Allison krijgt nieuwe functie binnen Mercedes

In een verklaring laat Mercedes weten dat het team “de volgende stap heeft aangekondigd in de evolutie van de structuur van haar technisch leiderschap voor de komende jaren.” Allison zal zich in zijn nieuwe rol richten op “het helpen van het team om de strategische uitdagingen van het volgende tijdperk van de sport aan te gaan.” Zijn functie van technisch directeur wordt voortaan ingevuld door Mike Elliott. Die begon zijn carrière in de Formule 1 in 2000 bij McLaren en was daarna enige tijd werkzaam bij Renault. Vanaf 2012 was Elliott bij Mercedes achtereenvolgens in dienst als het hoofd van de afdeling aerodynamica en technology director. Nu wordt hij dus belast met de algehele dagelijkse leiding over de technische zaken bij Mercedes.

Het team laat weten dat de overgang naar de nieuwe organisatie “de komende maanden zal plaatsvinden.” Teambaas Toto Wolff bedankt en complimenteert Allison voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar. “Sinds hij in 2017 bij Mercedes kwam, is James een uitzonderlijk technisch leider voor ons team geweest. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze prestaties: hij combineert enorme passie en vastberadenheid met gedetailleerde expertise en een uitzonderlijk karakter. We wisten al een tijdje dat zijn tijd als technisch directeur dit jaar ten einde zou lopen en ik ben blij dat we deze nieuwe rol hebben kunnen vormgeven en hem binnen onze familie kunnen houden.”

Allison zal zich in beginsel vooral richten op de uitdagingen die het team heeft bij het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe auto voor 2022. Hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren ‘in het veld’ en wenst zijn opvolger vast succes. “Ik ben er van overtuigd dat mensen in deze sport een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben. Ik heb ervoor gekozen om afstand te nemen van mijn rol als technisch directeur en op het juiste moment het stokje door te geven. Ik heb vier en een half prachtige jaren gehad, het was een bijzonder voorrecht om in die tijd leiding te geven aan het technische team. Het is een groot genoegen te worden opgevolgd door Mike, een uitzonderlijk ingenieur. We zullen profiteren van de frisheid die hij in de rol zal brengen.” Vervolgens blikt Allison alvast vooruit op zijn nieuwe rol. “Ik hoop dat ik een nuttige bijdrage kan blijven leveren in mijn rol als CTO, met een focus op het ondersteunen van Toto bij de grote strategische uitdagingen waar we in de nabije toekomst voor staan.”