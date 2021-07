In de Formule 1 draait het om enorme bedragen. Van een miljoentje meer of minder wordt nauwelijks nog opgekeken. Dat geldt ook voor de salarissen van de coureurs. De grootverdieners harken jaarlijks tientallen miljoenen binnen. Met name Lewis Hamilton en Max Verstappen staan er uitstekend voor.

Het zakenblad Forbes brengt jaarlijks een lijst uit met de bestverdienende coureurs. De titelrivalen Hamilton en Verstappen voeren ook hier de ranking aan. De berekening betreft het salaris dat de teams aan de coureurs overmaken, betalingen voor sponsordeals en marketing zijn hierin niet meegenomen. Dat levert de toppers nog vele miljoenen per jaar extra op.

Salaris van Max Verstappen in 2021

Volgens de jaarlijkse berekening van het zakenblad Forbes ontvangt Verstappen dit jaar een basissalaris van 25 miljoen dollar. Daarnaast zijn er in zijn contract diverse prestatiebonussen opgenomen voor overwinningen en de wereldtitel. Naar verluidt mag hij per overwinning 1 miljoen dollar extra bijschrijven op zijn rekening. Als hij de huidige vorm doortrekt in de tweede seizoenshelft en de titel naar Milton Keynes haalt, eindigt Verstappen dit jaar naar schatting met een salaris van zo’n 40 miljoen dollar. Hiermee staat hij riant tweede in de lijst van de grootverdieners, achter rivaal Lewis Hamilton.

Wat verdient Max Verstappen als hij wereldkampioen wordt?

Mocht Verstappen dit jaar wereldkampioen worden, dan kan hij een flinke bonus tegemoetzien. Volgens Forbes krijgt de Nederlander per raceoverwinning al een bonus van 1 miljoen dollar. Voor de wereldtitel zou een bonus tussen de 7 en 10 miljoen dollar liggen te wachten. De Formule 1 deelt geen prijzengeld uit aan de titelwinnende coureur. Wel ontvangt de beste constructeur een bedrag tussen de 55 en 65 miljoen dollar, waarvan een deel ongetwijfeld opzij gezet zal worden voor de coureurs.

Wat verdient Lewis Hamilton in 2021?

De grootverdiener in de Formule 1 is nog altijd Hamilton. De Mercedes F1-coureur verdient in 2021 naar schatting 62 miljoen dollar. Dat bedrag bestaat uit een basissalaris van 55 miljoen dollar – meer dan het dubbele van zijn eerste achtervolger in de lijst – evenals een bonus van 7 miljoen voor overwinningen. Mocht de Brit ook in 2021 de wereldtitel opeisen, dan kan hij nog een flinke bonus tegemoetzien. In 2020, toen hij elf races en de titel won, mocht Hamilton 66 miljoen dollar bijschrijven. De zevenvoudig wereldkampioen is al sinds 2014 de bestverdienende coureur in de sport. Dat jaar ontving hij 29 miljoen dollar.

Wat verdienen de bestbetaalde Formule 1-coureurs?

Na Hamilton en Verstappen staat Fernando Alonso in de rij met grootverdieners. De teruggekeerde tweevoudig wereldkampioen strijkt jaarlijks een salaris van 25 miljoen dollar op. Red Bull F1-coureur Sergio Perez krijgt een basisbedrag van 5 miljoen dollar, maar heeft goede afspraken gemaakt over lucratieve bonussen. Naar verluidt heeft de Mexicaan zijn salaris nu al verdubbeld door zijn prestaties en kan hij gegarandeerd een bonus van 5,5 miljoen tegemoetzien. Als hij deze lijn in de tweede helft doortrekt, eindigt hij het jaar met een opbrengst tussen de 15 en 20 miljoen dollar.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel stapte in de winter over naar middenmoter Aston Martin, maar hoeft nu niet direct op de kleintjes te letten bij zijn uitgaven. De Duitser krijgt een jaarlijks salaris van 15 miljoen dollar, zonder bonusclausules. Daarmee verdient hij nog altijd meer dan de bestverdienende Ferrari-coureur: Charles Leclerc. De Monegask mag rekenen op 12 miljoen dollar. Hoe hoog de bonus is voor een overwinning is niet bekend.

Valtteri Bottas ontvangt als tweede viool bij Mercedes een luttele 10 miljoen dollar per jaar. Voor overwinningen mag de Fin nog een bonus tegemoetzien, maar daar is vooralsnog geen sprake van. Daniel Ricciardo staat op gelijke hoogte: de McLaren-coureur krijgt eveneens 10 miljoen euro basis per jaar. Teamgenoot Lando Norris moet het doen met slechts 3 miljoen, maar heeft door zijn goede prestaties in het eerste deel van het seizoen al een aardige bonus van 2,5 miljoen bij elkaar gereden. Mocht hij zijn goede vorm doortrekken en wat podiumplaatsen pakken en hoog eindigen in het kampioenschap, dan nadert hij het salaris van zijn teammakker. Carlos Sainz maakt de top-tien vol met een salaris van 8 miljoen dollar.

Forbes heeft zich bij het opmaken van deze ranking gebaseerd op financiële documenten van de teams, juridische documenten en informatie uit de pers, evenals gesprekken met insiders en consultants binnen de sport.

