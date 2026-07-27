Winnaars en verliezers van de verhitte Grand Prix van Hongarije

Terwijl F1 zich opmaakt voor zijn jaarlijkse zomerstop, kreeg het seizoen 2026 een nieuwe winnaar toen McLaren zich bij Mercedes en Ferrari voegde in de winnaarskolom dankzij een indrukwekkende auto-upgrade. De campagne lijkt beslist te gaan worden door welk topteam nog de meeste kogels in de kamer heeft terwijl de ontwikkelingsstrijd voortwoedt. Maar sommige coureurs en teams zullen met een beter gevoel naar het strand vertrekken dan andere.

Er was weinig twijfel over wie zondagmiddag de snelste man was. Maar Lando Norris kreeg bijna niet de kans om dat te laten zien na een uitglijder in bocht 2, waarvan teamgenoot Oscar Piastri handig profiteerde door de leiding te grijpen.

Op een circuit waar inhalen moeilijk is wanneer dezelfde bandenstrategie wordt gevolgd, zat Norris feitelijk vast, zelfs toen Piastri moeite had met zijn tempo op de harde band. Hem passeren was extreem moeilijk en riskant, terwijl het verkennen van een alternatieve strategie Norris kwetsbaar maakte voor druk van achteren.

Het enige wat Norris kon doen was proberen Piastri tot een fout te dwingen, terwijl hij het team ook zowel via zijn rijgedrag als over de teamradio duidelijk maakte wie van de twee coureurs die dag de snellere was. Sommigen zouden het klassieke nukkigheid van een coureur noemen, anderen zouden het racen noemen. Hoe dan ook werd Norris' ongeduld niet bijzonder goed ontvangen door zijn team, dat hem probeerde te kalmeren in plaats van onnodig risico te laten nemen, toen hij in bocht 4 van de baan ging.

Zoals het liep, kreeg Norris hulp van achterblijvers, toen Williams-coureur Carlos Sainz na de pitstop van de Australiër Piastri raakte, wat hem genoeg tijd kostte om Norris een zeldzame overcut te laten werken.

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Verliezer: Oscar Piastri

Het was verschrikkelijk veel pech voor Piastri, maar het werd nog erger toen de Australiër uitviel met een versnellingsbakprobleem.

Een deel van Piastri's frustratie leek gericht op zijn team vanwege de strategische keuzes, maar hij was na de race groot genoeg om te erkennen dat dit frustratie in het heetst van de strijd was geweest, veroorzaakt door het zien van Norris die buiten zijn schuld vóór hem uit de pitstraat kwam.

Als er al iets was, dan had McLaren het conventionele plan gevolgd om zijn leidende coureur de prioriteit te geven om als eerste te stoppen, iets wat de laatste jaren vaste prik is geworden vanwege hoe krachtig de undercut is, vooral in Hongarije waar verse banden een enorm verschil maken.

Piastri's stop in ronde 34 - vóór Norris - leek daarom zijn leiding te bezegelen in plaats van die te bedreigen, ware het niet dat een zeldzaam voorval van een gedubbelde auto die een aanrijding veroorzaakte hem cruciale tijd kostte.

Maar tegelijkertijd was Norris' McLaren op zondag met gemak de snelste combinatie van auto en coureur, en het bevestigde een recente trend dat Norris de 2026-auto beter in de vingers heeft dan Piastri.

Er waren echter verzachtende omstandigheden, aangezien Piastri FP1 oversloeg voor Leonardo Fornaroli en vervolgens de nieuwste vloerspecificatie pas in FP3 op zaterdagochtend kreeg, wat vooral invloed had op een coureur die tijdens een raceweekend doorgaans wat langer nodig heeft om zijn tempo op te bouwen en in zijn ritme te komen.

McLarens nieuwste upgrade was een cruciale stap vooruit. Na de zomerstop zal Piastri dat voorbeeld nog moeten volgen.

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Verliezer: Ferrari

Gezien de aangeboren snelheid van Ferrari's auto, vooral zijn bochtensnelheden en stabiliteit aan de achterkant waar de F1-paddock jaloers op is, leek de Hungaroring de perfecte locatie voor Ferrari om de druk op een onbetrouwbaar Mercedes-team verder op te voeren. De vele bochten en knikken van het circuit in Boedapest speelden ook in het voordeel van de Scuderia, doordat ze het tekort van zijn power unit maskeerden.

Dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc dan zonder podium vertrekken en achter een auto van elk van zijn drie rivalen onder de topteams finishen? Dat zal in Maranello tot het nodige hoofdkrabben leiden.

Ferrari probeert normaal gesproken niet de held van de vrijdagtraining te zijn, maar zijn bemoedigende tempo leek het team legitiem in de strijd te brengen. Maar de keuze om op softs te starten pakte voor geen van beide coureurs goed uit, nadat ze tijdens de eerste stint vastzaten achter de rijders op mediums. Toen Hamilton wel een undercut op Max Verstappen wist te plaatsen, werd hij meteen gepasseerd met een dappere uitval in bocht 1.

Ferrari kon zijn nadelige baanpositie vanaf dat moment nooit echt overwinnen, waarbij Hamiltons vroege pitstops niet hielpen omdat het tempo van de SF-26 op harde banden niet bijzonder indrukwekkend was. Een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat voor de Brit maakte een frustrerend weekend compleet.

"Het is geen goede zondag, want als je op vrijdag 1-2 staat, verwacht je veel meer dan vierde en vijfde," gaf Vasseur toe. "We hebben vandaag te veel fouten gemaakt, te beginnen met de start, met de straf, met het feit dat Max ons op de baan inhaalde, dat we elke keer dat we een pitstop maakten een positie verloren met 0,2 of 0,3 seconden, en dan breng je je leven door achter de [andere] auto's. Alles ging mis, maar we moeten zondag zeker veel beter werk leveren."

