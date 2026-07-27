Andrea Stella keurt chaos niet goed - of, eerlijk gezegd, welke andere vorm van imperfectie dan ook.

Het is inmiddels een bekende traditie, zelfs buiten de paddock. De mediasessies van de Italiaan lopen altijd een minuut of twee vertraging op, simpelweg omdat hij absoluut de rommel op tafel moet opruimen, veroorzaakt door journalisten die hun telefoons en opnameapparaten erop gooien. Hij pakt ze één voor één om enige vorm van structuur te creëren, bij voorkeur symmetrisch, en legt ze op volgorde.

Journalisten maken er grappen over - zoals opnieuw het geval was voorafgaand aan zijn mediasessie van zaterdag om 19.00 uur op de Hungaroring, de eerste dit jaar nadat McLaren zijn eerste poleposition afleverde - en de eerste dit jaar voor een niet-Mercedes-coureur. Maar toen Stella dit keer als nog een uitzondering werd aangeboden om het "als chaos te laten", weigerde hij onmiddellijk.

“Nee,” zei hij met een glimlach. “Nee. Dat is de enige optie die we niet nastreven.”

En hij vormde een perfect vierkant van meerdere apparaten voor zich voordat de vragen mochten beginnen.

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Het was echter niet de laatste imperfectie die de McLaren-baas die avond ophield, want de microfoons weigerden betrouwbaar te werken, waardoor hij Luca Colajanni, de communicatiechef van het team, nog geen minuut in zijn eerste antwoord om een vervanger moest vragen.

Toen gebeurde het opnieuw. En daarna weer.

Toen het rode lampje op zijn microfoon voor de derde keer begon te knipperen - misschien als signaal voor een vorm van super clipping - richtte Stella zijn aandacht opnieuw op Colajanni.

“Je probeert me in verlegenheid te brengen,” zei hij met een glimlach. Maar misschien kunnen alleen de mensen op de communicatieafdeling van McLaren zeggen of hij een grap maakte of niet. Naar verluidt laat Stella zulke kleine imperfecties niet zomaar passeren zonder te proberen ze te corrigeren en zijn mensen uit te leggen waarom het niet in de cultuur van McLaren zou moeten passen om genoegen te nemen met iets minder dan een vlekkeloze uitvoering, ongeacht het proces.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Het was uitvoering waar Stella zaterdag vooral over sprak. Het was niet alleen de snelheid van McLaren die Lando Norris in staat stelde zijn eerste poleposition als wereldkampioen Formule 1 te pakken - het was ook de uitvoering van het team die het mogelijk maakte, aangezien het volgens de Italiaan nog steeds Ferrari was dat de beste auto had in Boedapest, in elk geval tot dat moment.

“Als we zorgvuldig naar de data kijken, zien we dat als we de beste bochten van [Charles] Leclerc en de beste bochten van [Lewis] Hamilton nemen, ik denk dat zij nog steeds het hoogste potentieel hadden. En sommige van de resultaten, denk ik, zijn ook…” zei Stella voordat zijn microfoon opnieuw weigerde te werken - en hij verderging met een vervanger. “Het komt neer op uitvoering, denk ik. Uitvoering vanuit teamperspectief, omdat we, denk ik, bijzonder zorgvuldig zijn geweest in het vinden van goede tegenmaatregelen voor de moeilijke omstandigheden en goede uitvoering van de coureurs.”

Het seizoen 2026 is verre van perfect voor McLaren, zeker vergeleken met de eerste helft van het kampioenschap van vorig jaar. Toch zijn daar ook geldige redenen voor. Het was veel makkelijker voor Mercedes en Ferrari - die nu aan de leiding gaan in het constructeurskampioenschap - om te stoppen met investeren in hun projecten voor 2025 en hun volledige aandacht te verleggen naar hun eerste auto's voor het nieuwe reglemententijdperk.

