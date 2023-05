Het onderwerp werd vrijdag bij de drivers' briefing in Miami besproken. Veel coureurs hebben het gevoel dat het rubber op de startgrid in de slotfase van de race voor een te groot verschil zorgt tussen de twee zijden van de grid, aangezien zij vooral over één van deze twee kanten zullen rijden. Dat is dan weer een ingrediënt voor incidenten bij een herstart, wat ook in Australië te zien was. Coureurs verremden zich, tikten elkaar in de rondte en schoten rechtdoor, mede door de afgekoelde banden, het matige gripniveau en het slechte zicht door de zon.

In Melbourne werd de startgrid niet schoongeveegd terwijl de coureurs in de pitstraat stonden te wachten op de herstart van de race. Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA heeft beloofd dat zij in het vervolg wél de grid zal schoonvegen tijdens de rode vlag, mocht het tot een late herstart komen. Dat is voor sommige coureurs nog niet genoeg; zij zien liever dat de Formule 1 de late herstarts in zijn algemeen vermijdt.

"We zijn allemaal tot een goed begrip gekomen", zegt George Russell, voorzitter van coureursvakbond GPDA na een vraag van Motorsport.com. "Het is uitdagend om een herstart aan het einde van de race te hebben omdat er veel rubber naast de lijn ligt. Dat maakt het oneerlijk voor de coureurs aan de binnenkant, die op de vuile kant staan, en biedt een kans op meer chaos en oneerlijkheid. We zullen dus wel zien wat de volgende stap wordt. Maar ik denk dat alle twintig coureurs liever geen staande herstart hebben na een rode vlag wanneer 50 of 75 procent van de race al achter de rug is."

In Baku reageerde de FIA al op de chaos in Melbourne door de procedure voor de herstart aan te passen. Coureurs klaagden over koude banden bij de herstart, wat mede veroorzaakt werd door de verplichting om de safety car kort te volgen. Daardoor reden ze op lage snelheid en kregen ze amper de kans om de banden op temperatuur te brengen. Met de nieuwe procedure vertrekt de safety car eerder de baan op met de lichten aan, maar dooft deze weer na een seconde. Daardoor vervalt de regel dat de leider van het veld binnen tien autolengtes van de safety car moet blijven en kunnen zij dertig seconden later aansluiten en zo op hogere snelheid naar de grid rijden. In Miami is dat aangepast naar zestig seconden, zodat de safety car niet bijgehaald kan worden door het veld. Naar verluidt zal dit getal in het vervolg aangepast worden op basis van de aard van het circuit.

Voor het geval er vanwege slechte weersomstandigheden een rode vlag is in Miami, of de andere twee Amerikaanse Grands Prix, is er ook een opvallende regel ingevoerd. In de Verenigde Staten is het namelijk verplicht voor grote openluchtevenementen om de activiteiten stil te leggen zodra er onweer in de omgeving is waarbij het gevaar bestaat dat mensen getroffen kunnen worden. In zo'n situatie, alleen in de VS dus, mogen de teams uit veiligheid van het personeel de auto's in de pitbox zetten tijdens een rode vlag, in plaats van parkeren in de pitstraat.