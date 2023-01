Afgelopen vrijdag maakte Williams bekend dat James Vowles vanaf 20 februari de nieuwe teambaas is in Grove. De Brit verlaat Mercedes en volgt de vertrokken Jost Capito op. Vowles was bij Mercedes hoofdstrateeg en kende er behoorlijk wat succes. Vanaf 2023 gaat hij aan de slag bij het team dat in 2022 de traagste auto had, maar wel een link heeft met Mercedes. De Williams-bolide is voorzien van een power unit en versnellingsbak van het Duitse merk. Daarnaast liet het in 2019 George Russell debuteren en drie jaar rijpen. Begin 2022 stapte Russell over naar het fabrieksteam Mercedes. Vowles merkt op dat zijn overstap niet betekent dat de samenwerking tussen de twee partijen uitgebreid wordt.

"Ik beschouw het niet als een mini-Mercedes", zegt Vowles. "Williams is een onafhankelijk team met een eigen geschiedenis en erfenis. Als we bij Mercedes de vraag stelden wat het belangrijkste element van ons team was, dan kwamen we altijd uit op de mensen en de cultuur. Wat dat betreft weet ik nog niet waar Williams staat, maar het staat bovenaan mijn lijstje ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt dat het om samenwerken gaat. Het gaat over iedereen in zijn kracht zetten en dat iedereen elkaar met respect behandelt. Je wilt een bepaalde groei zien, zodat we samen naar einddoel kunnen werken." Vowles zegt dat Williams een volledig onafhankelijk organisatie is en dat het succes van dat team afhangt van het werk dat hij gaat leveren. "Het is dus niet zo dat Mercedes en Williams niet meer gaan samenwerken, die samenwerking was er al voordat ik kwam", gaat hij verder. "Ik moet echter doen wat het beste is voor Williams."

Vorig jaar uitte Mario Andretti, de wereldkampioen van 1978, zijn zorgen over de politieke invloed van Mercedes-teambaas Toto Wolff in de Formule 1. Dit omdat de Oostenrijker sceptisch was over het toelaten van Andretti als nieuw F1-team. Wolff benadrukt dat hij geen druk op Vowles gaat uitoefenen om Mercedes te volgen. Volgens de Mercedes-chef is het de taak van een teambaas om de eigen standpunten en teams te verdedigen.

"Zodra ik James vraag om een mini-Mercedes te worden, zegt hij dat ik moet opdonderen", aldus Wolff. "Er is altijd speculatie geweest dat Williams, vanwege de Mercedes-krachtbron, ondergeschikt was aan ons, maar daar is niets van waar. We hebben ons nooit met hun coureurs bemoeid. We hebben de autoriteit van hun management altijd begrepen. James gaat doen wat goed is voor dat team en waardoor ze verder naar voren komen. Hij wordt beoordeeld op het succes van het team. Als Mercedes ergens nuttig kan zijn, dan gaan we praten. Als hij vindt dat hij een ander standpunt moet innemen, dan zal hij voor dat standpunt staan."