Formule 1

Williams-teambaas: Red Bull-motor indrukwekkend, maar Mercedes maakt statement

Red Bull Ford Powertrains heeft in de Formule 1-shakedown in Barcelona veel indruk gemaakt op Williams-baas James Vowles. Toch springt ook Mercedes er voor hem bovenuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Waar de overige Formule 1-teams de shakedown in Barcelona benutten om hun gloednieuwe bolides voor 2026 te leren kennen, kwam Williams als enige formatie niet in actie. Ondanks de afwezigheid op de baan volgde teambaas James Vowles de vijfdaagse voorbereidende test met interesse, waardoor hij op de openingsdag van de eerste officiële wintertest in Bahrein al een voorzichtig oordeel kon vellen over de concurrentie.

Gevraagd naar welke teams hem het meest verrast hebben tijdens de shakedown, noemde Vowles drie renstallen. Allereerst wees hij naar Red Bull Racing en Racing Bulls. De zusterteams stapten voor 2026 over van Honda-krachtbronnen naar power units van het debuterende Red Bull Ford Powertrains. Zowel qua prestaties als qua betrouwbaarheid maakte de DM01, zoals de naar Dietrich Mateschitz vernoemde krachtbron heet, een prima indruk.

"Ik ben verrast, maar op een positieve manier voor de sport, door de power unit van Red Bull", oordeelde Vowles in Bahrein. "Niet alleen qua competitiviteit, maar ook het feit dat je in je eerste jaar vanaf nul een power unit bouwt, wat ongelooflijk complex is, en die vervolgens ook nog goed op de baan laat functioneren en met beide teams veel kilometers maakt. Dat is indrukwekkend. Ik ben echt onder de indruk van wat zij hebben gedaan."

Mercedes maakt statement

Toch was Vowles niet alleen onder de indruk van het werk dat Red Bull Ford Powertrains verrichtte met de gloednieuwe krachtbron. De voormalige hoofdstrateeg van Mercedes zag ook dat zijn voormalige werkgever goed uit de startblokken kwam in Barcelona. Met George Russell en Andrea Kimi Antonelli legde de Duitse fabrikant de meeste ronden af en deed dat ook nog eens met competitieve tijden.

James Vowles vindt het knap dat Mercedes op de tweede dag in Barcelona al een volledige raceafstand reed.

James Vowles vindt het knap dat Mercedes op de tweede dag in Barcelona al een volledige raceafstand reed.

Foto door: Mercedes AMG

Vooral met het feit dat Antonelli op de tweede dag al een volledige raceafstand kon rijden, maakte Mercedes een statement naar de concurrenten, stelde Vowles. "Ik ben ook onder de indruk van Mercedes. Misschien zou ik dat niet moeten zijn, omdat ik er zelf deel van heb uitgemaakt, maar om direct vanaf de start een raceafstand te rijden op dag twee, dat is eigenlijk een soort statement richting de rest. Het laat precies zien hoe ver ze op dit moment zijn in hun ontwikkeling."

Na de afwezigheid in Barcelona is Williams deze week wel aanwezig tijdens de eerste F1-wintertest in Bahrein. De tijd op de baan wordt eerlijk verdeeld onder Carlos Sainz en Alexander Albon, die iedere dag allebei in actie komen.

