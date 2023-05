Racen in het donker in Sunshine State?

Florida staat weliswaar bekend als Sunshine State, maar de organisatie van de Grand Prix van Miami bekijkt de mogelijkheid om een race in het donker te organiseren. De race rondom het Hard Rock Stadium is in Amerika razend populair. De organisatie wil echter ‘on top of mind’ blijven en de fans steeds weer iets nieuws kunnen bieden. Een van de plannen die met F1-eigenaar Liberty Media besproken wordt, is de introductie van een nachtrace. Het grote tijdsverschil met Europa is een van de voornaamste struikelblokken, waardoor de race zelfs op zaterdagavond lokale tijd zou kunnen plaatsvinden.

Minder staande herstarts na late rode vlag

Als het aan de Formule 1-coureurs ligt, komt er geen staande herstart meer als in de slotfase van een race de rode vlag wordt gezwaaid. Het verschil in grip tussen de schone en vuile kant van de startopstelling zou oneerlijk zijn. Dat, in combinatie met te koude banden, resulteerde in Australië in een grote chaos. De FIA heeft beloofd om voortaan de grid schoon te vegen als het tot een late herstart komt. Als het aan de coureurs ligt, dan wordt de race achter de safety car voortgezet.

Er komt geen gijzelaarsruil om Mekies

Red Bull Racing wil best om de tafel met Ferrari om te praten over een voortijdige komst van Laurent Mekies naar zusterteam AlphaTauri. De racing director van de Scuderia wordt de opvolger van Franz Tost bij het team uit Faenza. Ferrari is bereid om Mekies eerder te laten vertrekken en de verplichte ‘gardening leave’ te schrappen. In ruil daarvoor moet Red Bull ook een aantal personeelsleden die verkassen naar Maranello vrijgeven. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner gaat het niet om seniorleden van de formatie, en zal er dus geen ‘gijzelaarsruil’ volgen.

Geen officiële F1-deelname voor Brad Pitt

Een interessant gerucht in de aanloop naar de Grand Prix van Miami: acteur Brad Pitt zou tijdens de GP van Groot-Brittannië op Silverstone met een elfde team deelnemen aan de F1-actie. De Amerikaan speelt de hoofdrol in een nieuwe Formule 1-film, die mede geregisseerd wordt door Lewis Hamilton. Niets van waar, zo werd in Florida duidelijk. Buiten het feit dat het onmogelijk is qua licentie, mag hij op basis van veiligheids- en sportieve gronden niet deelnemen aan een competitieve sessie. Het plan is wel om met een aangepaste formulewagen, waarschijnlijk een F2- of een F3-auto, zonder tegenstanders op enkele circuits te gaan rijden. Het voordeel hiervan is dat er beeldmateriaal geschoten kan worden waarbij volle tribunes te zien zijn.

Formule 1 wil niet elk weekend een sprintrace

De Formule 1 gaat niet op de MotoGP-tour met elk raceweekend een sprintrace. Dat benadrukt F1 CEO Stefano Domenicali. De sport wil het aantal sprintweekenden in 2024 wel verder uitbreiden - vermoedelijk naar acht stuks - en zeker niet bij elke GP. De verwachting is wel dat er nog aanpassingen aan het format verricht gaan worden. De opzet werd in Baku al aangepast met een extra kwalificatie op zaterdagochtend, maar mogelijk gaat dit concept nog voor de volgende sprintrace in Oostenrijk op de schop.

Bonus: Jos Verstappen op hoogste trede van het podium

Geen Formule 1-nieuws, maar wel aardig om toch even te melden: ook Jos Verstappen heeft afgelopen weekend gewonnen. De vader van Max schreef de Monteberg Rally op zijn naam. Daar moesten de rekenmachines aan te pas komen. Na elf proeven en bijna een uur competitief strijden stonden Verstappen en concurrent Davy Vanneste precies gelijk. Doordat de Nederlander in de eerste proef van de rally beter gepresteerd had, kreeg hij de winst in handen.

Jos Verstappen, Rally Monteberg Foto: Verstappen .nl