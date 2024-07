De Grand Prix van Hongarije is na Monaco eigenlijk één van mijn favoriete races van het Europese seizoen. De Hungaroring is een mooi circuit ondanks dat inhalen er lastig is, met Boedapest ligt er een prachtige stad dichtbij en het weer is in juli vaak goed. Ditmaal is het weer overigens iets te goed, Hongarije verandert door een hittegolf in een soort bakoven. “Het is nu te extreem, maar in Nederland hebben jullie alleen maar regen hè”, lacht het circuitpersoneel bij aankomst. De hitte blijkt tijdens de mediadag meteen een factor bij de wandeling van de parkeerplaats naar het mediacentrum, dat na de Grand Prix van 2024 tegen de vlakte gaat en wordt vervangen door een compleet nieuw gebouw.

Die renovatie is geen overbodig luxe, zeker niet als je bedenkt dat de Formule 1 nog tot en met 2032 een bezoekje blijft brengen aan de Hungaroring. In tegenstelling tot in Nederland wordt er in Hongarije bijzonder veel overheidsgeld in de Grand Prix gepompt, waardoor deze GP voor een Europese race ongewoon lang zekerheid heeft. Het is door bovenstaande pluspunten zeker geen straf, en bovendien zijn de faciliteiten voor de pers er overwegend prima. Zo kent de snelweg richting het circuit een speciale ‘F1 lane’, al wordt die structureel misbruikt door taxichauffeurs en fans die denken de file te kunnen omzeilen. “It is waiting for a shunt to happen…”, merkt een Britse collega op. Oftewel: het is wachten op een crash, aangezien auto’s die er niet horen te pas en te onpas de F1 lane in en uit gaan met alle risico's van dien.

Een cruciaal weekend?

Een ongeval blijft gelukkig uit en dus kan de focus op waar het echt om draait: het Formule 1-weekend, of eigenlijk moet ik zeggen een ‘cruciaal’ Formule 1-weekend. Max Verstappen laat tijdens zijn mediasessie op donderdag namelijk weten dat het woord ‘cruciaal’ van toepassing is op de Grand Prix van Hongarije. “Dat kun je wel zeggen, ja. Als dit ons niet meer rondetijd oplevert, dan weet ik niet hoe de rest van het seizoen zich ontwikkelt.” Verstappen duidt ermee op het grote updatepakket dat Red Bull heeft meegenomen. Als we na afloop van het perspraatje teruglopen naar het mediacentrum, blijkt het voor de buitenlandse pers bijzonder dat Verstappen met het woord ‘cruciaal’ zo veel druk op uitgerekend dit raceweekend legt. Want waarom eigenlijk? Hij leidt het kampioenschap nog met een riante marge, dus waarom is juist dit dan cruciaal? Het antwoord hangt samen met hoe Verstappen al enige tijd tegen de zaken aankijkt. In zijn beleving komt Red Bull al wekenlang snelheid tekort en moet er ‘iets’ gebeuren. Dat iets zit hopelijk in het grote updatepakket dat een etmaal later uit de doeken wordt gedaan.

Vrijdag is voor pers de dag van de zogenaamde ‘technical viewing’ in de pitstraat. Rond 11.00 uur stuurt de FIA een document rond waarin de updates van alle teams staan opgesomd. Een uur later mogen we de nieuwe onderdelen van dichtbij bekijken in de pits en geven technische kopstukken er tekst en uitleg bij. Ik vind het als tech-liefhebber een interessante toevoeging aan het weekend, en nu nog meer dan normaal doordat Verstappen zo veel hoop op deze updates heeft gevestigd. Red Bull schuift hoofdingenieur Paul Monaghan naar voren voor de duiding. Als ik hem de woorden van Verstappen voorleg, lacht en peinst hij: “Cruciaal, cruciaal, tja, wat is cruciaal? Max is veeleisend, maar dat is hij ook ten opzichte van zichzelf.” Bij een blik op de Red Bull-auto valt in ieder geval meteen op dat er veel is veranderd: de voorvleugel is compleet nieuw, de voorwielophanging aangepast en met name het bodywork is flink onder handen genomen. De hoge ‘schouders’ in het verlengde van de motorkap – ook wel bazooka’s genoemd – zijn weg, al grapt een Nederlandse collega als de technische uitleg niet veel later online staat: “Zo, en nu nog even voor het jeugdjournaal?” Het is een running gag onder enkele Nederlandse collega's, net als technische vragen aan Verstappen over de vloer en downforcepunten.

