VIDEO: Verstappen meteen naar de leiding, Russell tikt Sainz uit GP Amerika Kijk hier de beelden van de start in Amerika terug in samenwerking met Viaplay. Max Verstappen wist bij het doven van de lichten meteen toe te slaan vanaf P2 en Carlos Sainz te verschalken. Voor de Spanjaard zou de openingsronde in Austin nog vele malen slechter aflopen. In de eerste bocht zat de Ferrari-coureur simpelweg op de racelijn, maar is hij uit de race getikt door George Russell.