Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Franco Colapinto en George Russell slaan FP1 over bij F1 GP van Mexico

Meerdere jonge coureurs komen in actie in FP1, onder wie Gabriele Mini tijdens zijn debuut in een grandprixweekend

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 16:28

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Gabriele Mini staat op het punt zijn debuut tijdens een Formule 1-raceweekend te maken, als hij in VT1 voor de Grand Prix van Mexico in de Alpine van Franco Colapinto rijdt.

De voormalige leider in het Formule 2-kampioenschap, die nu vierde staat in de tussenstand met een zeer kleine titelkans als de laatste twee ronden volgens plan doorgaan, is sinds het begin van het seizoen 2023 een protegé van Alpine, na zijn campagne waarin hij tweede werd in het Formula Regional European Championship.

Mini, ook tweede in de Formule 3, heeft F1-ervaring opgedaan via het Testing of Previous Cars-programma [TPC] van Alpine en stapt nu over naar het huidige, enorm andere materiaal op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Ik kijk ernaar uit om achter het stuur van de A526 te kruipen en deel te nemen aan mijn allereerste VT1 in de Formule 1”, zei Mini.

“Na meerdere jaren deel te hebben uitgemaakt van de Alpine Academy en via de juniorcategorieën te zijn opgeklommen, wordt deelnemen aan een officiële Formule 1-sessie een heel bijzonder moment voor mij. Dank aan Flavio [Briatore, teambaas], Steve [Nielsen, managing director] en iedereen bij het team voor hun vertrouwen en voor de kans.

Gabriele Mini, MP Motorsport

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

“Ik heb veel voorbereiding gedaan op de basis in Enstone, tijd doorgebracht in de simulator en nauw samengewerkt met de engineers om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk voorbereid ben en zowel persoonlijk als voor het team mijn beste beentje kan voorzetten. Mijn doel is om op de baan zo goed mogelijk werk te leveren en het team te helpen met waardevolle data en feedback, om hopelijk een succesvol weekend neer te zetten waarin zowel Pierre [Gasly] als Franco aan het eind punten willen scoren.”

Teams zetten in VT1 in Mexico volop jonge coureurs in om te voldoen aan de vereiste over het hele jaar van vier rookie-deelnames – twee per auto gedurende het seizoen. Bij Alpine wordt het optreden van Mini de derde in die reeks, na de optredens van reservecoureur Paul Aron op de Hungaroring en in Monza.

Intussen krijgt reserverijder Luke Browning bij Williams in Mexico en Brazilië zijn achtste en negende VT1-deelname uit zijn loopbaan, als vervanger van Alex Albon en Carlos Sainz.

“Ik ben blij om terug te zijn in de FW48 en ben dankbaar dat Atlassian Williams F1 Team mij dit jaar alle vier de rookie-VT1-sessies van het team toevertrouwt”, zei Browning, die momenteel een bescheiden dertiende staat in zijn eerste Super Formula-seizoen.

“Het is een geweldige kans om meer ronden in de auto te maken, terwijl ik mijn begrip van het nieuwe pakket vergroot en nuttige data en feedback mee terugneem naar Grove. Elke sessie leert je iets nieuws, en ik neem alles wat ik hiervan kan leren mee om mijn ontwikkeling en die van het team vooruit te blijven helpen.”

George Russell, Mercedes

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Frederik Vesti, tweede in de F2 in 2023, krijgt in Mexico zijn derde optreden van het seizoen met Mercedes, in de W17 van George Russell. “Enorm bedankt aan George dat ik in je auto mag rijden”, zei de Deen, al had Russell misschien liever aan alle drie de trainingen meegedaan nadat hij in Austin “zes goede ronden, 50 slechte ronden” had meegemaakt, iets waar hij geen verklaring voor had.

Zoals eerder gemeld zal Freddie Slater in Mexico en Brazilië de rookie-optredens van Audi vervullen, nadat Alpine-coureur Aron aan het team was uitgeleend in Barcelona en op de Red Bull Ring.

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