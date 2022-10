De Grand Prix van de Verenigde Staten stelde afgelopen zondag niet teleur. De race kende incidenten, mooie gevechten en leverde Red Bull Racing hun eerste constructeurstitel sinds 2013 op. Dat alles bij elkaar maakte het volgens Ramon Drost, voormalig Trackside Systems Engineer bij Alpine, een mooi pakket. De Nederlander stelt dat de start van de race al een interessante was, omdat Max Verstappen niet vanaf pole-position vertrok. "Er zat gelukkig ook een crash in waarbij niemand gewond raakte, maar die wel voor een safety car zorgde", trapt Drost af. "Daarnaast was er een pitstop die niet goed ging, waren er dubbele stops en een strategie die werkte. Het hele pakketje samen maakte het een fantastische race om te zien voor de fans."

Zaterdag werd de Formule 1-paddock opgeschrikt door het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Bij de Oostenrijkse formatie waren ze zichtbaar aangeslagen, al gaf het hen ook motivatie om zondag alles te geven voor de constructeurstitel. Hoewel de Grand Prix zelf niet vlekkeloos verliep, tekende Verstappen op het Circuit of The Americas voor zijn dertiende zege van het seizoen en de vijftiende in totaal voor Red Bull. Wat kenmerkt het seizoen van het team? "Oppermachtig", zegt Drost over de formatie uit Milton Keynes. "Het is een topcoureur en een topteam. Beide pushen tot de limiet. Daar mag het resultaat dan ook naar zijn en daardoor zijn zij nu kampioen. Het laat zien dat hard werken loont en je vooral niet moet opgeven. Dat kan je nu terugzien in de resultaten. Na al die jaren zijn ze weer terug aan de top."

Met de Amerikaanse zege evenaart de regerend wereldkampioen het record van meeste zeges in één F1-seizoen. Hiermee nestelt Verstappen zich in een lijstje met Michael Schumacher (13, 2004) en Sebastian Vettel (13, 2013). Het werd de Nederlander echter niet eenvoudig gemaakt. Bij zijn laatste bandenwissel haperde er een wheelgun, waardoor de pitstop elf seconden duurde. Hoewel de Red Bull-coureur eerst zijn ongenoegen uitte via de boordradio, had hij daarna een moordend tempo te pakken. "De manier waarop hij rijdt", antwoordt Drost op de vraag wat de doorslag gaf voor de zege in Austin. "Het is gewoon een fantastische coureur. Net als het team moet je niet opgeven en hard rijden om te winnen. Je kunt bij een fout wel denken: ja, er is een fout gemaakt waar ik geen controle over heb, maar wat moet ik doen om het goed te maken? Ik denk dat 'ie dat bewezen heeft met zijn rijstijl en rijkunsten."

Hoewel Verstappen een prachtige zondag kende, was die van polesitter Carlos Sainz snel afgelopen. In de eerste bocht tikte George Russell de Ferrari-coureur in de rondte, waarna de Madrileen met een waterlek zijn auto in de pits parkeerde. Russell ontving vervolgens een tijdstraf van vijf tellen. Drost is van mening dat de wedstrijdleiding goed gehandeld heeft. "Naar mijn idee had het ook niet harder moeten zijn", waarna Dros het als race-incident bestempelt. "Je gaat allebei voor die eerste bocht. Iedereen wil daar als eerste doorheen. Dan gebeuren dit soort dingen. Helaas was er dusdanig veel schade dat hij niet verder kon. Dat is iets wat je niet heel snel ziet bij zo'n lichte touché."

Voor het eerst dit seizoen kreeg Mercedes zijn eerste serieuze kans om voor de overwinning te gaan. Lewis Hamilton kwam na zijn inhaalactie op Sebastian Vettel aan de leiding te liggen en hield dat best lang vol. De Brit was bij zijn laatste stop naar nieuwe harde banden gewisseld - Hamilton had überhaupt geen set mediums liggen - en reed een prima tempo. Toch moest hij zijn meerdere erkennen in Verstappen die wel naar verse mediums was gewisseld en uiteindelijk vijf seconden wegreed bij Hamilton. Hoe groot achtte Drost de kans dat Hamilton aanspraak had kunnen maken op de zege met nog wél een (verse) set mediums op de plank?

"De kans om te strijden voor een overwinning was sowieso groter geweest, al was de kans dat Max hem had gepasseerd ook nog steeds aanwezig", gaat de Alpine-man verder. "Het gaat er hier puur om hoe hij (Hamilton) de banden onderhield qua temperatuur. Op het moment dat deze oploopt, is er steeds minder grip. Dat kon je bij Hamilton aan het einde van het gevecht ook wel zien. Verstappen was de hele tijd aan het managen geweest. Je zag toen hij aanviel dat Max een lagere temperatuur had. Hierdoor kon hij in gevecht en er voorbij. Hamilton durfde de strijd daarna nog wel aan te gaan, maar de temperaturen liepen zo hoog op dat er geen gevecht meer was tussen de medium en harde band."

