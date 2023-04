VIDEO: Max Verstappen wint bizarre Grand Prix van Australië

Iets na 07.00 uur Nederlandse tijd doofden de rode lichten in Melbourne en begon Max Verstappen als polesitter aan de Grand Prix van Australië. De Red Bull-coureur had echter een mindere start dan de beide mannen van Mercedes en al na de derde bocht lag de regerend wereldkampioen op de derde plek. Alexander Albon veroorzaakte in de zesde ronde de eerste rode vlag met een pittige crash.

Na de herstart greep Verstappen de leiding terug door goed gebruik te maken van DRS en Hamilton buitenom in te halen. De Nederlander reed daarna weg en werd niet meer gezien tot aan de tweede rode vlag veroorzaakt door Kevin Magnussen. Wat volgde was een grote chaos, waarbij beide heren van Alpine uitvielen, Fernando Alonso in de rondte ging, Carlos Sainz een tijdstraf ontving, Logan Sargeant Nyck de Vries in het grind duwde en Lance Stroll in de derde bocht van de baan schoot.

