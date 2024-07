Het verhaal achter het Alpine F1-cadeau voor Ocon

Dinsdag maakte Esteban Ocon op social media bekend dat er een nieuwe toevoeging in zijn garage staat. Dat is niet zomaar een auto: het is de Formule 1-auto van Alpine van 2021. Daar zit voor de Fransman een bijzonder verhaal aan, want met die auto wist hij dat jaar de Grand Prix van Hongarije te winnen. Uit de reacties onder de posts blijkt dat de meeste mensen het als een afscheidscadeau zien - Ocon vertrekt aan het einde van het seizoen bij de renstal - maar dat is niet correct.

Bij het tekenen van zijn eerste contract bij Alpine is namelijk vastgelegd dat als Ocon een race zou winnen, hij die auto als cadeau krijgt. Het heeft wel een tijd geduurd voordat de Normandiër de auto in ontvangst kon nemen, want ondertussen is het al drie jaar geleden dat Ocon een race wist te winnen. De vertraging is te wijten aan de onrustige periode waar het team uit Enstone-Viry zich in bevindt. Het management is sindsdien meerdere keren overhoop gehaald en vanwege logistieke problemen is het een paar keer op de lange baan geschoven. Nu - in de week van de Hongaarse GP van 2024 - is het dan toch zover gekomen. De auto is nu overgebracht naar het huis van de ouders van Ocon, waar hij nu in de garage staat.

De zege van Ocon is de enige overwinning die de Franse renstal sinds de naamswijziging heeft gescoord. De race is de boeken in gegaan als een bizarre. In de eerste bocht kegelde Valtteri Bottas - destijds nog in een Mercedes - veel rijders van de baan af en meerdere auto's raakten daarbij ernstig beschadigd. Onder de geraakten was Max Verstappen, die daardoor geen rol speelde in de race.

De andere Mercedes-coureur Lewis Hamilton kwam daarna in beeld. De Brit was de enige coureur die na een rode vlag op intermediates op de grid stond, want de rest van het veld nam de mogelijkheid om de auto van slicks te voorzien. Hamilton switchte na een ronde alsnog naar slicks, maar moest daarna achteraan aansluiten. Zijn opmars begon vanaf P14 en stokte op P2, want mede dankzij de sterk verdedigende Fernando Alonso - die ook in een Alpine reed - kon de zevenvoudig wereldkampioen Ocon niet echt bedreigen.