Niet veel later volg ik de eerste training langs de baan, al is het in de brandende zon eigenlijk veel te warm om de auto’s van dichtbij te bekijken. Zaterdag is het tot opluchting van iedereen in de paddock koeler, al geldt dat laatste niet voor de gemoedstoestand bij Red Bull. Die is namelijk verhit te noemen. Verstappen grijpt met een miniem verschil naast pole en spreekt zijn ongenoegen meteen uit. Op zaterdag volgt eerst de persconferentie, waarna de TV-ploegen aan de beurt zijn en het afsluitend tijd is voor de Nederlandse mediasessie met de schrijvende pers. In die setting gaat het er iets informeler aan toe en gaat Verstappen ook nog een stap verder dan tijdens de persconferentie. “Ik ben gefrustreerd en had op meer gehoopt”, klinkt het. “De auto van McLaren gaat als een kogel en bij ons is het veel lastiger.” De woorden die volgen zijn interessant en geven aan dat nog altijd niet iedereen op één lijn zit bij Red Bull. Gevraagd of iedereen de ernst van de situatie inziet, luidt het antwoord: “Nee, niet iedereen, denk ik. Ik zoek geen excuses en ben altijd heel reëel. Misschien zit niet iedereen in het team op dezelfde golflengte. Ik denk dat sommige mensen wel een beetje wakker moeten worden.” Interessant detail is dat Verstappen hier in meervoud spreekt, maar voor de zin erna switcht naar enkelvoud: “We hoeven niet in details te treden wie dat is.”

De woorden van Verstappen leveren net als de dagelijkse video-analyses en de crash van Pérez – waarover we met collega’s cynisch grappen ‘hij staat toch keurig voor een Mercedes, wat wil Red Bull nog meer? – veel werk op en dus wordt het een latertje. Een andere running gag, namelijk dat ik het licht vaak uitdoe, blijkt weer te kloppen. Waar het in de voorgaande dagen nog lukte om net op tijd bij een typisch Hongaars restaurantje te komen, wordt het nu nachtwerk. Zelfs zozeer dat een medewerker van het circuit even poolshoogte komt nemen met de vraag: “Hoelang denk je nog nodig te hebben? Je bent de laatste in het hele gebouw en we willen eigenlijk wel naar huis.” Als een Hongaarse radioverslaggeefster zonder vervoer blijkt te zitten, bied ik die nog maar een lift aan, al gaat het geheel ten koste van avondeten. De glamour van de Formule 1, zullen we maar zeggen: na middernacht bij het hotel aankomen, terwijl Ed Sheeran iets verderop al is uitgespeeld in de Puskas Arena.

Zondag vol frustraties voor Verstappen: van boordradio tot vierkantje

Na een kort nachtje blijkt de zondag niet bepaald rustiger. Nadat ik Richard Verschoor even heb opgezocht, die na (wederom) een afgepakte overwinning sterk terugslaat met een podiumnotering, kan de focus op de koningsklasse. Een uur voor de race loop ik naar de pitstraat en vervolgens naar de grid, waar er bij Red Bull nog optimisme heerst: “De zon schijnt vandaag volop en het is gelukkig weer bloedheet”, klinkt het. Des te warmer is normaal gezien des te beter voor Red Bull, maar vandaag niet. Als we na de gridprocedure weer in het mediacentrum zijn en de lichten doven, ontvouwt zich aan de ene kant namelijk een spektakelstuk, maar aan de andere kant een zeer frustrerende middag voor Verstappen. De frustraties van de Limburger richten zich in eerste instantie op de FIA, daarna op het gebrek aan snelheid in de RB20, vervolgens weer op de FIA en bovenal op de beroerde strategie van Red Bull.

De verhitte boordradio’s met Gianpiero Lambiase vormen er een goede afspiegeling van. Als de race-engineer aan het begin van Verstappens laatste stint cynisch opmerkt dat de Limburger lekker rustig begint om zijn banden te sparen – wat dus niet het geval is – reageert Verstappen: “Nee maat, kom me niet met deze onzin aanzetten. Jullie hebben me deze klote strategie gegeven, ik probeer gewoon te redden wat er nog te reden valt.” Als Verstappen nadien begint over ‘moving under braking’ gebruikt Lambiase zelfs het woord kinderachtig in zijn reactie. Het tekent de irritaties en maakt in het mediacentrum duidelijk dat de debrief na afloop een interessante belooft te worden: “Dit was niet zomaar het getrouwde stel, het klonk nu meer alsof er iemand vreemd was gegaan”, grapt een Duitse collega.

