Waarom Red Bull steeds een andere achtervolger heeft

De dominantie van Red Bull, en dan met name Max Verstappen, is dit F1-seizoen groot. Sterker, als alleen de punten van Verstappen mee zouden tellen in het constructeurskampioenschap, stond Red Bull alsnog met 51 punten aan de leiding. Daarachter vechten drie teams om de plekken achter het Oostenrijkse team. Mercedes, Aston Martin en Ferrari zitten binnen 24 punten van elkaar in de stand in de strijd om het constructeurskampioenschap. Het is opvallend dat elk weekend een ander team de snelste achtervolger is. De constructeurs zoeken het antwoord waardoor deze wisselingen er zijn.

Toto Wolff, de baas van het team van Mercedes, zoekt naar de reden van de veranderingen in performance. "We weten niet waar dat vandaan komt. De enige stabiele factor is Max, zelfs Sergio Perez heeft wisselende weekenden. Het is niet makkelijk om te begrijpen waar het aan ligt."

Ook voor Aston Martin-coureur Fernando Alonso is het verschil per weekend in snelheid een groot vraagteken. De Spanjaard zag dat in Oostenrijk zijn team niet de tweede constructeur was, terwijl dat bij eerdere races wel het geval was. "In Oostenrijk waren we minder snel dan in Montreal. Ook in Spanje zaten we er minder goed bij. We willen graag begrijpen waar het vandaan komt, volgens mij wil iedereen dat."

De 41-jarige tweevoudig wereldkampioen zag telkens een ander team achter Red Bull de snelste zijn: "In Spanje was duidelijk Mercedes dat het Red Bull en Verstappen moeilijk maakte. In Canada konden wij Verstappen uitdagen. En in Oostenrijk was dat Ferrari." Alonso heeft wel vermoedens waarom de wisselingen zo groot zijn: "Het zal een baanspecifiek iets zijn." De Spaanse coureur refereert daarmee aan de verschillende lay-outs van de afgelopen drie circuits. In Spanje is de baan gladder en heeft het circuit meer hogesnelheidsbochten dan op het stratencircuit van Montreal. De Canadese baan is ruwer en heeft meer harde kerbstones. Het circuit van Oostenrijk zit tussen deze twee circuits in. Daar zijn zowel snelle bochten als de harde kerbs te vinden.

Russell: Wisselingen liggen aan de banden

George Russell, coureur bij Mercedes, denkt dat de banden een rol spelen in de wisselingen. "We zien grote schommelingen in performance bij de grote teams, week naar week. Zelfs Red Bull heeft het ene weekend veertig seconden voorsprong, de week erna vijftien tot twintig. Het kan aan de banden liggen, die zijn heel gevoelig en zijn moeilijk om in de juiste window te krijgen."

De Brit denkt ook dat de afstelling van de rijhoogte onderdeel is van de snelheidsverandering per weekend. "Ik geloof dat het een mogelijke factor is, maar we hebben nog geen antwoorden. Onze focus ligt op het verbeteren van onze auto door het seizoen heen, maar het is een hele uitdaging."

Gaten naar Verstappen

De gaten die de teams naar Verstappen moeten laten fluctueren ook. In Oostenrijk won de Limburger de race met 5,1 seconde voorsprong op Charles Leclerc in zijn Ferrari, maar de tweevoudig wereldkampioen ging in de voorlaatste ronde nieuwe banden halen om zo het punt voor de snelste ronde binnen te halen. Voor de stop was het gat 24 seconden. Op pure pace was het gat in Canada het gat het kleinst. Daar werd Fernando Alonso op 9,1 seconde tweede. De race daarvoor in Spanje moest de concurrentie een groter gat laten, daar won de Red Bull-coureur met 24 seconde voorsprong op Lewis Hamilton in zijn Mercedes.