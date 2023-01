Williams prikt datum voor onthulling van F1-livery 2023

De helft van de Formule 1-teams had al een datum geprikt voor de onthulling van de auto's waarmee zij in 2023 maar liefst 24 Grands Prix gaan racen. Williams was een van de vijf formaties die dat tot op heden nog niet had gedaan, maar woensdagmiddag bracht de in Grove gevestigde renstal daar verandering in. De gloednieuwe bolide zelf - die hoogstwaarschijnlijk de naam FW45 krijgt - gaat Williams nog niet onthullen, maar op maandag 6 februari wordt om 15.00 uur Nederlandse tijd wel de nieuwe kleurstelling voor 2023 gepresenteerd. Dat doet het team tijdens een online presentatie, waarbij ook de coureurs en de leden van de Williams Driver Academy worden voorgesteld.

In de rijdersbezetting van Williams is het een en ander veranderd ten opzichte van 2022. Alexander Albon is aangebleven en begint aan zijn tweede seizoen in dienst van het team, maar hij krijgt gezelschap van een nieuwe teamgenoot. Na drie jaar heeft Williams afscheid genomen van Nicholas Latifi. De Canadees wordt vervangen door een andere Noord-Amerikaan: Logan Sargeant. De coureur uit de Verenigde Staten werkte afgelopen jaar al diverse vrijdagtrainingen en testsessies af voor de renstal en maakte bovendien een sterke indruk in zijn debuutseizoen in de Formule 2. Ook in het management zijn er de nodige wijzigingen. Zo nam Williams na 2022 afscheid van teambaas Jost Capito en technisch directeur FX Demaison. Voor beide functies heeft Williams nog geen vervanger aangetrokken.

Met de teampresentatie en livery-onthulling op 6 februari is Williams vooralsnog het eerste team dat iets van de nieuwe F1-bolide gaat laten zien. Tot nu toe hebben vijf andere teams al een presentatiedatum bekend gemaakt. In het geval van AlphaTauri, dat op 11 februari een teampresentatie doet in New York, gaat het eveneens om de onthulling van de livery voor 2023. In de dagen daarna volgen de presentaties van McLaren, Aston Martin, Ferrari en Alpine, waarbij vermoedelijk wél het nieuwe strijdwapen voor het aankomende seizoen wordt getoond. Van Red Bull Racing, Mercedes, Alfa Romeo en Haas is nog niet bekend wanneer zij het doek van de 2023-auto trekken.

Overzicht bevestigde F1-teampresentaties 2023

Datum Team Auto Locatie 6 februari Williams FW45 Online 11 februari AlphaTauri AT04 New York 13 februari McLaren MCL37 Woking 13 februari Aston Martin AMR23 Silverstone 14 februari Ferrari n.n.b. n.n.b. 16 februari Alpine A523 n.n.b.