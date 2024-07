Waarom Esteban Ocon een stoeltje heeft gepast bij Williams F1

Williams F1-teambaas James Vowles laat Motorsport.com weten persoonlijk contact te hebben gezocht met Esteban Ocon, maar erkent dat “de paden elkaar niet gaan kruisen” voor volgend seizoen. Op de donderdag voor de Grand Prix van Hongarije ging het gerucht dat Williams overwogen zou hebben om de ondermaats presterende Logan Sargeant in de zomerstop te vervangen door Esteban Ocon. De Fransman vertrekt eind dit jaar bij Alpine. Volgens Vowles is dat niet juist, en zijn er enkel gesprekken gevoerd over 2025. Hij bevestigde bovendien dat het niet waarschijnlijk is dat Ocon de stap gaat maken. Dat houdt in dat Valtteri Bottas de voornaamste kandidaat is om terug te keren bij zijn voormalig werkgever, al blijft Williams hopen op de komst van Carlos Sainz.

Vowles en Ocon zijn geen onbekenden van elkaar. De twee werkten samen toen de Fransman deel uitmaakte van het juniorprogramma van Mercedes. De teambaas voorziet een mooie toekomst voor zijn voormalig pupil, maar op korte termijn niet bij Williams. "Esteban kwam langs. Niet om een stoeltje te passen, maar ik wilde hem evalueren voor 2025 en 2026. Dat was nodig, want ik moet zeker weten of hij in de auto past of niet. Want hij is, net als Alex, een vrij lange vent. Zijn afmetingen zijn op bepaalde vlakken wat lastig. Om dit nog even duidelijk te maken: alles wat we doen is voor 2025 en daarna, verder niets", aldus Vowles in gesprek met Motorsport.com. De teambaas voegt toe: "Hij was zeker een optie. Ik ken hem al vele jaren. Hij is ongelofelijk snel. Je verslaat Fernando Alonso niet in de kwalificatie als je niet verdomd snel bent. Als je de juiste omgeving om hem heen creëert, kan hij zeer sterk zijn. Daarom was hij een optie. Op dit moment gaan onze paden niet kruisen. Dat is zonde, want er waren zeker dingen die wel zouden kunnen laten slagen. Maar andere dingen niet binnen het tijdsbestek dat we hebben."

Alles wijst erop dat Ocon verkast naar Haas, waar hij de plek gaat innemen van Kevin Magnussen. De Deen moet eind dit jaar vertrekken bij de Amerikaanse formatie.