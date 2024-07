Lammers over frustratie bij Verstappen: “Niet leuk om hem zo te zien”

Max Verstappen kende een frustrerende race in Hongarije. Na van de derde plek te zijn gestart, werd hij bij de eerste bocht wijd gedwongen, waarna hij als tweede terugkeerde op de baan. Vervolgens kreeg hij te horen dat het beter was om de gewonnen positie terug te geven aan Lando Norris. Nadat Verstappen dat had gedaan, had hij niet het tempo had om de McLarens bij te kunnen benen. De derde plek bleek het maximaal haalbare, maar daar moest door de strategische calls van Red Bull nog wel flink voor gevochten worden. Een botsing met Lewis Hamilton zorgde er uiteindelijk voor dat hij slechts vijfde werd.

“Ik vond het eigenlijk best wel interessant dat zij zelf besloten om die positie terug te geven. Het was begrijpelijk hoor, maar het was wel een dure beslissing”, zegt Jan Lammers tegen Motorsport.com over het moment waarop Verstappen gezegd werd dat het beter was om Norris te laten gaan. Nadat Verstappen Norris er eenmaal langs had gelaten, kreeg de Nederlander het moeilijk en verloor hij de aansluiting met de McLarens. “Je vraagt je af of het niet beter was geweest om de positie niet terug te geven en die tijdstraf van vijf seconden te nemen. Want achter iemand rijden is zo pijnlijk”, wijst Lammers op de negatieve impact van het rijden in de vuile lucht van een andere auto.

“Misschien dat Max hierdoor ook al vroeg in de race geïrriteerd raakte”, aldus Lammers. “En het vervelende van geïrriteerd zijn is dat je als coureur niet meer vergevingsgezind bent. Dus als er dan nog een fout gemaakt wordt, dan stapelt zich dat op en raak je alleen nog maar geïrriteerder en bozer. Het beste in Max kwam niet naar boven door deze race, om me voorzichtig uit te drukken.”

Volgens Lammers had Red Bull het besluit over het teruggeven van de positie beter bij Verstappen zelf kunnen neerleggen. Mogelijk had dat wat irritatie gescheeld. “Als ze nou aan Max hadden gevraagd of hij de beslissing van de stewards wilde afwachten en hij had gezegd ‘ja, oké’, dan was het zijn beslissing geweest. Als het dan verkeerd uitpakt, dan is hij misschien ook wel geïrriteerd, maar in dat geval is Max wel in staat om te erkennen dat het zijn eigen verkeerde keuze is geweest.”

De frustratie bij Verstappen nam na dat moment alleen maar toe. Enerzijds doordat de auto niet deed wat hij wilde, anderzijds doordat de strategie te wensen over liet. “Als raceliefhebber en consument die ook maar gewoon naar de race zit te kijken, vind ik het ronduit niet leuk om Max zo te zien. En ik denk dat veel mensen het jammer vinden”, zegt Lammers over het feit dat Verstappen zijn frustratie niet onder stoelen of banken stak. “Aan de andere kant is dat Max zijn gedrevenheid en dat is juist wat we zo aan hem waarderen. Die gedrevenheid heeft een keerzijde: goede winnaars zijn vaak niet de beste verliezers. En Max werd in deze race natuurlijk ook maximaal belast. Dus wat willen we nu eigenlijk? Willen we dat hij zo gedreven is en er alles aan doet om te winnen? Of willen we dat hij onverschillig staat tegenover het resultaat en denkt: ‘Nou ja, dan maar tweede of derde’. Dat laatste willen we natuurlijk ook niet. Dus ja, ik vind het ronduit niet leuk om Max zo te zien, maar als je van Max als rijder houdt, dan moet je dit op de koop toenemen. Dit is ook Max. Iedereen heeft zo zijn positieve en negatieve kanten, als je dit een negatieve kant kan noemen, maar per saldo kun je nog steeds van iemand houden.”

Niet Lambiases 'finest moment'

Lammers is wel kritisch op Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase. De Italiaanse Brit nam op een zeker moment het woord ‘kinderachtig’ in de mond, nadat Verstappen Lewis Hamilton na een mislukte inhaalactie beschuldigde van ‘moving in the braking zone’. “Dat was niet Lambiases ‘finest moment’”, meent Lammers. “Hij is meestal effectiever, laat ik het zo zeggen. Je kan dan misschien een andere mening hebben, het was niet in het belang van Max en Red Bull dat hij Max daar zo irriteerde. En even in zijn hemd zette, want daar kwam het wel op neer. Of Max nou gelijk had of niet, dat doet niet ter zake. Lambiase had dat op een andere manier kunnen aanpakken. Hij had ook kunnen zeggen: ‘Oké Max, laten we het hier na de race over hebben.’ Dus ik vond dat van Lambiase ook niet schitterend.”

