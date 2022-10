VIDEO: Pitstop de mist in voor Verstappen, schenkt Hamilton de leiding Max Verstappen is de leiding in de Formule 1 Grand Prix van Amerika kwijtgeraakt. De wereldkampioen zag zijn tweede pitstop volledig de mist ingaan, doordat de wheelgun linksvoor moest worden gewisseld. Verstappen stond daardoor meer dan elf seconden stil en liet via de boordradio weten: "Beautiful, beautiful..." Verstappen is daardoor virtueel als derde weer terug op de baan gekomen, achter Lewis Hamilton en Charles Leclerc - die hij overigens wel snel wist te pakken.