreert en ergert me dan. Dus onze acties of de manier waarop we reageren is niet altijd voorspelbaar. Het is waarschijnlijk opgebouwde frustratie door de race heen en dan gebeurt zoiets."

Wel geeft Ricciardo aan dat het voor hem soms beter is even niets te zeggen, omdat een discussie weinig aan de situatie verandert. "Heen en weer praten tijdens de race is waarschijnlijk niet het meest ideaal. Maar we hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat de race om wat voor reden dan ook frustrerend kan zijn." De coureur van het RB F1-team reed zelf ook een frusterende race in Hongarije. Hij was na afloop duidelijk niet te spreken over de strategie die het team voor hem had uitgestippeld. "Ik koos [tijdens de race] voor stilte, om dat voor mij te laten spreken. Tijdens de inlap na de race heb ik wel wat gezegd, maar ik hoefde het er tijdens de race zelf niet over te hebben: Wat gedaan was, was toch al gedaan. Elk gesprek dat ik daarover zou zijn aangegaan zou wat hopeloos of hulpeloos hebben geklonken. Dat was dus mijn manier om met mijn frustratie om te gaan."