Meteen na afloop van de race loop ik zoals gebruikelijk naar beneden om Helmut Marko achter de Red Bull-garage op te vangen voor een reactie. Ditmaal duurt het alleen langer dan gebruikelijk en bij een nadere blik blijkt waarom: de PR-man van Red Bull heeft zowel Christian Horner als Helmut Marko bij zich geroepen en praat eerst vijf à tien minuten met de kopstukken alvorens hij ze laat gaan, waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat beide heren een vergelijkbaar en vooral gekuist verhaal vertellen aan de mondiale pers. Als ik Marko nadien spreekt, zegt de Oostenrijker de frustraties van Verstappen wel te begrijpen en erkent hij dat de strategie volledig verkeerd was, al predikt hij vooral kalmte. Als ik naar Verstappens frustraties via de boordradio vraag, zegt hij: “We zullen gaan zitten en dat in alle rust bespreken.”

Van de voorbije jaren ben ik gewend om vervolgens naar de persconferentiezaal te lopen, aangezien Verstappen steevast bij de eerste drie zat. Ditmaal moeten we echter naar het vierkantje, waar alle coureurs buiten de top-drie zich melden. Verstappen neemt eerst even wat tijd voor zichzelf. Hij loopt in tegenstelling tot sommige collega’s niet meteen naar ‘the pen’, zoals het vierkantje in het Engels heet, maar zoekt eerst de hospitality op om andere kleren aan te trekken en hoogstwaarschijnlijk ook om af te koelen voordat hij het journaille te woord staat. Dat laatste doet hij overigens wel uitgebreid. Verstappen neemt alle tijd voor de vragen en laat rustig weten waarom hij zich geïrriteerd toonde over de auto en de tactiek. Rust en kalmte tot aan de laatste vraag. Die luidt of hij een reactie heeft op mensen die hem bekritiseren voor alle boordradio’s en die vinden dat hij te ver is gegaan richting zijn eigen team. Dan verandert de toon: “They can all fuck off…”, reageert Verstappen om vervolgens zelf weer naar de hospitality te laten. Niet geheel verrassend gaat juist deze quote vervolgens de hele wereld over.

McLaren maakt het zichzelf zo verschrikkelijk moeilijk

Waar Verstappen zijn verhaal in het vierkantje heeft gedaan, mogen Oscar Piastri, Lando Norris en Lewis Hamilton dat in de persconferentiezaal doen. Ook daar blijken er voor ons gespreksonderwerpen te over, de Hongaarse Grand Prix is ‘the gift that keeps on giving’. Wat McLaren in de twee uur ervoor heeft laten zien is namelijk een perfecte handleiding voor ‘hoe krijgen we iedereen ondanks een één-tweetje toch boos’. Piastri heeft zijn eerste F1-zege te pakken op de baan waar onder meer Alonso, Button en Hill dat ook deden en verdient er in zijn tweede F1-jaar alle lof voor, maar het gaat alleen over de manier waarop: de onbegrijpelijke keuze van McLaren om Norris de zogenaamde undercut te geven bij de laatste serie pitstops, waarna de Brit dringend is verzocht de leiding terug te geven aan Piastri. Het heeft ook hier een enorme soap over de boordradio ingeluid, al was de toon nog wel iets anders dan bij Red Bull.

Wat alle pers meteen opvalt: ook bij dit team blijkt veel PR-werk te zijn verricht voordat we de hoofdrolspelers spreken. Zo laat Norris keurig weten dat hij de race bij de start al heeft verloren, aangezien Piastri daar langszij kwam. Teambaas Andrea Stella komt met een heel verhaal op de proppen om de tactiek te rechtvaardigen, al valt daar gemakkelijk doorheen te prikken. Zo wilde McLaren naar eigen zeggen de ‘dreiging’ van Hamilton opvangen door Norris eerder naar binnen te halen, maar die dreiging viel reuze mee aangezien Norris een slordige zes seconden voor Hamilton weer de baan opkwam. Stella voegt toe dat ze de druk op de pitcrew niet te hoog wilden maken met een late stop, maar ook dat verhaal levert gefronste wenkbrauwen op in de perskamer, want dit is toch de Formule 1 en geen kleuterschool?

Het lijkt deze zondagavond alsof niemand de Hungaroring echt tevreden verlaat: Piastri heeft weliswaar gewonnen maar de manier waarop is vreemd, Norris voelt zich ondanks alle keurige woorden wat bestolen en de frustraties van Verstappen zijn duidelijk. Enkel Marko kan nog een klein lachje om de mond krijgen. Gevraagd of er al een bedankje naar McLaren is gegaan voor het laten winnen van Piastri, en niet Norris die dichter bij Verstappen in het WK staat, lacht de Oostenrijker: “Het is in ieder geval erg sportief van ze…” Het geheel vormt een raceweekend om niet snel te vergeten, ook niet achter de schermen. Laten we zeggen dat de perszaal van de Hungaroring in ieder geval een waardig afscheid heeft gekregen alvorens die tegen de vlakte gaat. Het was in de bakoven van Boedapest allesbehalve saai…