Formule 1 GP van de Verenigde Staten
Verstappen staat eerste training GP van Mexico af aan Iwasa
Ayumu Iwasa neemt het over van de Nederlander in de eerste vrije training
Ewan Gale
Gepubliceerd: 28 okt 2026, 16:36
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Max Verstappen staat tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico-Stad zijn plek af, terwijl Red Bull verder werkt aan het voltooien van zijn quotum aan rookieruns in VT1-sessies.
Teams zijn verplicht om rookies - gedefinieerd als coureurs die aan twee of minder races hebben deelgenomen - gedurende het seizoen minstens vier kansen te geven om tijdens trainingen in actie te komen, waarbij dat quotum is verdeeld over twee sessies per gecontracteerde racecoureur die toekijkt.
Viervoudig wereldkampioen Verstappen wordt op het Autodromo Hermanos Rodriguez vervangen door Ayumu Iwasa, die dit seizoen al drie keer in VT1 in actie is gekomen.
De Japanse coureur reed met de RB22 op het Circuit de Barcelona-Catalunya en in Monza, terwijl hij in Oostenrijk in de auto van Racing Bulls stapte.
Het wordt in totaal Iwasa's achtste optreden in VT1, en zijn tweede run in Mexico na zijn optreden voor Racing Bulls vorig jaar.
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing garage.
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
Verstappen en Red Bull hebben de laatste tijd een opleving doorgemaakt, met overwinningen in Sepang en in Singapore voordat er afgelopen weekend bij de Grand Prix van de Verenigde Staten nog een podiumplaats volgde.
Maar dat betekent niet dat de formatie uit Milton Keynes antwoorden heeft gevonden op al haar problemen, want slechte racestarts en radioproblemen blijven de Nederlander en teamgenoot Isack Hadjar parten spelen.
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Rookies nemen over in Mexico
De inzet van Iwasa volgt op een reeks aankondigingen over rookies die in Mexico in VT1 rijden.
George Russell blijft aan de kant om Fred Vesti in de Mercedes te laten rijden, tijdens een weekend waarin de Britse teamgenoot Kimi Antonelli de jongste wereldkampioen in de F1 zou kunnen worden.
Gabriele Mini en Freddie Slater maken hun F1-debuut voor Alpine en Audi, terwijl Haas-reserve Ryo Hirakawa een run krijgt.
Luke Browning keert ook terug in de cockpit van een F1-auto voor Williams.
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