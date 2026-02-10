Red Bull-Ford verrast Zak Brown: "Niet alleen snel, maar ook betrouwbaar"

De afgelopen 21 jaar was Red Bull Racing – overigens met veel succes – een klantenteam, maar daar komt in 2026 verandering in. De energiedrankengigant heeft enkele jaren geleden een eigen motorafdeling opgezet met het oog op de nieuwe motorformule van de Formule 1 voor 2026, waarvoor het een samenwerking is aangegaan met Ford.

Het eerste product van die samenwerking, de DM01, verscheen eind januari voor het eerst op de baan tijdens de vijfdaagse F1-shakedown in Barcelona. Zowel Red Bull als Racing Bulls mochten de nieuwe power unit serieus aan de tand voelen op het Circuit de Barcelona-Catalunya en dat verliep zonder noemenswaardige problemen. Het ging zelfs zo goed, dat de concurrentie enigszins verbaasd was.

Meer over Red Bull Ford Powertrains: Formule 1 Russell verrast door Red Bull-motor: "Indrukwekkend voor nieuwe fabrikant"

Mercedes-coureur George Russell liet na de shakedown al optekenen dat de power unit van Red Bull Ford Powertrains indrukwekkend was voor een nieuwe F1-fabrikant. De Brit kreeg maandag bijval van Zak Brown. "Ik zou zeggen de Red Bull Ford-motor, die heel sterk lijkt", antwoordde de CEO van McLaren Racing na een vraag over de grootste verrassing van de shakedown.

"Petje af voor hen. Niet alleen leek de nieuwe motor heel snel, maar ook heel betrouwbaar", onderbouwde Brown zijn standpunt. Dat laatste paste in de ogen van de Amerikaan binnen het bredere beeld dat te zien was tijdens de shakedown. "De betrouwbaarheid leek over het algemeen heel sterk voor zeer geavanceerde en gloednieuwe reglementen, die in de loop van de tijd verder ontwikkeld zullen worden."

"Ik vind het heel indrukwekkend hoeveel kilometers iedereen heeft gereden. Dat zijn voor mij de dingen die het meest opvielen: de Red Bull Ford-motor en de algemene betrouwbaarheid onder deze zeer geavanceerde nieuwe regels."

De betrouwbaarheid van de nieuwe F1-motoren in het algemeen heeft Brown verrast. Foto door: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Over de shakedown die McLaren afwerkte in Barcelona, was Brown relatief tevreden – ondanks enkele opstartproblemen met de MCL40. "Op de eerste twee dagen misten we wat kilometers. We hadden een paar kleine issues, maar niets daarvan was een echt ontwerpprobleem of iets waarmee we de plank hebben misgeslagen. Het was een typische shakedown."

"Er waren een paar dingen die iets anders geplaatst moesten worden, waaronder ook Oscar. Toen hij voor het eerst op de baan kwam, was hij niet helemaal tevreden met zijn zitpositie. Het was dus precies wat je verwacht van een shakedown", aldus Brown, die ook inging op waar de focus voor McLaren ligt tijdens de aankomende test in Bahrein: "De auto sneller maken."

"Ik denk dat we de auto nog beter moeten leren begrijpen, en dan gaan we de ontwikkeling aanpakken. Ik denk dat het nog te vroeg is, behalve dat Formule 1-teams alles beter willen maken. Daar werken we aan."