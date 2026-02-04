Russell verrast door Red Bull-motor: "Indrukwekkend voor nieuwe fabrikant"

Nog voor de Formule 1 in Barcelona aan de vijfdaagse shakedown begon, werd Mercedes al aangewezen als de favoriet voor de wereldtitels. Dat beeld werd voorzichtig bevestigd tijdens de testdagen. De Duitse fabrikant liet met George Russell en Andrea Kimi Antonelli goede rondetijden zien en legde bovendien veruit de meeste ronden af van alle teams.

Ook Mercedes erkent dat de test in Barcelona soepel is verlopen. De eerste voorzichtige conclusie van Russell is dan ook dat de W17 in ieder geval geen dramatisch slechte auto is. "Het is duidelijk dat we pas drie dagen met de auto hebben gereden en dat het nog heel vroeg is, maar die lijkt in ieder geval geen drol en dat is al een pluspunt", zegt de Brit bij de teampresentatie van Mercedes.

Toch durft Russell niet te zeggen of de W17 ook daadwerkelijk een auto is waarmee hij voor het wereldkampioenschap kan gaan. "Eerlijk gezegd weet je in zo’n vroeg stadium vaak al snel of het echt een heel slechte auto kan zijn en kun je die negatieve punten vroeg aanwijzen. Dat gevoel hebben wij niet. Maar of dit een auto is waarmee je een wereldkampioenschap kunt winnen? Daarvoor is het simpelweg nog veel te vroeg."

Dat is deels ook te wijten aan het feit dat enkele concurrenten ook een goede indruk hebben gemaakt op Russell en Mercedes. "We zijn best verrast door wat we bij sommige rivalen hebben gezien, vooral aan de kant van de Red Bull-power unit", doelt hij op de solide start van Red Bull Ford Powertrains tijdens de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

George Russell is blij met de start van Mercedes, maar hij ziet ook sterke concurrenten. Foto door: Mercedes AMG

"Dat ziet er zeer indrukwekkend uit, zeker gezien het feit dat het een volledig nieuwe fabrikant is - en ze zijn ook nog eens betrouwbaar, dus complimenten aan hen. Wij hebben zelf een zeer betrouwbare test achter de rug, maar we zullen moeten afwachten of de auto ook echt aan de verwachtingen voldoet."

Voor Mercedes is de goede start tijdens de test in Barcelona een groot contrast met hoe het bij de vorige reglementswijzigingen in 2022 ging. Destijds moesten F1-teams een grondeffect-auto ontwikkelen en dat ging het daarvoor zo dominante Mercedes niet geweldig af. De W13 bevatte het unieke zeropod-concept, maar het resultaat ervan was een onvoorspelbare auto die ook kampte met porpoising.

Terwijl Red Bull Racing en McLaren de wereldtitels verdeelden, lukte het Mercedes niet om de stap van de achtervolging naar de kop te maken. Dat kan dit jaar anders zijn, want Russell stelt dat de W17 vooralsnog een prettige auto is om in te rijden. "Niemand had in 2022 porpoising zien aankomen, dus je kunt nu niets uitsluiten. Maar daarom verlieten we Barcelona met een positief gevoel: de auto reageerde zoals we hadden verwacht", legt hij uit.

De dominantie van Mercedes kwam in 2022 definitief ten einde met de W13, die unieke zeropods had. Foto door: Alessio Morgese

"De cijfers die we zien van de aerodynamica komen overeen met wat we in de simulator zien. Hoe de auto zich gedraagt, komt overeen met hoe hij in de simulator aanvoelt. Dat is iets wat we als team eigenlijk niet meer hebben meegemaakt sinds 2021. We vinken dus stap voor stap de punten af die we wilden afvinken", aldus Russell, die de concurrentie in dit stadium absoluut nog niet wil uitvlakken.

"Zoals ik al zei: er werd veel gesproken over dat de Red Bull-power unit in het eerste jaar niet op niveau zou zijn – op basis van wat we tot nu toe hebben gezien, hebben ze duidelijk geleverd. De Ferrari-power unit oogt betrouwbaar. Zij hebben gedurende de test veel ronden gereden, niet ver achter ons, en vanuit motorisch oogpunt heeft Haas met de Ferrari-motor ook enorm veel kilometers gemaakt. De waarheid is dus dat we wel eens een mooie strijd tegemoet kunnen gaan, maar wij zijn tevreden met wat we tot nu toe hebben meegemaakt."