De vijf beste prestaties van het Formule 1-seizoen 2021

De ogen van de wereld waren afgelopen seizoen met name gericht op het gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Beide heren reden op de toppen van hun kunnen, maar ook daarachter was het niveau ontzettend hoog. In de middenmoot werden mooie prestaties neergezet en er werd zelfs gewonnen. Het jaar 2021 leverde een aantal schitterende momenten op.

Motorsport.com zet vijf uitmuntende prestaties op een rijtje.

Esteban Ocon - Grand Prix van Hongarije (1e)

Esteban Ocon wint de Grand Prix van Hongarije Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

De Hongaarse Grand Prix begon op een natte Hungaroring. Net na de start was het door de vele botsingen in de eerste bocht een grote chaos. Sergio Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Charles Leclerc vielen meteen uit en niet veel later volgde Lando Norris. Ocon kon alle onrust ontwijken en sloot aan achter Lewis Hamilton op de tweede stek. Michael Masi besloot de wedstrijd stil te leggen. Terwijl de rotzooi in de eerste bocht werd opgeruimd, stopte het met regenen en droogde de baan snel op. Nog voor de eerste herstart dook iedereen, behalve Hamilton, de pits in voor slicks. Het leverde een hilarisch beeld op met Hamilton als enige op de startgrid.

Ocon vervolgde zijn weg op mediums. Russell die Ocon op een ongeldige manier had ingehaald, moest P2 weer inleveren en dus kwam de Alpine-coureur weer op die positie te liggen. Hamilton was aan het stoeien op intermediates en kwam na de herstart meteen naar binnen, wat ervoor zorgde dat Ocon naar P1 schoof. Hamilton kwam in verkeer en had grootse moeite andere auto's te volgen. Mercedes besloot Hamilton op een alternatieve strategie te zetten en vroeg te switchen naar de harde band. Ocon was intussen in een gevecht verwikkeld met Sebastian Vettel. De Duitser dook als eerste van de twee naar binnen. Ocon volgde een ronde later, waardoor de twee bij elkaar kwamen toen de Alpine-rijder de pits verliet. Een extreem pittig gevecht volgde. Intussen schoot Hamilton weer naar binnen voor mediums, waardoor deze achter Ocons teammaat Fernando Alonso kwam te liggen. Ook dat gevecht was stevig, waarbij Alonso meerdere malen goed verdedigde. Dit alles werkte in het voordeel van Ocon, die waarschijnlijk niet meer kon worden bijgehaald door Hamilton. Uiteindelijk haalde Hamilton Alonso en Sainz nog in, waardoor Hamilton derde kwam te liggen. Ocon hield Vettel achter zich en bij het ingaan van de slotronde was het gat 1,6 seconden. Dit betekende geen DRS voor de Aston Martin-coureur en uiteindelijk de eerste zege van Ocon in de koningsklasse.

Lando Norris - Grand Prix van Oostenrijk (3e)

Norris hield Hamilton 16 ronden achter zich en verloor P2 van Bottas door een discutabele tijdstraf Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Hoewel Max Verstappen deze race domineerde, moet niet vergeten worden dat Lando Norris met een verschil van 0,048 seconde naar de Nederlander de pole-position net misliep. Tevens kon de Brit Verstappen goed onder druk zetten bij de start.

Norris ontving een tijdstraf naar aanleiding van een clash met Sergio Perez, die tijdens de herstart na de neutralisatie plaatsvond. De Mexicaan moest door het grind, waardoor Norris op P2 kwam te liggen. De Engelsman werd vervolgens een serieus probleem voor beide Mercedes-coureurs, waardoor Verstappen zijn voorsprong kon vergroten. Zestien rondjes lang wist Norris zijn landgenoot Hamilton op te houden.

Nadat hij zijn vijf seconden straf bij een stop had uitgezet, kwam Norris achter Valtteri Bottas te liggen. Hamilton liep intussen schade op doordat hij buiten de baan kwam en over een kerbstone reed. Dit had veel invloed op het rijgedrag en niet veel later passeerde Bottas zijn teamgenoot. Norris volgde dat voorbeeld en kwam derde te liggen. Bottas kon niet meer worden bijgehaald, maar een podiumplek was een feit voor de McLaren-coureur.

Max Verstappen - Grand Prix van Nederland (1e)

Verstappen wint in Nederland, ondanks immense druk Foto: Red Bull Content Pool

Max Verstappen heeft dit jaar zijn beste seizoen tot nu toe beleefd in de Formule 1, maar twee wedstrijden stijgen uit boven al zijn prestaties. Zijn winst in Mexico, waarbij in de eerste bocht beide Mercedes-coureurs aan de buitenzijde voorbij ging, was een Grand Prix waarbij verwacht werd dat Red Bull zou domineren. Na de inhaalactie deed de Nederlander dat dan ook.

Op Zandvoort was het gat naar Mercedes ontzettend klein, maar Verstappen had een klein voordeel. De druk op Verstappen moet gigantisch geweest zijn met goed gevulde oranje tribunes. Ondanks dat reed de regerend wereldkampioen een vrijwel foutloos weekend. Hij pakte de pole-position en zegevierde uiteindelijk op de zondag, ondanks de druk van Hamilton. Mercedes probeerde middels de strategie de boel wel te ontregelen, maar Verstappen hield het hoofd koel.

