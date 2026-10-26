Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Max Verstappen ziet twee terugkerende problemen bij Red Bull: "Misschien in codetaal communiceren"

Max Verstappen concludeert dat er te veel kleine dingen verkeerd zijn gegaan in Austin. Red Bulls starts noemt hij "consistent shit", terwijl Verstappen en Isack Hadjar ook opnieuw te maken kregen met radioproblemen.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 05:05

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Max Verstappen heeft in Austin zijn tiende podiumplek van het Formule 1-seizoen 2026 gepakt en zelfs zijn zesde podiumfinish op rij. Sinds de crash in Zandvoort is de viervoudig wereldkampioen niet meer buiten de top-drie geëindigd. Het is een indrukwekkende statistiek, al leverde die hem op het Circuit of the Americas niet meteen tevredenheid op.

Zaterdag leek de snelheid voor pole-position aanwezig – in ieder geval afgaande op Verstappens indrukwekkende Q2-ronde – maar verloor hij op voor hem onverklaarbare wijze grip in Q3. De race pace leek op basis van de vrije trainingen nog altijd goed genoeg om voor de overwinning te strijden, maar tijdens de race zijn er volgens Verstappen simpelweg te dingen fout gegaan. “Het was behoorlijk frustrerend, om eerlijk te zijn. Het was gewoon geen echt goede race voor ons”, concludeerde Verstappen tijdens de persconferentie na afloop.

Waarom Red Bulls kracht in Austin juist een valkuil is gebleken

Die frustratie komt deels door problemen die Red Bull al langere tijd parten spelen en deels door keuzes specifiek voor deze race die ongelukkig hebben uitgepakt.

“Achteraf is het natuurlijk makkelijk om dat te zeggen, maar om wat voor reden dan ook werkten de zachtere compounds vandaag niet goed. Daarnaast denk ik dat de manier waarop we onze banden hebben gebruikt verkeerd was, de volgorde van de stints. Ik denk dat het op een gegeven moment vrij duidelijk was dat de coureurs op de hardere compounds veel grip vonden, dus ik denk dat we daar niet goed op hebben gereageerd. We hielden iets te veel vast aan onze overtuiging van de afgelopen twee races, waarin de zachtere compounds snel waren. Maar hier werkte dat duidelijk niet.”

In de afgelopen raceweekenden was dat juist één van de dingen waarmee Red Bull het verschil kon maken. De RB22 kon toen bijzonder goed overweg met de zachtere banden en die in leven houden, maar in Austin was het tegenovergestelde het geval, zo heeft ook teambaas Laurent Mekies na de race geconcludeerd. De hardere compounds werkten op het Circuit of the Americas duidelijk beter.

Foto door: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Los van de strategie klaagde Verstappen via de boordradio eveneens over inconsistentie van de power unit, waarop het team reageerde met suggesties over de engine braking. “Naast de strategie hadden we te veel problemen met de power unit, waarbij het gedrag in de bochten heel inconsistent was. Iedere ronde, iedere bocht voelde het anders aan”, aldus Verstappen. “Je kunt dan geen ritme opbouwen, je kunt geen enkele vorm van consistentie in de auto krijgen. Daarnaast had ik ook nog een langzame pitstop, dus ja, er zijn vandaag te veel dingen niet goed gegaan.”

Twee terugkerende problemen spelen Red Bull parten

Waar de strategie en de power unit-problemen specifiek voor deze race zijn geweest, zijn er nog twee andere factoren waar Red Bull al het hele jaar mee worstelt: de radiocommunicatie en de slechte starts.

Wat betreft dat laatste laat Verstappen weten dat zijn start in Austin niet zozeer slecht was als wel in lijn met het gemiddelde van Red Bull dit jaar – wat simpelweg ondermaats is. “Ik verloor geen positie, dus zo extreem slecht was het niet. Mijn start was normaal voor onze doen, gewoon consistent shit!”, zei Verstappen, die het laatste woord niet volledig uitsprak om te voorkomen dat hij zou vloeken tijdens de FIA-persconferentie.

Dat het een terugkerend fenomeen is, geldt inmiddels ook voor de radiocommunicatie. In Singapore kon zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase Verstappen niet horen en moest er worden overgeschakeld naar codetaal. Teambaas Laurent Mekies liet nadien weten dat Red Bull het probleem zeer serieus neemt en dat het met een “robuuste oplossing” wilde komen, maar dat bleek in Austin nog niet het geval.

Op het zeer hobbelige circuit in Texas hadden Hadjar en Verstappen allebei problemen met de communicatie met het team. In Verstappens geval kon hij Tom Hart – die dit weekend de honneurs waarnam als race-engineer om alvast aan de relatie voor de toekomst te werken – niet horen. “Het is niet de tweede keer. Het is dit jaar al een probleem, ik weet niet eens hoe vaak het al is gebeurd. Misschien moeten we gewoon in gebarentaal gaan communiceren! Dat is waarschijnlijk nog goedkoper ook!”, grapte Verstappen. “Maar goed, het is een ramp. Het is echt frustrerend, om eerlijk te zijn.”

Door al deze ongemakken bij elkaar opgeteld heeft Red Bull niet de maximale potentie uit de RB22 kunnen halen in Texas. Teamleden erkennen dat Kimi Antonelli ook qua pure snelheid de boventoon had, al zit Verstappens frustratie vooral in het feit dat Red Bull zelfs niet het beoogde niveau heeft gehaald in het eerste gedeelte van deze triple-header.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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