Over het succes van het sprintformat zijn de meningen verdeeld. De Formule 1 introduceerde de sprint in 2021 in de hoop de raceweekenden interessanter te maken voor de toeschouwers. Zo is er op vrijdag al een kwalificatie en, met het nieuwe format sinds Baku, op zaterdag een sprint shootout en de sprintrace. Dat moet meer actie op de baan bieden, aangezien er elke dag wel iets op het spel staat. Na Baku klonk er echter met name kritiek op het sprintformat, aangezien er weinig ingehaald werd en niet aan het doel van meer spanning voldaan werd.

Toch wisten de Italiaanse collega's van Motorsport.com al te melden dat Formule 1-eigenaar Liberty Media eerder denkt aan het uitbreiden van het aantal sprintraces dan minderen. Het aantal groeide dit jaar uit naar zes sprintraces, maar voor 2024 zou gekeken worden naar tien sprintraces. Voor het organiseren van die sprintraces moeten de organisatoren wel dieper in de buidel tasten.

Formule 1-baas Stefano Domenicali benadrukt dat de sport niet het voorbeeld van de MotoGP zal volgen. Zij introduceerden dit jaar sprintraces en voerden deze meteen voor de hele kalender in. Daardoor zijn er niet 21, maar in feite 42 races. Domenicali geeft aan dat hij het liefst bij een derde van de races het sprintformat invoert. Met 24 races in 2024 zou dat neerkomen op acht sprints. Hij stelt dat er lering getrokken kan worden van de sprintrace in Baku en dat er nog aanpassingen doorgevoerd kunnen worden vóór de sprintraces in Oostenrijk en België.

"Natuurlijk hebben we dat in overleg met de teams en de FIA gedaan", zegt Domenicali in gesprek met Wall Street-analisten over het vernieuwde format. "Zoals je weet is het ons idee om ervoor te zorgen dat er gedurende het weekend altijd actie op de baan is. Eigenlijk is het resultaat van de eerste van dit jaar zeer bemoedigend geweest. En al onze partners, promotors, mediapartners en teams zijn daar zeer positief over."

"Natuurlijk willen we ervan leren om aan het einde van de zomer te zien of er iets is dat we beter kunnen doen", vervolgt Domenicali. "Maar over het algemeen is het eerste weekend van dit sprintformat geweldig geweest. Ik denk dat, wanneer je iets anders wil doen in een zeer gestandaardiseerd ecosysteem, de reactie van de traditionele fans op langere termijn moet worden afgewacht. Maar normaal gesproken ontvangen we zeer, zeer positieve reacties van nieuwe fans. De promotors drongen daar op aan."

Met de tijd meegaan

Over het aantal sprintraces zegt Domenicali: "We willen niet in de situatie terechtkomen dat we het sprintformat in elk weekend hebben. We willen het beperkt houden tot misschien een derde van de kalender en iets bijzonders creëren met betrekking tot de competitie die we een sportieve waarde kunnen geven met trofeeën en natuurlijk commerciële mogelijkheden. Dat is volgens mij de juiste weg."

De Formule 1-baas stelt dat alle sporten met de tijd mee moeten gaan en dat dit ook gepaard kan gaan met regelwijzigingen, zoals bij andere sporten te zien is. "Ik zie vandaag de dag een grote trend in de sport om niet stabiel, of niet consistent vast te houden aan het oude reglement. We volgen dus gewoon het voorbeeld van honkbal en de NBA. Dat betekent dat alle professionele sporten moeten luisteren naar het verzoek en de nieuwe inbreng van de fans, promotors en partners, die allemaal meer spanning willen. Dat is positief en ik kijk ernaar uit om aan dit project te blijven werken."

Liberty Media kondigde vrijdag de kwartaalcijfers aan en die waren groen in de eerste maanden van 2023. De totale inkomsten stegen licht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 6 procent van $360 miljoen naar $381 miljoen, terwijl het bedrijfsresultaat met 3 procent steeg van $35 miljoen naar $36 miljoen, waarbij het vlakke verloop deels werd verklaard door $6 miljoen aan kosten voor de planning van de Grand Prix van Las Vegas. De Formule 1 besloot, in samenwerking met lokale ondernemers als grote hotelketens, de organisatie van die race op zich te nemen en werkt onder meer aan de bouw van een paddock.