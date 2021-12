Hamilton voor Verstappen in laatste training van 2021

Normaal gesproken verschijnt Max Verstappen pas op de baan wanneer de derde oefensessie al bijna halverwege is, maar ditmaal was hij als een van de eersten op het circuit. De Nederlander deed op de medium band meteen een serieuze run, mogelijk om enkele veranderingen aan de afstelling te testen die aan de auto waren gedaan, nadat alle data op vrijdagavond was geanalyseerd. Naar verluidt zou Red Bull bij hun aanpassingen na de eerste training te ver zijn doorgeschoten in een poging om de race pace te verbeteren, met als resultaat dat de single lap pace van Verstappen tijdens de tweede training niet heel indrukwekkend was: hij stond aan het einde van de dag slechts vierde in de tijdenlijst, op zes tienden van snelste man Lewis Hamilton.

Verstappen was dus ook een van de eersten die een tijd neerzette. De Limburger begon met een 1.24.997 en noteerde later tijdens zijn eerste run een 1.24.828, om na zes ronden terug te keren in de pits. Verstappen stond daarmee bovenaan, totdat Hamilton op de zachte band naar buiten ging en een 1.24.241 reed. De Mercedes-coureur haalde daar vervolgens nog twee tienden af met een 1.24.055, waarna teamgenoot Valtteri Bottas nog een fractie harder ging met een 1.24.025. De training was bijna op de helft toen Hamilton nog eens aanzette. De Brit had een momentje bij de dertiende bocht, maar kwam over de streep in een 1.23.274, waarmee hij driekwart seconde sneller was dan Bottas.

Het was vervolgens een paar minuten wat rustiger op de baan. Onder andere de coureurs van Mercedes en Red Bull bevonden zich in de pits en te zien was hoe bij de auto van Verstappen de achtervleugel werd vervangen. Het Mercedes-duo ging vervolgens vrij vroeg op nieuwe softs naar buiten. Opmerkelijk genoeg ging zowel Hamilton als Bottas niet harder dan zij eerder in de training waren gegaan. Met nog twintig minuten te gaan meldden ook de Red Bull-rijders zich op het circuit op de rood gemarkeerde band. Verstappen blokkeerde tijdens zijn eerste snelle ronde een voorwiel bij de zesde bocht, waarna hij zijn poging staakte.

Hamilton kwam na een kort bezoekje aan de pits terug de baan op en ging paars in de eerste sector, alvorens zich fors te verremmen voor de twaalfde bocht waardoor hij onverrichter zake terug naar de pits kon. Ook was er nog een moment dat Hamilton de pits uitkwam en in het vaarwater van Nikita Mazepin belandde, waardoor de Rus een push lap in het putje zag gaan. “Ik heb geprobeerd om aan de kant te gaan”, reageerde de Brit onmiddellijk, zich waarschijnlijk realiserend dat nog een reprimande hem op een gridpenalty van tien plekken komt te staan. Zo hadden beide titelconcurrenten wel een paar momentjes tijdens de derde training.

Verstappen verbeterde zich in de slotfase nog naar een 1.23.488, waarmee hij naar P2 klom, op iets meer dan twee tienden van Hamilton. Bottas kwam net als Hamilton niet meer tot een betere tijd en besloot de laatste training van 2021 als derde. Sergio Perez rukte een paar minuten voor het einde van de sessie op naar de vierde tijd. Lando Norris, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly, die kort voor het einde iets onder zijn auto kreeg bij het wegrijden in de pitstraat, zakten hierdoor naar de vijfde, zesde en zevende stek in de tijdenlijst. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Charles Leclerc completeerden de top-tien in de laatste vrije training van het seizoen.

Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

Resultaten derde training F1 Grand Prix van Abu Dhabi