Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Verstappen staat eerste training GP van Mexico af aan Iwasa

Ayumu Iwasa neemt het over van de Nederlander in de eerste vrije training

Ewan Gale

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 16:36

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen staat tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico-Stad zijn plek af, terwijl Red Bull verder werkt aan het voltooien van zijn quotum aan rookieruns in VT1-sessies.

Teams zijn verplicht om rookies - gedefinieerd als coureurs die aan twee of minder races hebben deelgenomen - gedurende het seizoen minstens vier kansen te geven om tijdens trainingen in actie te komen, waarbij dat quotum is verdeeld over twee sessies per gecontracteerde racecoureur die toekijkt.

Viervoudig wereldkampioen Verstappen wordt op het Autodromo Hermanos Rodriguez vervangen door Ayumu Iwasa, die dit seizoen al drie keer in VT1 in actie is gekomen.

De Japanse coureur reed met de RB22 op het Circuit de Barcelona-Catalunya en in Monza, terwijl hij in Oostenrijk in de auto van Racing Bulls stapte.

Het wordt in totaal Iwasa's achtste optreden in VT1, en zijn tweede run in Mexico na zijn optreden voor Racing Bulls vorig jaar.

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing garage.

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen en Red Bull hebben de laatste tijd een opleving doorgemaakt, met overwinningen in Sepang en in Singapore voordat er afgelopen weekend bij de Grand Prix van de Verenigde Staten nog een podiumplaats volgde.

Maar dat betekent niet dat de formatie uit Milton Keynes antwoorden heeft gevonden op al haar problemen, want slechte racestarts en radioproblemen blijven de Nederlander en teamgenoot Isack Hadjar parten spelen.

Lees ook:

Rookies nemen over in Mexico

De inzet van Iwasa volgt op een reeks aankondigingen over rookies die in Mexico in VT1 rijden.

George Russell blijft aan de kant om Fred Vesti in de Mercedes te laten rijden, tijdens een weekend waarin de Britse teamgenoot Kimi Antonelli de jongste wereldkampioen in de F1 zou kunnen worden.

Gabriele Mini en Freddie Slater maken hun F1-debuut voor Alpine en Audi, terwijl Haas-reserve Ryo Hirakawa een run krijgt.

Luke Browning keert ook terug in de cockpit van een F1-auto voor Williams.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





MotoGP zoekt compromis met coureurs over Grand Prix van Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



16 min



MotoGP zoekt compromis met coureurs over Grand Prix van Qatar





Verstappen staat eerste training GP van Mexico af aan Iwasa



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



17 min



Verstappen staat eerste training GP van Mexico af aan Iwasa





F1 publiceert eerste Social Impact Report; studentenbeurs verlengd



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 u



F1 publiceert eerste Social Impact Report; studentenbeurs verlengd





Sergio Perez verlengt Cadillac F1-contract tot en met 2029



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



1 u



Sergio Perez verlengt Cadillac F1-contract tot en met 2029

Vorig artikel F1 publiceert eerste Social Impact Report; studentenbeurs verlengd

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ewan Gale





Waarom Horner de naam Mercedes verbood bij de bouw van Red Bulls eigen F1-motor



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



13 d



Waarom Horner de naam Mercedes verbood bij de bouw van Red Bulls eigen F1-motor





Waarom worstelende F1-teams Ferrari's agressieve upgradeplan niet kunnen volgen



Formule 1



Formule 1 3 m



Waarom worstelende F1-teams Ferrari's agressieve upgradeplan niet kunnen volgen





Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP



Formule 1



Formule 1



GP van Groot-Brittannië



3 m



Waarom Hamilton spijt heeft van zijn tweede pitstop tijdens de Britse GP

Meer van

Max Verstappen





Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken





F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Meer van

Red Bull Racing





Het merkwaardige gerucht over Aston Martin, Honda en Red Bull Powertrains genuanceerd



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 u



Het merkwaardige gerucht over Aston Martin, Honda en Red Bull Powertrains genuanceerd





Max Verstappen ziet twee terugkerende problemen bij Red Bull: "Misschien in codetaal communiceren"



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Max Verstappen ziet twee terugkerende problemen bij Red Bull: "Misschien in codetaal communiceren"





Mekies onder de microscoop: Hoe anders is zijn leiderschap bij Red Bull dan dat van Horner?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Singapore



11 d



Mekies onder de microscoop: Hoe anders is zijn leiderschap bij Red Bull dan dat van Horner?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer