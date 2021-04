Voorbeschouwing: Mercedes en Red Bull strijden verder in Imola

Komend weekend wordt op het circuit van Imola de tweede Formule 1-race van 2021 verreden. De Italiaanse omloop werd vorig jaar voor het eerst sinds 2006 weer aangedaan door de koningsklasse, nadat er door het coronavirus flink wat aanpassingen aan de kalender moesten worden gedaan. Het ging aanvankelijk om een eenmalige terugkeer van de baan waarop in 1980 de Italiaanse Grand Prix werd gehouden (omdat Monza werd gerenoveerd) en daarna 26 edities van de Grand Prix van San Marino zijn verreden. Maar ook dit jaar zijn er veranderingen aan het programma als gevolg van COVID-19. Nadat duidelijk was geworden dat de Grand Prix van China niet door kon gaan, besloot de Formule 1 terug te gaan naar Imola voor een tweede editie van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Zoals altijd, blikt Motorsport.com vooruit door de vijf belangrijkste thema's voor de race te bespreken.

1. Mercedes en Red Bull kruisen opnieuw de degens

Max Verstappen in de achtervolging bij Lewis Hamilton. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De seizoensopener in Bahrein draaide uit op een bloedstollend duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlander was snelste in alle drie de vrije trainingen en ging er in de kwalificatie met de pole vandoor. Op zondag moest hij de zege echter aan de zevenvoudig wereldkampioen laten.

Verstappen had in de openingsfase van de race een probleem met zijn differentieel, terwijl Mercedes met twee coureurs vooraan Red Bull al vroeg strategisch in de tang had. Verstappen kwam aan het einde van de wedstrijd nog heel dicht bij de overwinning, ware het niet dat hij na een inhaalactie bij de vierde bocht wijd ging waardoor hij de plek terug moest geven aan de Brit. Een nieuwe passeerbeweging zat er niet in: Verstappen finishte nog geen seconde achter Hamilton als tweede.

Komend weekend gaat Verstappen in de herkansing. Hopelijk weet zijn nieuwe teamgenoot Sergio Perez dan wel de rugdekking te geven die in Bahrein node werd gemist. De hamvraag is echter in hoeverre Mercedes de auto verder op orde heeft weten te brengen in de voorbije weken. Andrew Shovlin, een van de technische kopstukken bij de Duitse fabrieksformatie, gaf na de seizoensouverture aan dat er zeker nog meer uit de W12 te halen valt, maar liet ook weten dat Imola en ook het circuit dat daarna komt, Portimao, niet de beste banen voor het Zuid-Duitse merk zijn. Zo zijn er dus nog wel wat vraagtekens, waardoor op dit moment onmogelijk te voorspellen is wie Imola op zondag als winnaar verlaat.

2. De strijd om P3: ‘too close to call’

Lando Norris en Charles Leclerc knokken in Bahrein. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Het gevecht om de derde plek in het constructeurskampioenschap belooft dit seizoen nog heviger te worden dan afgelopen jaar. Zoals voorspeld was McLaren in Bahrein het beste team achter Mercedes en Red Bull, met Lando Norris op P4. Maar Ferrari en AlphaTauri deden op het circuit van Sakhir bar weinig onder voor het team uit Woking.

Met name de vierde tijd van Charles Leclerc in de kwalificatie kwam als een verrassing en zal door de concurrentie als signaal worden gezien dat Ferrari weer aan het opkrabbelen is na het rampjaar 2020. In de race moest de Monegask achter Norris en Perez genoegen nemen met de zesde plaats, terwijl Carlos Sainz met de andere Ferrari achtste werd. Daniel Ricciardo trapte zijn dienstverband bij McLaren af met een zevende plek, maar bleek later schade aan de vloer te hebben overgehouden aan een botsing met Pierre Gasly in de openingsfase van de wedstrijd. Volgens teambaas Andreas Seidl verloor de Australiër hierdoor een ‘aanzienlijke hoeveelheid’ downforce. Geen wonder dat hij het moeilijker had dan Norris.

3. Meer duidelijkheid over sprintraces verwacht

De Formule 1 gaat experimenteren met een zaterdagse sprintrace. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Dat de Formule 1 dit jaar bij drie Grands Prix met sprintraces gaat experimenteren, is inmiddels zo goed als zeker. De teams bereikten onlangs een akkoord met de sport over een financiële tegemoetkoming voor een extra wedstrijd op zaterdag bij de GP's van Groot-Brittannië, Italië en Brazilië, waarmee de laatste grote horde genomen is.

Het idee is dat de kwalificatie zoals we die kennen naar vrijdag verhuist en de grid voor een sprintrace van 100 kilometer op zaterdag bepaalt. En de uitslag van de sprintrace wordt vervolgens als startopstelling genomen voor de Grand Prix op zondag. Daarnaast wordt de top-drie in de sprintrace beloond met punten: 3-2-1.