En natuurlijk zijn de mogelijke nadelen van een klantenteam in de Formule 1 pas nu zo duidelijk geworden. Het was een terugkerend onderwerp in Stella's briefings, waarin hij - zonder zijn partner ergens de schuld van te geven - voorzichtig maar methodisch en gedetailleerd uitlegde hoe McLarens begrip van het nieuwe Mercedes HPP-product niet op het niveau ligt van de engineeringafdeling van het Mercedes-fabrieksteam. Dat McLarens simulatietools het team niet in staat stellen het product dat het geleverd heeft gekregen volledig te benutten.

En pas die zaterdag verklaarde hij voor het eerst dat McLaren "sommige van de inconsistenties" (wat een formulering!) die het in de vorige ronde had ervaren, niet meer ervoer.

Dat kwam als extra voordeel van McLarens eigen upgrade, geïntroduceerd in Hongarije - het eerste deel van een nieuw pakket dat voorlopig slechts gedeeltelijk is geleverd, met nog een paar onderdelen verwacht tijdens de komende races. Stella's team ontwikkelt, in tegenstelling tot Ferrari bijvoorbeeld, in grote stappen. De eerste kwam in Miami en hoewel die de verwachte prestatiewinst opleverde, werd McLaren daarna grotendeels afgetroefd door rivalen die de voorkeur geven aan kleinere maar frequentere updates.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Wat echter opvalt aan McLaren is dat het consequent - inmiddels al meerdere jaren onder leiding van Stella - met elk pakket dat het vanuit Woking naar het circuit heeft gebracht een enorme hoeveelheid rondetijd heeft vrijgespeeld.

Er is nog een Stella-trek - nog beroemder dan zijn obsessie met het rangschikken van de opnameapparaten van journalisten: hij lijkt altijd - of is oprecht - verrast telkens wanneer een McLaren-upgrade weer een belangrijke stap vooruit oplevert.

Ook dit keer was dat geen uitzondering.

“Ik denk dat de verbetering vanuit concurrentiekracht volledig kan worden toegeschreven aan de upgrades die we hierheen hebben meegenomen, die zoals ik gisteren zei, en zoals jullie misschien op het indieningsformulier hebben gezien, uit meerdere onderdelen bestonden,” zei hij zondagavond.

“Maar tegelijkertijd dachten we min of meer dat deze stap in rondetijd niet per se genoeg zou zijn geweest om op poleposition te staan op de Hungaroring, en we zouden beslist niet hebben gedacht dat het genoeg zou zijn om zo'n sterk racetempo te hebben.

“Eerlijk gezegd geloof ik nog steeds dat als we in de toekomst in een positie willen zijn om consequent voor overwinningen te vechten, we onze focus moeten blijven houden op het leveren van meer upgrades.”

Het was misschien onvermijdelijk dat McLaren aan het begin van dit seizoen zou worstelen, nadat het tot het einde van vorig jaar betrokken was geweest bij de titelstrijd en ook nog klant van Mercedes was. Toch kan het minutieuze herstel - waarbij Stella's team de gebruikelijke, goed herkenbare eigenschappen toont - bijna niemand doen denken dat het niet snel weer regelmatig zal winnen en om titels zal strijden.

Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Toen ik het team bedankte voor de upgrades, heb ik verzuimd HPP te bedanken,” zei hij aan het einde van zijn mediasessie op zondag. “En ik wil deze dank verder uitbreiden dan het feit dat je uiteraard je technische partner en powerunit-leverancier bedankt, maar er is echt goed werk verricht na enkele gesprekken over de benutting van de powerunit, en ik denk dat hier op de Hungaroring het evenement is waarop McLaren en HPP het beste werk hebben geleverd om elke afzonderlijke milliseconde uit de powerunit te persen. En het feit dat we gisteren met 12 milliseconden op poleposition stonden, betekent beslist dat er veel in de powerunit te vinden is. Dus dank aan HPP.”

McLaren lijkt al veel van de kleine imperfecties te hebben geëlimineerd die het team maandenlang hadden tegengehouden.

Ongetwijfeld is er nog werk te doen, maar vergis je niet: Stella zal zijn team geen enkel detail onopgemerkt of ongecorrigeerd laten.

Zoals je misschien al had geraden, werkte zijn microfoon zondag vlekkeloos.