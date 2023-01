Williams F1 start Mercedes-power unit achterin gloednieuwe FW45

Op technisch vlak verandert er niets bij Williams en dus is de Formule 1-auto van het Britse raceteam ook in 2023 voorzien van een Mercedes-power unit. De nieuwste auto zal door het leven gaan als de FW45 en wordt 6 februari online door Williams gepresenteerd. De krachtbron is inmiddels gestart en lijkt naar behoren te werken. Komend seizoen zullen de dames en heren uit Grove er met de nieuwste creatie alles aan doen om niet opnieuw laatste te worden in het kampioenschap. Met slechts acht punten eindigde het team in 2022 als tiende. Vier van de acht punten verzamelde Alexander Albon. De overige vier werden eerlijk verdeeld onder Nicholas Latifi en invaller Nyck de Vries. Albon krijgt opnieuw de kans om voor punten te gaan. Dat geldt niet voor Latifi. De Canadees heeft de koningsklasse verlaten. Hij is vervangen door de Amerikaan Logan Sargeant, die in 2023 zijn F1-debuut maakt.

Sargeant is niet het enige nieuwe gezicht in Grove. Ook in het management van het legendarische F1-team is het een en ander veranderd. Oud-teambaas Jost Capito en technisch directeur FX Demaison hebben de deur bij Williams in december achter zich dichtgetrokken. De opvolger van Demaison is nog niet gepresenteerd, maar wel is bekend wie vanaf dit jaar de scepter zwaait. De renstal heeft een belangrijke slag geslagen door James Vowles binnen te halen. Vowles was jaren in dienst bij Mercedes en was als hoofdstrateeg medeverantwoordelijk voor alle successen van het Duitse merk.

Vowles krijgt de moeilijke opdracht Williams weer verder naar voren te brengen. Het Britse team won in het verleden meerdere kampioenschappen, maar zakte vanaf 2018 steeds verder weg. In 2018, 2019, 2020 en 2022 eindigde de renstal als tiende. In 2021 werd het mede door de tweede plek van George Russell in België achtste. De Brit heeft al aangegeven van Williams niet een mini-Mercedes te maken. "Williams is een onafhankelijk team met een eigen geschiedenis en erfenis. Als we bij Mercedes de vraag stelden wat het belangrijkste element van ons team was, dan kwamen we altijd uit op de mensen en de cultuur. Wat dat betreft weet ik nog niet waar Williams staat, maar het staat bovenaan mijn lijstje ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt dat het om samenwerken gaat", zei Vowles daar eerder over.