Deze alternatieve opzet - met een kwalificatie op vrijdag en sprintrace op zaterdag - zou tot meer publieke belangstelling moeten leiden voor een Grand Prix weekend, al is er ook kritiek op de plannen. De toevoeging van een extra wedstrijd leidt onherroepelijk tot hogere uitgaven, terwijl de Formule 1 juist druk bezig is om de kosten omlaag te brengen. Bovendien kan een crash in de sprintrace ervoor zorgen dat een coureur bij voorbaat kansloos is voor een goed resultaat op zondag. Ook wordt gevreesd dat de Grand Prix op zondag wat van haar magie verliest door een extra race op zaterdag te houden. Mogelijk verraadt de eerste krachtmeting hoe de tweede gaat verlopen. De verwachting is dat de Formule 1 in Imola met meer details naar buiten treedt aangaande het sprintrace-experiment.

4. Kan Vettel zijn draai vinden bij Aston Martin?

Sebastian Vettel kent een moeilijk begin bij Aston Martin. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Velen hopen dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bij Aston Martin zijn mojo terug kan vinden, maar vooralsnog kent de Duitser een uiterst stroeve start bij het team uit Silverstone. Een crash, vijf penalty points en een vijftiende plek in de race vormden de oogst van een bijzonder moeizaam eerste weekend in Bahrein.

De coureur uit Heppenheim moest de eerste wedstrijd van 2021 van achteraan beginnen, omdat hij in de kwalificatie een dubbele gele vlag had genegeerd - een overtreding waarvoor hij ook nog eens drie strafpunten op zijn superlicentie kreeg bijgeschreven. In de race was er een botsing met Alpine-rijder Esteban Ocon, die hem op een tijdstraf van tien seconden en nog eens twee penalty points kwam te staan. Vettel kachelde uiteindelijk als vijftiende over de eindstreep, waarmee hij nog achter George Russell in de Williams finishte. Op zijn zachtst gezegd geen prestatie om over naar huis te schrijven.

Vettel verklaarde na de race zich nog niet erg thuis te voelen in de Aston Martin. “Ik ben met zoveel dingen aan het worstelen dat ik me nauwelijks kan focussen op het rijden”, zei de 53-voudig Grand Prix-winnaar. Hij voegde daaraantoe dat er nog een lange weg te gaan is voordat de situatie echt honderd procent is. Aan zijn kwaliteiten als coureur wordt (vooralsnog) niet getwijfeld en dat hij veel dingen heeft om aan te wennen na zijn lange periode bij Ferrari, is ook nog wel te begrijpen. Maar het wordt wel tijd dat Vettel, die een belabberde indruk maakte tijdens zijn laatste seizoen voor de Scuderia, weer eens wat mooie dingen laat zien in de Formule 1, in plaats van dat hij steeds op een negatieve manier de aandacht op zich vestigt. Immers: we zouden dit jaar toch weer ‘de oude Vettel’ zien?

5. Mercedes bereidt zich voor op de toekomst

Het meest significante nieuws sinds de Grand Prix van Bahrein - en iets waar komend weekend ook zeker nog wel over gesproken gaat worden - kwam uit het kamp van Mercedes. James Allison stopt per 1 juli als technisch directeur bij de kampioensformatie. De Brit had een tijdje geleden al bij het team aangegeven dat hij het rustiger aan wilde doen.

Allison, een belangrijke man achter de recente successen van Mercedes, blijft wel werkzaam bij de machtige fabrieksformatie. Hij gaat aan de slag als Chief Technical Officer, een rol die speciaal voor hem is gecreëerd. Niet alleen voorkomt Mercedes hiermee dat Allison door een concurrent wordt opgepikt, het technische meesterbrein wordt de komende tijd ook nog eens op een zeer nuttige manier ingezet: Allison zal zich met de grote lijnen bezighouden en kijken hoe Mercedes ook in de toekomst succesvol kan zijn in de Formule 1.

Bovendien verzekert Mercedes zich zo van een soepele transitie. Allison zal nooit ver weg zijn, mochten zijn kennis en expertise nodig zijn. De opvolger van Allison luistert naar de naam Mike Elliot. Elliot heeft ruim twee decennia ervaring in de Formule 1 en werkt sinds 2012 voor Mercedes. Aanvankelijk als Head of Aerodynamics, de laatste vier jaar als Technology Director. Hij kent het team dus als zijn broekzak. Daarmee lijkt het technisch leiderschap bij het Mercedes F1-team ook vanaf juli in goede handen te zijn. Vorig jaar was er ook al een wisseling van de wacht op de motorenafdeling van Mercedes in Brixworth. Andy Cowell werd opgevolgd door Hywel Thomas. Daarmee lijkt Mercedes klaar voor de toekomst, al blijft de vraag wie teambaas Toto Wolff moet vervangen wanneer de Oostenrijker besluit te stoppen.

Het weekend in Imola begint vrijdag om 11.30 uur met de eerste vrije training. De kwalificatie is zaterdag om 15.00 uur en de start van de race is zondag eveneens om 15.00 uur.

Ook offline alles lezen over het Formule 1-seizoen 2021? Bestel dan hier het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’.

VIDEO: Waarom de nieuwe F1-regels gunstig zijn voor Red Bull en Verstappen