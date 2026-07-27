Wie heeft vannacht het slechtst geslapen: Frederic Vasseur

Fred Vasseur wist het na de trainingen al: "We zoeken niet naar de beste vrijdag, we zoeken naar de beste zondag." Maar de paashaas – ik weet het, het is eind juli – lijkt de beste zondag buitengewoon goed te hebben verstopt. Althans, Ferrari kon hem niet vinden.

De Scuderia leverde in Budapest werkelijk een masterclass af – namelijk in hoe je een veelbelovend weekend volledig verprutst.

Nooit eerder zagen de kansen op Ferrari-succes er bij het ingaan van een weekend zo goed uit als op de Hungaroring. Voor het eerst werd de Scuderia gezien als echte favoriet voor de zege, en op vrijdag maakten ze die claim waar.

De concurrentie werd in de trainingen volledig weggeblazen: ze gaven McLaren, Mercedes & Co. in zowel VT1 als VT2 een afstraffing van een halve seconde. Hoewel Kimi Antonelli de betere longrun liet zien, moet je in Hongarije eerst maar eens voorbij je tegenstander zien te komen.

Wie op vrijdagavond bij vrienden had gewed op een Ferrari-zege, had waarschijnlijk alleen een vermoeide glimlach gekregen en de ironische opmerking: "Jongen, wat ben jij dapper."

Maar op de een of andere manier was alles vanaf zaterdag anders. Hoewel Charles Leclerc vrijdag al had gewaarschuwd dat hij in de kwalificatie niet zo'n enorme voorsprong verwachtte, ging de pole naar iemand anders: de latere racewinnaar Lando Norris.

Maar: nog altijd geen reden tot paniek. Ferrari zette met de tweede en derde plaats een goede kwalificatie neer, en bovendien is een achterstand van 0,012 seconde nauwelijks het einde van de wereld.

Hungary should have been a slam-dunk for Charles Leclerc and Lewis Hamilton Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton leek ook te denken dat hij op pole stond: na de sessie parkeerde hij per ongeluk bij het bord met de #1 erop.

In gedachten zag ik Sebastian Vettel al – net als in Canada 2019 – het bord bij Hamiltons auto weghalen en opzij zetten. Helaas deed uiteindelijk iemand anders dat klusje...

Hamilton mocht de race op zondag echter niet vanaf de tweede plaats starten. De zevenvoudig wereldkampioen had Oscar Piastri in Q3 duidelijk gehinderd en kreeg een gridstraf van drie plaatsen.

Vasseur nam namens Ferrari de schuld op zich en verklaarde dat het team had nagelaten Hamilton op tijd te informeren dat er een coureur in een snelle ronde achter hem zat. Dus in plaats van als tweede te starten, vertrok de Brit slechts als vijfde.

Maar: nog altijd geen reden tot paniek. De hele zondag lag immers nog voor hen – en Ferrari start doorgaans sowieso beter dan de concurrentie.

Toch waren de eerste doemdenkers al vóór de start te horen. Ferrari was het enige topteam dat voor de eerste stint voor de zachte banden koos – en als Ferrari het enige topteam is dat iets doet, dan weet je gewoon dat het fout is.

"Door de lastige kwalificatie had ik nieuwe mediums en allemaal nieuwe softs gemonteerd, dus ik had alleen ingereden banden", legde Leclerc na de grand prix uit. "Voor de start wilde ik het voordeel van de soft benutten – en eerlijk gezegd dachten we dat de soft een goede band was."

The weekend soon fell apart for Ferrari Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Ondanks de zachte banden werd de start echter niet gewonnen; in plaats daarvan viel Leclerc terug van de tweede naar de vijfde plaats. "En daar hebben we in de race de prijs voor betaald", klaagde hij.

Naarmate de race vorderde, bleef Ferrari strategisch weinig variatie tonen en slaagde het erin zijn coureurs bijna opzettelijk midden in zwaar verkeer terug de baan op te sturen. Bij alle drie de pitstops van Hamilton kwam de Brit direct achter een andere auto terecht.

Toch leek Ferrari het voor één keer goed te doen door Hamilton bij de eerste stop voorbij Max Verstappen te krijgen – alleen werd de Brit bij bocht 1 opnieuw verrast door de furieuze en dappere voormalig wereldkampioen.

Maar die goede beslissing werd verpest door de laatste pitstop. Toen maakte Ferrari de fout om zijn coureurs onder de virtual safety car naar binnen te halen.

Hamilton had in Silverstone al de tweede plaats verloren door zo'n beslissing – en slechts twee races later gebeurt precies hetzelfde bij de Scuderia. Terwijl het duidelijk had moeten zijn dat inhalen op zondag sowieso lastig was – tenzij je, zoals George Russell, door een stel F1.5-auto's heen rijdt, of Verstappen bent.

Misschien was het team bang dat Hamilton opnieuw door de Nederlander zou worden verrast, hoewel die op softs reed die 14 ronden oud waren. En zelfs hij bleef op die banden buiten.

De tweede plaats was weg, net als de derde plaats aan Kimi Antonelli, die vlak vóór de VSC was gestopt voor vers rubber. Tot overmaat van ramp kreeg Hamilton ook nog een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat.

Voor hem is het al de derde race op rij met een straf. En vergeet niet: Hamilton had zaterdag ook al een straf opgelopen. Opnieuw pure chaos bij Ferrari.

Op de een of andere manier lijkt de Scuderia niet geschikt voor de rol van favoriet. In Barcelona en Silverstone konden ze verrassende underdogzeges vieren, maar zodra ze als winnaar worden getipt, vinden ze zo veel mogelijk manieren om het weekend te verknallen.

"Dat was geen goede zondag", moest Vasseur toegeven. "Als je op vrijdag 1-2 staat, verwacht je veel meer dan P4, P5."

Zijn analyse: "We hebben vandaag te veel fouten gemaakt." Ik denk dat we het daarbij moeten laten...