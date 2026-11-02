Formule 1 GP van Mexico

Waarom Charles Leclerc de leiding in de GP van Mexico niet teruggaf na afsnijden bocht 5

Charles Leclerc heeft de redenering achter zijn en Ferrari’s beslissing toegelicht om de leiding niet af te staan nadat hij teamgenoot Lewis Hamilton onreglementair had ingehaald

Benjamin Vinel Stuart Codling

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 00:05

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Ferrari-Formule 1-coureur Charles Leclerc is dieper ingegaan op zijn controversiële optreden in de Grand Prix van Mexico, en dan vooral op de manier waarop hij de leiding afpakte van Lewis Hamilton – en die behield.

Leclerc viel zijn van pole position vertrokken teamgenoot bij de start aan voor de leiding, waarbij Hamilton hem in de eerste serie bochten achter zich hield. De Monegask zette daarna een aanval in buitenom in bocht 4, maar hoewel hij bij de apex voor lag, gingen beide auto's te diep en belandden ze volledig buiten de baan.

Hamilton hobbelde terug de baan op en verloor een positie aan Max Verstappen, terwijl Leclerc bocht 5 afsneed en aan de leiding bleef. Omdat hij een blijvend voordeel had behaald door de baanlimieten te overschrijden, werd verwacht dat hij de zusterauto weer voorbij zou laten, maar dat zou ook hebben betekend dat hij een positie aan de Red Bull moest afstaan.

Uiteindelijk bleef Leclerc voor zijn rivalen en kreeg hij voor de overtreding een tijdstraf van vijf seconden.

“Lewis en ik probeerden allebei heel laat te remmen, we haalden allebei de bocht niet, ik sneed natuurlijk de baan af”, blikte de Monegask terug.

“Uiteindelijk zat Max na bocht 5 ertussen, waardoor de situatie verwarrender werd. En in het gesprek met het team kreeg ik niet echt duidelijke feedback, en ik denk dat het net verwarrend genoeg was om de positie te behouden, en ik verwachtte wel een soort straf. Daarna hebben we de straf ingelost.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

“We hebben kort met het team gesproken om te proberen te begrijpen [wat we moesten doen]. Ik vroeg: ‘Wat moet ik nu doen?’ Het is altijd heel lastig – in zo'n situatie moet je natuurlijk iets doen, maar is het de tweede plek, is het de derde? Uiteindelijk ben ik doorgereden. Natuurlijk wordt dit zeker wel een klein gespreksonderwerp bij de volgende briefing.”

De beslissing wekte de woede van Hamilton, die herhaaldelijk klaagde bij race-engineer Carlo Santi over de boordradio. “Het probleem is dat hij schone lucht heeft en niet hoeft te managen zoals de rest van ons. Hij zou die plek gewoon terug moeten geven”, zei hij over Leclerc, voordat hij er nog een schep bovenop deed: “De stewards geven Charles in feite deze zege cadeau.”

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Los van Leclercs controversiële actie om de leiding te behouden, kwam het incident binnen het team op een moment dat er dit jaar af en toe wrijving is geweest tussen de Ferrari-coureurs.

Toen de 29-jarige vervolgens werd gevraagd naar de gedragsregels bij Ferrari, bagatelliseerde hij de situatie: “Ik bedoel, we vechten om de zege, dus natuurlijk blijft er heel weinig marge over van zijn kant en van mijn kant. Uiteindelijk maakten we allebei een fout bij het ingaan van bocht 4, het is niet zo dat we contact hadden of wat dan ook. We gingen allebei rechtdoor en dat gaf Max de kans om in te halen.

“Ik denk niet dat dit zo'n groot gespreksonderwerp moet zijn. Natuurlijk was het close, bocht 1 tot en met 3 was heel close, maar dat verwachtte ik in een gevecht om de leiding. In [bocht] 5 maakten we allebei een fout, ik betaalde met een straf, dan kun je discussiëren of dat genoeg is of niet. En Lewis betaalde daarna bij het uitkomen van [bocht] 5 met Max.”

Toen hem werd gevraagd of hij en Hamilton voortaan meer regels nodig hadden, dacht Leclerc na: “We zullen het er natuurlijk over hebben. Ik weet niet of hij heel ongelukkig was met wat ik deed, want ik had het gevoel dat wat hij deed ook heel erg op de limiet was. Ik denk dat hij misschien bozer was over de hele situatie, hoe de situatie in [bochten] 4-5 werd afgehandeld met de straf, enzovoort. Dit is dus iets waar we het zeker over zullen hebben.”

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Vanaf dat moment werkte Leclerc eraan om weg te rijden bij Verstappen in een poging de impact van zijn straf te beperken. Aan het einde van ronde 24 had hij het gat vergroot tot 5,243 seconden, maar tegen de tijd dat hij de pits in ging – waarbij de Red Bull hem volgde de pits in – had de Nederlander zijn achterstand met enkele tienden verkleind.

Uiteindelijk maakte dit geen verschil voor de uitkomst. Leclercs pitstop was 6,3 seconden langer dan die van Verstappen, waarbij 1,3 seconden niet door de straf werd verklaard, waardoor de viervoudig wereldkampioen comfortabel de leiding pakte.

Leclercs race ging van kwaad tot erger bij de tweede start, na de rode vlag voor de crash van Valtteri Bottas, met een forse blokker die de banden van de SF-26 beschadigde – vooral linksvoor.

“Ik denk dat we best een goed tempo hadden, maar helaas werd alles bij de tweede herstart wat moeilijker”, klaagde hij.

“Er lagen behoorlijk wat marbles aan de rechterkant van de baan, en toen ik remde, blokkeerde ik meteen, ook al zette ik niet enorm veel remdruk, en ik ging tot op de koordlaag van de banden. Dus de laatste stint was heel lastig.”

Leclerc eindigde daardoor als vierde onder de finishvlag – en scoorde daarmee nog altijd voor de zesde keer op rij een top-vierfinish.

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- Het Motorsport.com-team

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