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Winnaar: Max Verstappen

Max Verstappen is zelfs in de beste omstandigheden niet iemand die dwaasheid graag verdraagt, maar als je hem zaterdag had verteld dat hij op het podium zou finishen, had hij je ronduit de kamer uitgelachen.

Zijn frustratie over de zich misdragende RB22 bereikte een nieuw dieptepunt, want zelfs met de vastgezette roterende achtervleugel zorgden de inherente tekortkomingen van de auto voor een mysterieuze verandering in de aerodynamische balans die leidde tot Verstappens nieuwste kwalificatiespin.

Dat Verstappen er zondag toch in slaagde om door te komen met een foutloze prestatie, inclusief een bloedstollende uitval in bocht 1 op Lewis Hamilton, ondanks dat hij onder dezelfde kwalen leed, zei veel over het talent van de Nederlander.

Red Bull verraste Ferrari vervolgens door lang buiten te blijven voor een lange laatste stint op softs, wat Verstappen goed uitvoerde.

"Het was nog steeds een heel zware race. Ik worstelde nog steeds met dezelfde dingen als in de kwalificatie, waarbij de auto soms en in verschillende fases echt, echt overstuurd is. Dus het grootste deel van de race probeerde ik daar gewoon tegen te vechten," vertelde hij Sky. "Maar ik denk dat we veel goede acties hebben gemaakt."

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George Russell zei dat hij verdoofd was door de teleurstelling van opnieuw een portie pech in België, en daarna bracht zijn mislukte start in Hongarije, die hem terugwierp naar de 19e plaats, hem "voorbij" dat punt.

Dit had zijn jaar moeten zijn, maar doordat hij is uitgedaagd door een snelle en onbevangen Kimi Antonelli, heeft Russell alles nodig gehad om zijn kant op te vallen om de Italiaan te evenaren. Dat is niet gebeurd. Hoewel Antonelli ook getroffen is door Mercedes' zorgwekkende betrouwbaarheidsproblemen, heeft Russell met nog meer problemen te maken gehad en qua rijden heeft hij nog steeds zijn draai niet kunnen vinden.

De zomerstop ingaan met meer dan twee overwinningen aan punten achterstand op Antonelli, en ook achter Ferrari's Lewis Hamilton in het klassement, hoorde niet bij het script. Hij zal tijdens de zomerstop nieuwe inspiratie moeten vinden om een overtuigender scenario te schrijven.

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Winnaar: Kimi Antonelli

Afgezien van weekenden waarop een onderdeel van Mercedes' krachtige maar broze power unit de weg kwijtraakte, is Antonelli een meester geweest in schadebeperking en heeft hij een constant hoog prestatieniveau gevonden dat zijn jonge leeftijd logenstraft.

"Kimi is degene die er gewoon altijd is, elke sessie weer," zei Norris na de race, terwijl Antonelli zich terugvocht naar de derde plaats voor de twee Ferrari-auto's. Die vaste hand is het soort eigenschap dat je met een doorgewinterde veteraan zou associëren, niet met een 19-jarige in zijn tweede campagne.

Hongarije was opnieuw een geval van schadebeperking toen Mercedes op verschillende niveaus geen vlekkeloos weekend uitvoerde. Maar Antonelli verlaat Boedapest nog altijd in een sterkere kampioenschapspositie dan waarin hij arriveerde.

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Winnaar: Aston Martin

Als 13e en 14e finishen is het toonbeeld van een "kleine overwinning", maar het is niettemin een overwinning voor het geplaagde Aston Martin-team na een nachtmerrie van een seizoen tot nu toe. Aston Martins B-spec is nog niet het eindproduct, en er zal in Nederland nog meer tempo te benutten zijn in combinatie met Honda's nieuwe power unit.

Maar het heeft in elk geval geleverd wat Aston Martin wilde en hard nodig had. Respectabiliteit, een terugkeer in het middenveld van 2026 en een fundament om op voort te bouwen. Een volledig nieuw aerodynamisch pakket ontwerpen en produceren rond een lichter chassis is geen geringe prestatie.

Aston blijft nog altijd ruim achter bij de hoge ambities van Lawrence Stroll, maar Hongarije heeft het team uit Silverstone een richtingsgevoel voor 2027 gegeven en zijn hardwerkende werknemers iets gegeven om om te glimlachen.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Verliezer: Williams, Haas, Cadillac

Het is lastig, en daarom enigszins oneerlijk, om een van de bovenstaande teams boven zijn concurrenten eruit te pikken, maar het herstel van Aston Martin zet alleen maar meer de schijnwerpers op andere middenveldteams die nu het gevaar lopen achter te blijven.

Ondanks nieuwe onderdelen keerden Cadillacs verlammende rembranden uit Oostenrijk in Boedapest met kracht terug, waardoor zowel Valtteri Bottas als een steeds gefrustreerdere Sergio Perez vroeg uit de race werden gehaald.

Williams' auto is een ramp geweest, en naast een gebrek aan downforce heeft hij ook last van de al lang bestaande windgevoeligheid van het team, die de aerodynamische balans volledig overhoop haalt.

"Ik kan eigenlijk niet eens echt rijden," zei Alex Albon. "Het team haalt niet het beste uit mij, omdat ik zo veel onder mijn kunnen moet rijden." Carlos Sainz, die ook op twee ronden werd gezet, had eveneens een middag om te vergeten toen hij onder blauwe vlaggen Piastri raakte.

Haas is een ander team dat simpelweg voorbij is ontwikkeld, en na een bewonderenswaardige start van 2026 wordt het kleinste team van de F1 geconfronteerd met de realiteit van vechten met één hand op de rug.