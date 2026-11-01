Formule 1 GP van Mexico

Hamilton wil ‘serieuze gesprekken’ bij Ferrari na clash met Leclerc: ‘Dit heeft ons de zege gekost’

Beide Ferrari-coureurs belandden naast de baan terwijl ze in Mexico om de leiding vochten

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 23:17

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Lewis Hamilton heeft opgeroepen tot “serieuze gesprekken” bij Ferrari na zijn aanvaring met teamgenoot Charles Leclerc in de Grand Prix van Mexico in de Formule 1.

Polesitter Hamilton werd vanaf de derde plek aangevallen door Leclerc, nadat coureur op de eerste startrij George Russell richting bocht 1 momentum had verloren. De zevenvoudig wereldkampioen hield de zusterauto in de eerste bochtencombinatie nipt achter zich, maar Leclerc zette buitenom in bocht 4 een aanval in. Toen beide auto's van de baan gingen, sneed de Monegask bocht 5 af en behield hij de leiding, terwijl Hamilton momentum verloor en werd ingehaald door Max Verstappen.

De race van Leclerc viel uiteen toen hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het incident in de openingsronde – hij sloeg voor hun eerste pitstop wel een gat van vijf seconden naar Verstappen, maar bracht 6,3 seconden meer door in de pitstraat en verloor de leiding; bij de tweede start na de rode vlag voor de crash van Valtteri Bottas reed hij vlakke plekken op zijn banden.

Lees ook:

Hamilton vond intussen nooit een weg terug voorbij de Red Bull en finishte als tweede, op acht tienden van de overwinning.

Een deel van de reden waarom Leclerc de positie bij de start niet gewoon teruggaf aan Hamilton, was dat hij dan ook Verstappen voorbij had moeten laten, maar dit maakte de Brit nog steeds woedend.

“Het probleem is dat hij vrije lucht heeft en niet hoeft te managen zoals de rest van ons. Hij moet die plek gewoon teruggeven”, zei Hamilton via de radio tegen zijn race-engineer. Een paar ronden later zette hij nog eens aan: “De stewards geven Charles deze zege eigenlijk cadeau.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tegen de tijd dat hij in parc fermé sprak, was Hamilton afgekoeld, maar hij maakte nog steeds duidelijk dat hij ontevreden was over hoe de zaken bij Ferrari in Mexico waren verlopen.

“Een zware dag”, zei hij. “Ik denk dat we vandaag de snelheid hadden om te winnen, maar het mocht niet zo zijn. We bespreken dit buiten de openbaarheid en zoeken uit wat we achter de schermen kunnen doen.

“In de rijdersbriefing hebben we besproken dat je, zodra je in bocht 1 van de baan gaat, de positie moet teruggeven. Vorig jaar kreeg ik een straf van tien seconden voor dezelfde actie als die hij deed”, voegde de Ferrari-coureur toe, verwijzend naar zijn eigen poging om Verstappen in 2025 buitenom in bocht 4 in te halen. “Maar uiteindelijk is dat het waardoor we vandaag de zege hebben verloren. Ik denk dat we achter de schermen zeker serieuze gesprekken moeten voeren.”

Lees ook:

Hamilton prees de “behoorlijk fenomenale” prestatie van Kimi Antonelli als jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 en zal nu proberen zijn opvolger bij Mercedes in het seizoen 2027 uit te dagen.

“Het goede is dat het team heel hard werkt, we hebben onze auto echt verbeterd, het is geweldig om hier te zijn”, vervolgde hij. “We rijden dit weekend ook met de oude motor, dus goed resultaat, goede punten, jammer dat we geen zege hebben gepakt – maar weet je, soms win je, soms verlies je.

“Ik hoop dat we volgend jaar een motor hebben waarmee we daadwerkelijk met hen kunnen concurreren – ik bedoel, dit jaar vlogen ze ons op de meeste rechte stukken gedurende het jaar gewoon voorbij, dus als we dat kunnen oplossen en deze auto, de basis ervan, kunnen behouden, denk ik dat we het echt geweldig kunnen doen. Dus ik vertrouw op het team, ik heb 100 procent vertrouwen in hen.”

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hamilton wil ‘serieuze gesprekken’ bij Ferrari na clash met Leclerc: ‘Dit heeft ons de zege gekost’



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



7 min



Hamilton wil ‘serieuze gesprekken’ bij Ferrari na clash met Leclerc: ‘Dit heeft ons de zege gekost’





Emotionele Kimi Antonelli sprakeloos na eerste F1-wereldtitel in Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



23 min



Emotionele Kimi Antonelli sprakeloos na eerste F1-wereldtitel in Mexico





Jongste wereldkampioenen in de F1



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



24 min



Jongste wereldkampioenen in de F1





Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van Mexico F1 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



39 min



Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van Mexico F1 2026

Vorig artikel Emotionele Kimi Antonelli sprakeloos na eerste F1-wereldtitel in Mexico

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





FIA-stewards leggen vijfsecondenstraf voor Charles Leclerc in F1 GP van Mexico uit



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 u



FIA-stewards leggen vijfsecondenstraf voor Charles Leclerc in F1 GP van Mexico uit





Waarom ‘onwetendheid een superkracht is’ voor Kimi Antonelli volgens Daniel Ricciardo



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Waarom ‘onwetendheid een superkracht is’ voor Kimi Antonelli volgens Daniel Ricciardo





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Lewis Hamilton





Hamilton wijst aanpassingen aan als sleutel tot pole in GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



7 u



Hamilton wijst aanpassingen aan als sleutel tot pole in GP van Mexico





Lewis Hamilton opgelucht na historische eerste Ferrari-pole: "Ik hou nog steeds van wat ik doe"



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Lewis Hamilton opgelucht na historische eerste Ferrari-pole: "Ik hou nog steeds van wat ik doe"





Hamilton en Leclerc leggen uit wat er misging bij Ferrari in kwalificatie voor GP van Italië



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Italië



1 m



Hamilton en Leclerc leggen uit wat er misging bij Ferrari in kwalificatie voor GP van Italië

Meer van

Ferrari





Ferrari tempert verwachtingen voor F1 GP van Mexico ondanks sterke vrijdag



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Ferrari tempert verwachtingen voor F1 GP van Mexico ondanks sterke vrijdag





Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 u



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer