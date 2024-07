De teleurstelling bij Daniel Ricciardo na afloop van de Formule 1 Grand Prix van Hongarije is groot. De Australiër begon de race vanaf een negende plek, maar is buiten de punten terechtgekomen: P12. Wat het voor Ricciardo extra zuur maakte, is dat volgens hem met een goede strategie punten meer dan mogelijk waren.

Vooral de keuze om vroeg te stoppen is voor Ricciardo onbegrijpelijk. "We volgden een groep auto's. Zij hadden net een pitstop gemaakt en wij deden dat een ronde later. In plaats van rijden in de schone lucht werd er besloten om in een DRS-trein te gaan racen", baalt de 35-jarige coureur. "Ik heb heel wat frustrerende races gehad, maar deze past ook in dat rijtje. We hadden namelijk de snelheid en hebben een race aan Yuki [Tsunoda] gegeven die voor ons had kunnen zijn. Wij hadden allebei [punten] kunnen scoren. Dat is niet gebeurd."

Op het moment dat de beslissing werd gemaakt, ging Ricciardo er niet tegenin. Dat had hij achteraf wel moeten doen, erkent hij. "Toen ik de pits binnenreed, twijfelde ik enorm. Ik kreeg pas in bocht 13 de call en toen moest ik wel", vertelt hij. De Honey Badger legt vervolgens uit waarom volgens hem de vroege stop zo'n slecht idee was. "Wij verloren bij de start twee plekken aan coureurs op softs. Dat is prima, laat hen maar gaan. Daarna stoppen zij en gaan wij direct met ze mee. Vanaf dat moment zaten we op dezelfde strategie. We hadden in de schone lucht kunnen rijden en hadden een kans [op punten], dat haal ik uit de race van Yuki."

Ricciardo geeft toe dat hij 'meer verwacht' had van deze race en richt zich daarbij vooral tot zijn team. "Tijdens de inlap wachtte ik op een 'sorry, we hebben het verknald'. Dat heb ik niet [te horen] gekregen. Dat maakte me nog bozer." De RB-coureur baalt vooral van de timing van de verkeerde keuze. Hij staat onder druk bij RB, waar Tsunoda het hem niet makkelijk maakt - al wordt zijn naam tegelijkertijd heel voorzichtig genoemd als vervanger van Sergio Pérez bij Red Bull. Kortom, hij had een puntenscore goed kunnen gebruiken. Gevraagd of dit dan ook slechte timing is, antwoordt hij stellig: "Absoluut!"

Mekies deelt frustratie Ricciardo

Na afloop van de race heeft teambaas Laurent Mekies openlijk toegegeven dat zijn team de strategie van Ricciardo verkeerd heeft aangepakt. "Helaas hadden we het bij het verkeerde eind met Daniel. We haalden hem te vroeg in zwaar verkeer naar binnen, waardoor hij een kans misliep om voor punten te gaan. Zijn tempo was het hele weekend al ontzettend sterk en dat heeft hij in de laatste stint van de race aangetoond. In de vrije lucht wist hij zich een weg terug te slaan. We delen zeker zijn frustratie. We zullen ervan leren en volgende week sterker terugkeren."

