Formule 1 GP van Mexico

Vasseur over clash tussen Hamilton en Leclerc: “Het is een kwestie van respect”

Ferrari-teambaas laat zich uit over het incident dat Ferrari de zege in Mexico kostte

Benjamin Vinel Ronald Vording

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 09:45

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

“Als je bij bocht 4 op P1 en P2 ligt, stel je je niet voor dat je de race niet gaat winnen.”

Deze uitspraak zegt veel over de teleurstelling van Ferrari-teambaas Fred Vasseur na de Grand Prix van Mexico in de Formule 1.

Ferrari stond voor het eerst in het seizoen 2026 op pole position, dankzij Lewis Hamilton, met Charles Leclerc als derde; sinds 2024 was geen enkele startopstelling zo gunstig geweest voor het steigerende paard.

Toen George Russell op de eerste rij richting bocht 1 snelheid verloor, viel Leclerc zijn teamgenoot aan, die nipt de leiding behield; de Monegask zette daarna buitenom bij bocht 4 een aanval in en lag bij de apex voor, maar beide auto's gingen te diep en belandden buiten de baan.

Het incident kostte beide coureurs hun kans op de zege. Hamilton sukkelde terug de baan op en werd ingehaald door Max Verstappen – hij vond nooit meer een manier om voorbij de uiteindelijke racewinnaar te komen – terwijl Leclerc een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het duidelijke blijvende voordeel dat hij behield door bocht 5 af te snijden en teleurstellend naar de vierde plaats reed.

Leclerc schoof de schuld voor het incident deels op de lay-out – “Uiteindelijk hebben we gewoon circuits nodig waarop we niet met dit soort grenzen en grijze gebieden kunnen spelen”, vond hij – maar Vasseur wilde daar niet van weten.

“Nee. De lay-out van de baan helpt zeker niet, want als je naar de afgelopen jaren kijkt, hebben we dit soort problemen gehad, maar het kan absoluut geen excuus zijn”, zei de Fransman.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

“Eerlijk gezegd ben ik een beetje gefrustreerd, want we hebben qua performance de afgelopen paar evenementen echt een goede stap gezet. We lagen bij bocht 4 op P1 en P2. Als je bij bocht 4 op P1 en P2 ligt, stel je niet voor dat je de race niet gaat winnen.

“Het is voor mij heel frustrerend, maar ik ben niet de belangrijkste – het is heel frustrerend voor de 2.000 mensen die aan het project werken. En dit zal tijd kosten om te verwerken.”

Dit is niet het eerste incident waarbij beide Ferrari's dit seizoen betrokken zijn, nadat Hamilton bij de start van de GP van Italië in het grind belandde toen Leclerc hem geen ruimte liet – wat volgens de officiële racerichtlijnen in orde was.

Lees ook:

Toch benadrukte Vasseur dat er geen gesprekken voor de race met zijn coureurs nodig waren. “We kunnen hier eindeloos over discussiëren, maar het is niet iets om vooraf te bespreken of je aan de rechterkant zit of aan de linkerkant. Dat is mijn enige discussiepunt: het is een kwestie van respect”, zei hij.

Toen hem werd gevraagd of hij zijn coureurs kon vragen hun individuele doelen niet boven het team te stellen, lichtte Vasseur toe: “Dit is precies wat respect betekent – dat ze niet voor zichzelf werken, ze werken voor een groep, ze werken voor heel veel sponsors, ze werken voor de 2.000 mensen van het bedrijf; de jongens werkten dag en nacht toen we moesten pushen voor de updates, en dat moeten we in gedachten houden.”

Op de vraag of hij vond dat beide coureurs verantwoordelijk waren, antwoordde Vasseur echter ontwijkend: “Ik heb nog niet met ze gesproken. Laat me eerst met ze praten.”

Fred Vasseur, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tv-vertraging oorzaak van beslissing rond Leclerc

Vasseur legde ook uit waarom Leclerc de positie niet teruggaf aan Hamilton nadat hij bocht 5 had afgesneden – niet alleen omdat Verstappen inmiddels tussen hen in zat, maar simpelweg omdat ze door tv-vertraging niet genoeg tijd hadden om een beslissing te nemen.

“Het was niet heel duidelijk”, zei Vasseur. “We hadden een gesprek met de raceleiding, maar je moet vóór bocht 11 handelen. Er zit vijf seconden vertraging tussen de beelden en de werkelijkheid. Dat betekent dat je al in bocht 11 zit.

“Het reglement is duidelijk dat je in dit geval de positie vóór bocht 11 moet teruggeven. En we hadden vóór de race afgesproken dat ze het zelf moesten doen, want bij een overtreding in bocht 1 moet het vóór bocht 4. De auto zit in bocht 4, maar we hadden het incident [nog] niet op tv gezien.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 tijdschema Brazilië 2026: alle tijden van de GP



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



F1 tijdschema Brazilië 2026: alle tijden van de GP





Vasseur over clash tussen Hamilton en Leclerc: “Het is een kwestie van respect”



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



6 min



Vasseur over clash tussen Hamilton en Leclerc: “Het is een kwestie van respect”





Wie sliep vannacht het slechtst: Frederic Vasseur



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



32 min



Wie sliep vannacht het slechtst: Frederic Vasseur





Winnaars en verliezers van recordbrekende F1 Grand Prix van Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



2 u



Winnaars en verliezers van recordbrekende F1 Grand Prix van Mexico

Vorig artikel Wie sliep vannacht het slechtst: Frederic Vasseur

Volgend artikel F1 tijdschema Brazilië 2026: alle tijden van de GP

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 u



Tijdstraf kost Oscar Piastri punten in F1 GP van Mexico





Waarom Charles Leclerc de leiding in de GP van Mexico niet teruggaf na afsnijden bocht 5



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



9 u



Waarom Charles Leclerc de leiding in de GP van Mexico niet teruggaf na afsnijden bocht 5





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Lewis Hamilton





F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



3 u



F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege





Hamilton wil ‘serieuze gesprekken’ bij Ferrari na clash met Leclerc: ‘Dit heeft ons de zege gekost’



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



10 u



Hamilton wil ‘serieuze gesprekken’ bij Ferrari na clash met Leclerc: ‘Dit heeft ons de zege gekost’





Hamilton en Leclerc leggen uit wat er misging bij Ferrari in kwalificatie voor GP van Italië



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Italië



1 m



Hamilton en Leclerc leggen uit wat er misging bij Ferrari in kwalificatie voor GP van Italië

Meer van

Ferrari





FIA-stewards leggen vijfsecondenstraf voor Charles Leclerc in F1 GP van Mexico uit



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



12 u



FIA-stewards leggen vijfsecondenstraf voor Charles Leclerc in F1 GP van Mexico uit





Hamilton wijst aanpassingen aan als sleutel tot pole in GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



18 u



Hamilton wijst aanpassingen aan als sleutel tot pole in GP van Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



9 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 u



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer