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Leclerc wijst naar nieuw Ferrari-probleem: "Hebben een oplossing"

Charles Leclerc onthult dat hij al twee raceweekenden worstelt met een specifiek probleem aan zijn Ferrari. De Monegask denkt dat de oplossing in Barcelona klaarstaat.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc heeft na zijn incident in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco een opvallende inkijk gegeven in de problemen waarmee hij momenteel kampt bij Ferrari. De Monegask onthulde dat er al sinds de afgelopen twee raceweekenden sprake is van een specifiek probleem aan zijn SF-26, al wilde hij niet prijsgeven waar het precies om gaat.

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Leclerc leek zaterdag lange tijd een serieuze kandidaat voor pole-position op zijn thuiscircuit. In zijn beslissende run in Q3 ging het echter mis. De Ferrari-coureur verloor de controle en zag zijn kwalificatie voortijdig eindigen, waarna hij genoegen moest nemen met een teleurstellende uitgangspositie.

Volgens Leclerc was de fout niet uitsluitend aan hemzelf toe te schrijven. "Als het alleen aan mij ligt, zeg ik dat zonder schaamte", stelde hij. "Maar vandaag was het waarschijnlijk een combinatie van factoren."

Daarmee verwees de achtvoudig Grand Prix-winnaar naar een onderliggend probleem dat hem al enige tijd parten speelt. "Het is het resultaat van de laatste twee weekenden, die bijzonder rommelig zijn verlopen, met iets specifieks aan mijn auto waar ik op dit moment echt mee worstel", legde hij uit. "Ik denk dat we de oplossing hebben gevonden, maar die moet ik in Barcelona proberen om te zien of het daadwerkelijk beter wordt."

Leclerc schetste vooral een gebrek aan voorspelbaarheid van de Ferrari. Juist op een circuit als Monaco, waar vertrouwen essentieel is, bleek dat een groot nadeel. "De consistentie van de auto is momenteel extreem lastig. Daardoor pushte ik in Q3 zonder echt te weten waar de limiet van de auto lag. Uiteindelijk ging ik daar overheen."

"De consistentie van de auto is momenteel extreem lastig. Daardoor pushte ik in Q3 zonder echt te weten waar de limiet van de auto lag. Uiteindelijk ging ik daar overheen."

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De Ferrari-coureur benadrukte dat de rondetijden op zichzelf niet het probleem vormen. Ondanks zijn moeilijkheden liet hij immers regelmatig competitieve snelheid zien. Volgens Leclerc draait het vooral om het gevoel achter het stuur.

"Dit is waarschijnlijk mijn favoriete circuit van het seizoen", zei hij. "Snel zijn is hier niet genoeg. Je moet vertrouwen hebben en exact weten hoe de auto gaat reageren om hem precies te plaatsen waar je hem wilt hebben. Het hele weekend was dat een uitdaging."

Leclerc maakte duidelijk dat het probleem zich vooral manifesteert tijdens het remmen. Volgens de Ferrari-coureur weet hij momenteel niet altijd welke reactie hij van de auto kan verwachten zodra hij het rempedaal intrapt. "Het is iedere keer weer een ontdekking", omschreef hij het gevoel.

Hij gaf daarbij een opvallend voorbeeld van de onzekerheid waarmee hij momenteel rijdt. "Ik remde voor een bocht zonder echt te weten waar ik zou uitkomen. Het was hetzelfde verhaal in Montreal. Nu moeten we de oplossing proberen en kijken of het werkt."

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Over zijn muurcontact in de slotfase van Q3 verklaarde Leclerc dat hij in de aanloop naar bocht 12 met lichte vuile lucht te maken kreeg. Daardoor verloor hij bij het insturen kortstondig de achterkant van de auto, waarna hij de muur raakte.

Over eventuele schade aan zijn Ferrari na de crash maakte Leclerc zich voorlopig weinig zorgen. "Er is wel wat schade aan de auto", erkende hij. "Maar ik verwacht niet dat dat veel invloed zal hebben op morgen. Ik heb alleen nog niet met het team gesproken."

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