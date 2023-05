Red Bull: "Er komt geen gijzelaarsruil met Ferrari om Mekies"

Voor Ferrari kwam het als een verrassing: AlphaTauri kondigde onlangs aan dat Laurent Mekies, momenteel de racing director van Ferrari, op termijn Franz Tost als teambaas vervangt. De Fransman stapt later dit jaar over naar het zusterteam van Red Bull, al is nog niet precies duidelijk wanneer. Wel liet Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weten dat hij het nieuws niet zag aankomen, aangezien Mekies een langlopend contract heeft bij de Scuderia.

Er moet daarom nog besproken worden wanneer Mekies weg mag bij Ferrari. Tost heeft al aangegeven dat dit primair een kwestie is voor Red Bull en Ferrari. "Dit is iets tussen Laurent en Fred", stelt de Oostenrijker. "Red Bull zal dan een grote rol spelen. Ik denk dat Oliver Mintzlaff (Red Bull-CEO, red.) met de CEO van Ferrari zal praten om tot een oplossing te komen."

Volgens bronnen zou Ferrari Mekies vroeg weg mogen van de Italiaanse renstal, mits het al eerder een beroep kan doen op enkele personeelsleden van Red Bull, die zij al vastgelegd hebben, maar nu nog met de verplichte gardening leave moeten. Dit te midden van geruchten dat Ferrari ook heeft tevergeefs geprobeerd meer senior technisch personeel weg te kapen bij haar rivaal uit Milton Keynes.

In Miami maakt Red Bull-teambaas Christian Horner duidelijk dat dat personeel, waaronder technisch directeur Pierre Wache, volledig toegewijd zijn aan zijn team. Hij sluit niet uit dat Red Bull tot een deal kan komen met Ferrari over Mekies, maar benadrukt dat dit niet zal draaien om het technisch personeel waar het in de geruchten om gaat. "Komt er een gijzelaarsruil voor Laurent Mekies?", zegt Horner. "Nou, we hebben geen gijzelaars. Wat betreft het verhuizen van personeel naar Ferrari, zeker op topniveau of middelniveau, staat er niks op de planning", verzekert de Brit. "Individuen die in verband zijn gebracht met Ferrari zochten me afgelopen week op en gaven aan dat zij deze geruchten niet konden geloven. Maar, weet je, het is Formule 1 en deze dingen zullen onvermijdelijk gebeuren. Maar er zijn geen plannen voor seniorleden van ons team om naar Maranello te gaan." Horner kiest zijn woorden zorgvuldig en noemt bewust 'seniorleden', omdat er vanuit de toplaag van Red Bull niemand vertrekt, maar de Ferrari-aanwinsten vooral van het niveau daaronder komen.