Charles Leclerc - Grand Prix van de Verenigde Staten (4e)

Leclerc was foutloos in Austin en reed met gemak weg bij Daniel Ricciardo Foto: Ferrari

Diverse prestaties van Charles Leclerc dit seizoen kwamen in aanmerking voor deze lijst. Zijn briljante vertoning op een nat Imola, waarbij hij wegreed van een veel snellere Sergio Perez, werd helaas teniet gedaan door een rode vlag. In Spanje was hij sneller dan Perez in de kwalificatie en passeerde hij Bottas op een prachtige manier in de derde bocht. In Silverstone won de Monegask bijna, ondanks een motorprobleem. Twee ronden voor het einde werd de Ferrari-coureur ingehaald door Hamilton. Leclerc zelf pikt die race als zijn beste van het seizoen, aangezien "het voor iedereen een verrassing was om zo competitief te zijn". Ondanks zijn tweede plek in Groot-Brittannië, vinden wij zijn foutloze race in Austin toch beter.

Leclerc kwalificeerde zich met een minimaal verschil net achter Bottas, maar schoof door naar de vierde startpositie door een gridstraf voor de Fin. Zoals verwacht kon hij de leiders niet bijhouden, maar een voorsprong op Daniel Ricciardo werd zo opgebouwd. Achteraf liet Leclerc optekenen dat hij voor zijn gevoel alleen maar kwalificatierondjes had gereden. Zijn tempo was zo goed, dat er wellicht nog een kans in zat om de toen zieke Perez nog in te halen voor de derde positie. Echter bleef het voor de Ferrari-coureur bij een vierde positie.

Lewis Hamilton - Grand Prix van Brazilië (1e)

Hamilton vecht zich naar voren in de sprintrace en herhaalde dat in de Grand Prix Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Het is bewonderenswaardig hoe Hamilton gereageerd heeft op de gridstraf die hij ontving, nadat zijn achtervleugel niet door de keuringen van de FIA kwam. Mercedes werd bestraft nadat Red Bull dit had aangekaart bij de wedstrijdleiding. Voor Hamilton een extra motivatiebron.

De Brit startte als laatste in de sprintrace, maar klom in de eerste ronde maar liefst vijf plekken op. In de ronden daarna volgden er nog tien stuks en dus kwam Hamilton als vijfde over de meet. Een motorwissel voorafgaand aan het weekend betekende ditmaal een geplande gridstraf van vijf plekken voor de hoofdrace en dus begon Hamilton de race op zondag als tiende.

Een nieuwe motor betekende ook meer vermogen voor de Mercedes-coureur. Verstappen vertrok de race als tweede, maar nam de leiding over van Bottas in de eerste bocht. Het duurde niet lang voordat Hamilton het gat naar Verstappen had gedicht. Ondanks de pitstops kreeg Hamilton de Red Bull-coureur in het vizier en een hard gevecht volgde. In de vierde bocht verdedigde Verstappen fel, waardoor beide heren buiten de baan kwamen. Bij de tweede kans die Hamilton kreeg, ging hij er met succes langs en reed weg bij de Nederlander. Daarmee stelde hij de zege op Interlagos veilig.

We kregen dat weekend weer te zien over hoeveel talent de zevenvoudig wereldkampioen beschikt.

Hamilton dolblij met de overwinning in Brazilië Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Eervolle vermeldingen

De coureurs en de prestaties die de lijst net niet gehaald hebben.

Daniel Ricciardo won op het circuit van Monza nadat hij als tweede mocht vertrekken op zondag. Hamilton had een dag eerder in de sprintrace zijn start verknald en Verstappen kwam ook niet lekker weg tijdens de Grand Prix. Rondenlang werd Ricciardo opgejaagd door zijn oude teamgenoot. Van Verstappen had de Australiër geen last meer na een mislukte pitstop van Red Bull en de crash met Hamilton die kort daarna volgde. Norris kwam tweede te liggen met een goed tempo, maar uiteindelijk besloot de Brit zijn McLaren op die positie te houden. Het werd een klinkende zege voor Ricciardo.

Ook de prestaties van Carlos Sainz in Turkije en Abu Dhabi mogen niet ontbreken De Spaanse coureur vertrok als negentiende in Istanbul vanwege een nieuw hybride-systeem. Na een opmars kwam hij als achtste over de finish. Op zijn weg naar de tiende positie toucheerde hij nog wel Sebastian Vettel, maar dat bleef onbestraft. In Abu Dhabi werd hij overklast door Norris en Perez in de kwalificatie, maar wurmde zich in de eerste ronde langs het duo en profiteerde in de controversiële slotfase nog van een uitvallende Perez. Dit hield in dat hij het seizoen afsloot op een derde positie.

Pierre Gasly stuurde zijn AlphaTauri in de kwalificatie vaak naar een plek waar deze eigenlijk niet thuishoorde. Met een vijfde stek in Mexico deed de Fransman dat opnieuw, maar ook zijn race was behoorlijk goed. Hij profiteerde van een spinnende Bottas in de eerste bocht en bleef de gehele race voor de beide heren van Ferrari. Gasly was dat weekend foutloos en werd keurig vierde.

Fernando Alonso's beste moment van 2021 is ongetwijfeld zijn duel met Hamilton in Hongarije. De Spanjaard hield zijn voormalig McLaren-teamgenoot rondenlang op, waardoor Ocon voor Alpine de wedstrijd won. Alonso verdedigde hard, maar fair en positioneerde zijn A521 zo dat Hamilton er onmogelijk voorbij kon. Uiteindelijk lukte het de Brit wel, maar de missie om Ocon te buiten schot laten was geslaagd. In Qatar kwam echter het persoonlijke hoogtepunt voor Alonso. Zijn gehele weekend verliep vlekkeloos en het tempo was uitmuntend te noemen. Hij startte als vijfde, maar wist snel Gasly te passeren. Verstappen moest hij laten gaan, maar een opkomende Perez wist de Alpine-coureur dankzij een eenstopper achter zich te houden. Ook de virtual safety car aan het einde hielp mee.

De eenstopper van Alonso pakte goed uit, een derde plek was het resultaat Foto: Mark Sutton / Motorsport Images